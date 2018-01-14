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Все про:США (13080) черный список (61) ВКонтакте (33)

 США внесли "ВКонтакте" в список "пиратских" ресурсов

Офис торгового представителя США опубликовал список крупнейших мировых интернет-ресурсов, распространяющих "пиратский" контент". В перечень внесена и российскую социальную сеть "ВKонтакте".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

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Авторы списка отмечают, что соцсеть "предпринимает шаги по борьбе с пиратством", пытаясь защищать авторские права. В 2016 году "ВКонтакте" подписала лицензионные соглашения с ведущими звукозаписывающим компаниями, изменила правила прослушивания музыки – например, музыкальный фон можно включать лишь на 30 минут в день.

"Несмотря на эти позитивные изменения, "Вконтакте" по-прежнему ведет противоправную деятельность, ежемесячно размещая, как сообщает киноиндустрия США, тысячи пиратских файлов", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В списке крупнейших международных ресурсов, признанных "пиратскими", также фигурируют российские торрент-трекеры Rutracker.org, Rapidgator.net и интернет-кинотеатр kinogo.cc.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044234
 
 
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кацапня и воровство всегда идут рядом, а вк - филиал фсб
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рад за тебя)) а я на установке и настройках ВПН за первую неделю запрета заработал 4штуки гривасов))
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в
контакте уже запрещен в Украине, соси лапу
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Ща кацапня ответит, введя сам Голливуд в список "пиратских" ресурсов и всё шито-крыто.😄
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ну,все,теперь все кто там обитает-официально законтаченые
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4 года не захожу и малая тоже уже забыла об этой ху...не)
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следущим оказалась соцсеть Ukrainians загнулась не родившись
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Почему загнулась? Переименовалась в esvoe.com и прекрасно себя чувствует.
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кацапидора в зеркале увидишь,чувірло с ублюдочной фамилией куприянов
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Користуються надбаннями цивілізованого світу, який зневажають та ненавидять.
Незаконно і безкоштовно.
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у тебя и фотошоп и виндовс лицензионные? и фильмы не скачиваешь с передачами? или порна жалко?
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кацап твой папа. Куприянов- биомусорная кацапская фамилия
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Там хоть международная помойка. А здесь тусовка сепаров.
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Порохосмоктуни i є сепари!! Пан має рацiю!!😁
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АК ВЫЖИТЬ ПРИ СЕРДЕЧНОМ ПРИСТУПЕ, КОГДА ВЫ ОДИН?
Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать что сейчас потеряет сознание.
Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивание мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете что сердце опять начало биться нормально.
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Запитати а скiльки пиво коштує??😇
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Тююю, в Мене свiй спосiб, дiєвiший😁
А 100грм нiколи не заважать...😇
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АК ВЫЖИТЬ ПРИ СЕРДЕЧНОМ ПРИСТУПЕ, КОГДА ВЫ ОДИН?
Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать что сейчас потеряет сознание.
Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивание мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете что сердце опять начало биться нормально.
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Ой, а у нас некоторые как плакали за контактами, музычко-о-й
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какая нафиг музычка. там девок удобно искать по городу и возрасту. а еще там порно
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Пусть теперь Собчачка выстуит по ящику в защиту этого дерьма.
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И им не надоело сосать ????? ПИПЕЦ!!! Нет у людей ни малейшего самоуважения..... Россияне будут сосать с отчмокиванием..... Своего-то инета нет, а к чужим не пускают...СЛАВА ПУТИНУ --- САМОМУ ПУТИНОСТОМУ В МИРЕ !!!!!!! ДА, - пацаки?????
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Бг-ггг... ГОМОсоветикус...название "ВКонтакте" говорит само за себя...Одним словом, рабсия - страна опущенцев...Орки рождены шобы сказку сделать былью...ХЕХ...
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ВКонгтакте попалась... В последний раз предлагаю дать бесплатно на их ресурс румынскую песенку MARIUS DRAGOMIR - Petrecerea animalelor, пусть свинорылые наслушаются всласть , бо шары больше не будет.
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Новые санкции от США для на россии, пока ВК не прикроют, а за это время, тебя какцап, уволят, теперь понял?
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Нет, ты не понял, тебя уволят от ничегонеделанья,
будешь рабом у Куйла, будешь бутылки и картон для Куйла собирать, бюджет то и так на россии сверхтонкий, а тут ещё и тебя лишнехромосомного корми, мля...
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Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, а последним будет Трамп, а ты первым...
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кажись проще весь .сру отключить, там одна клоака...
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Где ж зрадофилы попрятались ? Где, где - за поребриком ! 😀😂😁
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Странно, что так долго штаты готовились к этому шагу - там закачанных фильмов, песен, что нарушают авторские права исполнителей со всего мира, немеряно.
Правильно сделали, гори ВК в аду.
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Больной какцап - это ты.
ВК закрывать никто не будет, будут давить вас лишнехромосомных санкциями, тоже Госкино, Михалкова, запрещать показывать рюсское гауно на экранах мира, пока твой Путлер не почистит ВК от пиратского контента, или сам его закроет, усёк, лишнехромосомный.
Кстати тебя уже уволили, за туипизну вопросов.
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Мова йде про ВК, а потім, через півроку і про ОК, про торенти в статті ні слова...
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Как ты думаешь, кого - нибудь в Раше сильно беспокоит, что там запретят в США? Я общаюсь со своими родственниками в США в одноклассниках, но не проблема, есть скайп, есть прокси ВПН... Ну а ВК признали пиратским, что с этого, какие последствия? Штраф наложат? Так они не глупые, должны понимать, что будут посланы
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Я вже все розтовкмачив лишньохромосомному вверху, можеш почитати, дуже не люблю повторюватись..
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США внесли "ВКонтакте" в список "піратських" ресурсів - Цензор.НЕТ 4629с нетерпением жду гневной тирады о свободе слова лошадки-собчак США внесли "ВКонтакте" в список "піратських" ресурсів - Цензор.НЕТ 4629
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ZRADA! Sranyi porox zablokyvav vkantakte, nibu inshux problem nemae. Oi, ne porox, a tramp... Blin, shos ya zapytavsia de zrada!
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Ну внесли, что теперь?)) Вконтакте - шикарный ресурс, до 15 000 000 посещений в сутки (сейчас, выходной, на Цензоре 20 000). Я вконтакте посещал и буду посещать, фейс и твит, рядом не стоят
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСША внесли "ВКонтакте" в список "пиратских" ресурсов
 
 
 
 
 
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