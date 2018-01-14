 Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно. ВИДЕО+ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Факти ICTV.

"Здесь есть современное оборудование и тренажеры для различных видов тяжелых травм позвоночника. Этот центр – первый государственный в Украине. Раньше бойцы проходили реабилитацию в частных заведениях. С бывшими армейцами работают психологи", - говорится в сюжете.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сутки в АТО: враг применил тяжелую артиллерию, травмирован один боец

Центр рассчитан на 50 участников АТО. График тренировок и процедур у каждого свой в зависимости от травмы. И, кроме физического выздоровления, здесь пытаются сделать все возможное, чтобы поднять дух и вернуть желание к нормальной жизни.

Попасть в центр можно по направлению военных госпиталей со всей Украины. Все бесплатно, говорят медики.

Как сообщала пресс-служба Ривненской ОГА, Центр лечения и реабилитации последствий нейротравм открыт при КУ "Ривненский областной госпиталь ветеранов войны". Центр оборудован для пациентов на колясках. Есть лифты, видеонаблюдение, кнопки вызова. Отдельно есть палаты для инвалидов I группы и их родственников.

Есть большой бассейн, который планируют оборудовать подводной беговой дорожкой. Рядом с центром есть коттеджи для адаптации, чтобы перед выпиской домой пациенты могли приспособиться к жизни в домашних условиях без вспомогательных устройств. Средняя продолжительность курса лечения – 180 дней.

Также читайте: Некоторые освобожденные из плена отказались от лечения из-за повышенного внимания СМИ, - глава офиса уполномоченного президента Зарицкая. ВИДЕО

На ремонт помещения, где расположен Центр, из областного бюджета выделили 7 млн грн, еще 11 млн грн направили из Государственного фонда регионального развития. Отдельно на приобретение медицинского оборудования из госбюджета выделили 28 млн грн.







Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Около 200 воинов ВСУ с начала агрессии РФ прошли лечение и реабилитацию в Литве, - Минобороны









Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На Хмельнитчине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Геннадия Вегеру. ВИДЕО





