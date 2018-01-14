 Умер журналист Дмитрий Гомон

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила жена Дмитрия Гомона Татьяна на своей facebook-странице.

"Дорогие мои. Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но. Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле дало силы и веры. Мы все надеялись, и я ни на минуту ни о чем не жалею", - написала она.

Напомним, в конце декабря семья журналиста Дмитрия Гомона обратилась с просьбой о финансовой помощи для лечения рака.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На Хмельнитчине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Геннадия Вегеру. ВИДЕО