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Все про:вуз (611) каникулы (76) Одесская область (1374)

 Каникулы в одесских вузах продлили до конца зимы

В Одессе зимние каникулы продлили до 26 февраля.

По словам представителей высших учебных заведений, длинные зимние каникулы помогают сэкономить средства на отоплении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Зимние каникулы в соответствии с утвержденным в мае 2017 года графиком учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - говорят в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Отмечается, что учебные планы построены таким образом, что каникулы не повлияют на количество лекций и семинаров.

Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 и 2012 учебных годах.

То же самое подтвердили и в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других вузах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044236
 
 
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интересно в Финляндии и Норвегии тоже до весны гуляют
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Вот это перемога так перемога, на отопление денег нет но деньги за обучение почти уверен что не вернут за эти 2 месяца.
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они летом учатся.а оплата за обучение не помесячная,а семестровая
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так сильно покращили по-новому прямо сьогодні, шо вже нема чим опалювати..? Каникулы в одесских вузах продлили до конца зимы - Цензор.НЕТ 9062
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"Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 и 2012 учебных годах." Каникулы в одесских вузах продлили до конца зимы - Цензор.НЕТ 1523
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сила традицій започаткованих за хама..?
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не традиций, а силу разрухи от Яныка мы еще болго будет отрыгивать.
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по дркугому ни как. Будущее - продожене прошлого.
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Бред--- в Одессе настоящих буйных мало вот и нету вожаков !!! Труханова хоть посадили на цепь уже !!!
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Ничего, при Януковиче было гораздо хуже.
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А только в Одессе такая странная "экономия"или по всей Украине? И почему только в Одессе? Самый холодный регион? Или всё же для кацапского воя?
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П#здец, слов нет. Какую инновационную экономику строим, если денег на отопление ВУЗа нет?
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Лучше до получения "дипломов". Пришел заплатил за все и вечные каникулы.
Зачем учится? Каникулы в одесских вузах продлили до конца зимы - Цензор.НЕТ 6496
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Каждый ВУЗ имеет право выбирать себе период обучения. Почему такая шумиха?
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Бо більшість "бакалаврів" і "магістрів" писати не вміють без помилок,відповідь на питання щодо їх фахової освіти можете бачити в лікарнях і мусарнях.
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Иногородних еще в конце ноября разогнали по домам. В общагах холодина и все болели
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Забули додати,що крім економії опалення,ці прогули економлять щеплення!! По-новому !
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Отмечается, что учебные планы построены таким образом, что каникулы не повлияют на количество лекций и семинаров.

Сейчас отдыхают а весной пар по 6-8 что-ли сидеть придётся.
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в одессе?летом?учиться?да с мая прекрасно-море,солнце,соблазны Канікули в одеських вузах продовжили до кінця зими - Цензор.НЕТ 3859.а че зимой там сидеть
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Про свои дрова только хотел написать, но опередили.
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Хотя быть хоть не позорились,не трубили о своей нищете на весь мир!Житипоновому,вот это как,оказывается)))))
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Кацапи 4 роки чекалы, коли Україна змерзне....
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наконец-то ты дождался этого - иди лепи юрту...
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Ты заплатил ахметке за комуналку ? Иди работай - наполняй бюджет Канікули в одеських вузах продовжили до кінця зими - Цензор.НЕТ 3662 а то пока вы на форуме гадите в казну не поступают налоги и вследствии недофинансирование ВУЗов
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да тебя тут больше чем кого-либо петриёт...\работа видно у тебя такая...)\
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Лепят хату - мазанку, из смеси глины, кизяка, и соломы, а юрта выглядит вот так. Это жилище тюркских народностей. Украинский аналог - куринь.


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У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять. Или шесть:
Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький!
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Ну и что) не волнуйтесь, кацапы, не замерзнем и свои знания получим -бабушкам на дровп не собираем при всем своем невЯличии😁
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И зря. Бабушкам помогать надо. В селах сейчас с дровами полная ж. Газом никто не топит, дорого, как и уголь, все котлы на дрова перевели. Где дрова брать? Мелиорационные посадки пилят. У моей родни, вокруг села деревьев в радиусе 500 метров нет.
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проблемы кацапии шерифов не интересуют
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Шериф, я про Украину говорю. Село в 6 км от Кривого Рога, хотя такая фигня по всей Украине.
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в Одесской обл все ок,в вашей разбирайтесь на местах - пусть не воруют)
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Такого маразма не было даже в 90-е

Но это неважно - главное, что Ринат Леонидыч за год умножил свой капитал на полтора лимонарда баксов
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Блин уже не пойму как правильно,в ВУЗах или вузах!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКаникулы в одесских вузах продлили до конца зимы
 
 
 
 
 
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