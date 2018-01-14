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 Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно. ВИДЕО+ФОТО

В центре лечения и реабилитации последствий нейротравмы в городе Клевань ставят на ноги участников АТО с серьезными повреждениями позвоночника и черепно-мозговыми травмами.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Факти ICTV.

"Здесь есть современное оборудование и тренажеры для различных видов тяжелых травм позвоночника. Этот центр – первый государственный в Украине. Раньше бойцы проходили реабилитацию в частных заведениях. С бывшими армейцами работают психологи", - говорится в сюжете.

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Центр рассчитан на 50 участников АТО. График тренировок и процедур у каждого свой в зависимости от травмы. И, кроме физического выздоровления, здесь пытаются сделать все возможное, чтобы поднять дух и вернуть желание к нормальной жизни.

Попасть в центр можно по направлению военных госпиталей со всей Украины. Все бесплатно, говорят медики.

Как сообщала пресс-служба Ривненской ОГА, Центр лечения и реабилитации последствий нейротравм открыт при КУ "Ривненский областной госпиталь ветеранов войны". Центр оборудован для пациентов на колясках. Есть лифты, видеонаблюдение, кнопки вызова. Отдельно есть палаты для инвалидов I группы и их родственников.

Есть большой бассейн, который планируют оборудовать подводной беговой дорожкой. Рядом с центром есть коттеджи для адаптации, чтобы перед выпиской домой пациенты могли приспособиться к жизни в домашних условиях без вспомогательных устройств. Средняя продолжительность курса лечения – 180 дней.

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На ремонт помещения, где расположен Центр, из областного бюджета выделили 7 млн грн, еще 11 млн грн направили из Государственного фонда регионального развития. Отдельно на приобретение медицинского оборудования из госбюджета выделили 28 млн грн.

Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 01
Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 02
Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 03

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Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 04
Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 05
Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 06
Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 07

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Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 08
Первый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно 09

Источник: https://censor.net.ua/n3044235
 
 
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по больше бы таких узкопрофильных центров (и бесплатных)
для молодых ветеранов последней (дай Боже) войны-АТО
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почему только для ветеранов АТО? вообще реабилитационные центры важнейшая часть оздоровительной системы государства, потому что просто спасти жизнь человеку после тяжелой болезни/травмы/ранения (нужное подчеркнуть) это одно, а вернуть его после этого к полноценной жизни на сколько это вообще возможно, это другое и не менее важное дело, так что пусть открывают и чем больше тем лучше.
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нет-нет, не только для ветеранов, Вы правы! Вы очень правы
просто на фото ребята Атошники и поэтому было... как бы ограниченная только ими... просьба-пожелание...
не только для ветеранов, конечно же!
очень много больных деток или людей после аварии, инсульта и т.д. им тоже жизненно необходима такая реабилитация
Вы - правы!
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Хорошее дело - спасибо О.Корчинской (на фото рядом с колясочником), единственному депутату , которая с самого начала АТО делает все от нее зависящее для помощи раненым... Спасла вместе с другими госпитальерами тысячи жизней... Вот ее можно назвать женщиной тысячелетия...., а не ведьму луценко....
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А давайте выкрутим так, Корчинская просто приперлась попиариться на центре построенном за государственный счет. Нравится?
Надеюсь намек понят.
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И чем гордиться? Бесплатно. Это должно быть нормой , а не предметом гордости. Люди за страну здоровье отдали, а им , видите ли , одолжение- бесплатно. А когда деньги на лечение АТОшников по крупицам с народа собирают, так государству должно быть стыдно, это вообще не государство, а шайка-лейка, если не может обеспечить достойное лечение и уход воинам.
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У меня была точно такая же реакция после прочтения. Но, видимо, стоит все же эту статью воспринимать, как информацию об открытии центра. А бесплатное лечение воинов - конечно же обязанность государства и никак иначе.
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Перефразируя классика: - А кто такое государство? Старуха с клюкой? Ведьма которая уничтожила больницы и стырила все деньги из бумажника? Что вы подразумеваете под этим словом?!
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Бесплатной медицины не бывает. Всегда за лечение кто-то платит. У государства нет бездонного кармана, потому правильной системой является комбинация двух страховых систем: бесплатной и платной.
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Надо же , бесплатно !
Какой шикарный атракцион невиданной щедрости !
Ну , спасибо вам в шляпу , реформаторы !
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не уточнили какой республики?
а может... всесоюзный? Перший державний центр лікування нейротравми працює на Рівненщині, бійців АТО лікують безкоштовно - Цензор.НЕТ 4636
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Что тут скажешь кроме пожелания поправляться.
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Работа у них такая - гадить где только можно.
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"Безкоштовно" - то популістський побутовий термін. Вірніше було би - за рахунок коштів Державного Бюджету (читай - народних, наших податків), так, як це поки що приписує Конституція і Законодавство України у сфері охорони здоров"я. Оце постійне підкреслювання "бесплатно" - то сволочний піар чиновників, депутатів та решти "коритників", щоб їх вчергове вибрали на черговий термін. Як це ще луценчиха не прилетіла та пропустила таку нагоду... видно не підказали вчасно.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПервый государственный центр лечения нейротравмы работает на Ривненщине, бойцов АТО лечат бесплатно. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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