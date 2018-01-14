 Каникулы в одесских вузах продлили до конца зимы

По словам представителей высших учебных заведений, длинные зимние каникулы помогают сэкономить средства на отоплении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Зимние каникулы в соответствии с утвержденным в мае 2017 года графиком учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - говорят в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.
Отмечается, что учебные планы построены таким образом, что каникулы не повлияют на количество лекций и семинаров.
Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 и 2012 учебных годах.
То же самое подтвердили и в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других вузах.
Зачем учится?
Сейчас отдыхают а весной пар по 6-8 что-ли сидеть придётся.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять. Или шесть:
Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький!
У меня своя бояра
Угощаю
Но это неважно - главное, что Ринат Леонидыч за год умножил свой капитал на полтора лимонарда баксов