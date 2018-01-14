 США внесли "ВКонтакте" в список "пиратских" ресурсов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

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Авторы списка отмечают, что соцсеть "предпринимает шаги по борьбе с пиратством", пытаясь защищать авторские права. В 2016 году "ВКонтакте" подписала лицензионные соглашения с ведущими звукозаписывающим компаниями, изменила правила прослушивания музыки – например, музыкальный фон можно включать лишь на 30 минут в день.

"Несмотря на эти позитивные изменения, "Вконтакте" по-прежнему ведет противоправную деятельность, ежемесячно размещая, как сообщает киноиндустрия США, тысячи пиратских файлов", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В списке крупнейших международных ресурсов, признанных "пиратскими", также фигурируют российские торрент-трекеры Rutracker.org, Rapidgator.net и интернет-кинотеатр kinogo.cc.

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