 Бойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения. ВИДЕО

"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении на facebook-странице бригады, пишет Цензор.НЕТ.

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