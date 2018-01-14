 Каникулы в одесских вузах продлили до конца зимы

По словам представителей высших учебных заведений, длинные зимние каникулы помогают сэкономить средства на отоплении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Зимние каникулы в соответствии с утвержденным в мае 2017 года графиком учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - говорят в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Отмечается, что учебные планы построены таким образом, что каникулы не повлияют на количество лекций и семинаров.

Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 и 2012 учебных годах.

То же самое подтвердили и в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других вузах.

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