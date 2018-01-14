 Бойцы 93-й ОМБр показали свои ночные боевые учения. ВИДЕО

"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении на facebook-странице бригады, пишет Цензор.НЕТ.
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"Ночные стрельбы артиллерии – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении на facebook-странице бригады, пишет Цензор.НЕТ.
Иди подмойся, после жены-ты...
Обучение важная часть, пропускать которую не рекомендуется.
Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать что сейчас потеряет сознание.
Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивание мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете что сердце опять начало биться нормально.
лишь один ты не знаешь
Показуха,як є.
Представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без цвета и запаха; смешивается во всех отношениях с водой и органическими растворителями.