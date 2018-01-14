EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
  2931  38
Все про:армия (6679) учения (1666)

 Бойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения. ВИДЕО

93 отдельная механизированная бригада опубликовала видео ночных тактических учений по стрельбе из артиллерии.

"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении на facebook-странице бригады, пишет Цензор.НЕТ.

...

Бойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044237
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Василий Пидуст - вообще то "тяжело в учении - легко в походе", сказал Суворов проигравший все свои битвы.... Бойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения - Цензор.НЕТ 2854
 показать весь комментарий
 
 
кацапских скотов, крошить со всех стволов!!!
 показать весь комментарий
 
 
А де власне нічні стрільби з артилерії??? Це всі стрільби з БМП та кулеметів, а гармати де? Де нічні виходи на позиції, розгортання гармат та САУ, вогневий удар та швидка зміна позиції і ще один удар, потім ще одна зміна позиції та ще один удар? Де підвезення боєприпасів вночі до вогневих позиції? Де тренування по вибору позиції на місцевості, по транспортній логістиці, тренування артрозвідки з БПЛА, тренування штабів батальйонів та бригади по координації дій, тренування зв'язківців бригади по організації зв'язку між артилерією та штабом в умовах активної протидії засобі радіо-електронної боротьби ворога???
 показать весь комментарий
 
 
"Тяжело в учении - легко в походе! Легко в учении - тяжело в походе!". Головне, що суть не міняється. Бійці 93-ї ОМБр показали свої нічні бойові навчання - Цензор.НЕТ 3796
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А в чем красота? Ето как заниматься онанизмом под музыку когда твою жену сосед за стенкой *бет.
 показать весь комментарий
 
ну у тебя и опыт однако - впервые о такой жизни жалуются здесь...)))
 показать весь комментарий
 
 
Нумерованный!
Иди подмойся, после жены-ты...
 показать весь комментарий
 
 
Учения по стрельбе из артиллерии... Бойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения - Цензор.НЕТ 2353
 показать весь комментарий
 
.....надоели уже своими тренировками , идите уже ОСВОБОЖДАЙТЕ УКРАИНУ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Идите и все там умрите?
Обучение важная часть, пропускать которую не рекомендуется.
 показать весь комментарий
 
 
отпи....ил своего СОСЕДА и не раз , за УКРАИНУ !!!! старый я уже для ОКОПА , но меня ХВАТИТ на один БОЙ !!!
 показать весь комментарий
 
 
ты не переживай ....тыл НАДЕЖНЫЙ !!! партизаны ЗНАЮТ свое дело !!! УКРАИНА ПОБЕДИТ !!!
 показать весь комментарий
 
ну ак не ной война не игрушка на компе тут иногда люди погибают.и что бы избежать больших потерь нужно готовиться)что мы и делаем)))не охота друзей хоронить и возможно себя((((
 показать весь комментарий
 
 
АК ВЫЖИТЬ ПРИ СЕРДЕЧНОМ ПРИСТУПЕ, КОГДА ВЫ ОДИН?
Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать что сейчас потеряет сознание.
Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивание мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете что сердце опять начало биться нормально.
 показать весь комментарий
 
 
четыре года ТРЕНИРОВАТЬСЯ , а проявить себя на деле , СЛАБО ??? раз в четыре года ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ проводят , ч м по футболу , за 4 года ПОБЕДИЛИ ФАШИСТОВ !!! а тут ЛУГАНДОН упирается какой то .....
 показать весь комментарий
 
 
весь Мир знает что против Украины воюет россия!
лишь один ты не знаешь
 показать весь комментарий
 
бред, в то время как сепары по нашим позициям гасят, наши - по воздуху
 показать весь комментарий
 
 
неа довольно точно - просто режко но метко
 показать весь комментарий
 
 
Тренуватись треба ,а показувати ці тренування - зовсім не треба.Трупи окупантів показувати треба.
Показуха,як є.
 показать весь комментарий
 
 
я не против УЧЕНИЙ , наобород !!! но уже пора и ПРОЯВИТЬ свои ЗНАНИЯ !!! вчера СЕПАРАСТЫ наших ребят из СТВОЛЬНОЙ АРТЫ беспокоили ((((( а какого сидеть в укрытии зная что если ПОПАДУТ то кронты ВСЕМ !!! за каждого ПОГИБШЕГО УКРАИНСКОГО СОЛДАТА надо ДАВАТЬ таких кренделей , чтоб до ПЯТОГО колена знали , что такое УКРАИНА !!! я не подстрекаю , но обидно читать ПЛОХИЕ НОВОСТИ о МОЛОДЫХ ПОГИБШИХ ПАРНЯХ ((((( пехоту НАДО беречь , АРТа это БОГИ ВОЙНЫ , им на роду написано МОЛОТИТЬ ВРАГА !!!
 показать весь комментарий
 
 
Зари́н - фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
Представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без цвета и запаха; смешивается во всех отношениях с водой и органическими растворителями.
 показать весь комментарий
 
а теперь примените на практике - с выходом к ростову!!!
 показать весь комментарий
 
 
Или перестаньте сводки про обстрелы орочьём наших позиций ИЗ АРТИЛЛЕРИИ предоставлять или эти наши АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ учения показывать. Или крестик снимите или трусы оденьте.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ети все учения проводят. Всю фанеру уже храбро расстреляли? В то время как добробаты сидят под вражеским огнем артиллерии. Армия как была бесполезной так и осталась.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И ето в то время как на реальном фронте не хватает боеприпасов.
 показать весь комментарий
 
Алексей Носов d8330900 у тебя ЗРАДА воспалилась? где не хватает боеприпасов.? кто тебе это сказал ? кацапчик Бійці 93-ї ОМБр показали свої нічні бойові навчання - Цензор.НЕТ 5607
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоБойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх