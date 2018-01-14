 Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно. ВИДЕО+ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Факти ICTV.
"Здесь есть современное оборудование и тренажеры для различных видов тяжелых травм позвоночника. Этот центр – первый государственный в Украине. Раньше бойцы проходили реабилитацию в частных заведениях. С бывшими армейцами работают психологи", - говорится в сюжете.
Центр рассчитан на 50 участников АТО. График тренировок и процедур у каждого свой в зависимости от травмы. И, кроме физического выздоровления, здесь пытаются сделать все возможное, чтобы поднять дух и вернуть желание к нормальной жизни.
Попасть в центр можно по направлению военных госпиталей со всей Украины. Все бесплатно, говорят медики.
Как сообщала пресс-служба Ривненской ОГА, Центр лечения и реабилитации последствий нейротравм открыт при КУ "Ривненский областной госпиталь ветеранов войны". Центр оборудован для пациентов на колясках. Есть лифты, видеонаблюдение, кнопки вызова. Отдельно есть палаты для инвалидов I группы и их родственников.
Есть большой бассейн, который планируют оборудовать подводной беговой дорожкой. Рядом с центром есть коттеджи для адаптации, чтобы перед выпиской домой пациенты могли приспособиться к жизни в домашних условиях без вспомогательных устройств. Средняя продолжительность курса лечения – 180 дней.
На ремонт помещения, где расположен Центр, из областного бюджета выделили 7 млн грн, еще 11 млн грн направили из Государственного фонда регионального развития. Отдельно на приобретение медицинского оборудования из госбюджета выделили 28 млн грн.
для молодых ветеранов последней (дай Боже) войны-АТО
просто на фото ребята Атошники и поэтому было... как бы ограниченная только ими... просьба-пожелание...
не только для ветеранов, конечно же!
очень много больных деток или людей после аварии, инсульта и т.д. им тоже жизненно необходима такая реабилитация
Вы - правы!
Надеюсь намек понят.
Какой шикарный атракцион невиданной щедрости !
Ну , спасибо вам в шляпу , реформаторы !
а может... всесоюзный?