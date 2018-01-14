 США внесли "ВКонтакте" в список "пиратских" ресурсов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Авторы списка отмечают, что соцсеть "предпринимает шаги по борьбе с пиратством", пытаясь защищать авторские права. В 2016 году "ВКонтакте" подписала лицензионные соглашения с ведущими звукозаписывающим компаниями, изменила правила прослушивания музыки – например, музыкальный фон можно включать лишь на 30 минут в день.
"Несмотря на эти позитивные изменения, "Вконтакте" по-прежнему ведет противоправную деятельность, ежемесячно размещая, как сообщает киноиндустрия США, тысячи пиратских файлов", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
В списке крупнейших международных ресурсов, признанных "пиратскими", также фигурируют российские торрент-трекеры Rutracker.org, Rapidgator.net и интернет-кинотеатр kinogo.cc.
контакте уже запрещен в Украине, соси лапу
Незаконно і безкоштовно.
Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать что сейчас потеряет сознание.
Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивание мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете что сердце опять начало биться нормально.
А 100грм нiколи не заважать...😇
Поскольку многие люди находятся одни в момент, когда случается сердечный приступ, перед тем как человек потеряет сознание, у него есть всего около 10 секунд, после того как его сердце начинает биться неравномерно и он начинает чувствовать что сейчас потеряет сознание.
Однако такие жертвы могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным как при отхаркивание мокроты из глубины легких. Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые 2 секунды без перерывов пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете что сердце опять начало биться нормально.
будешь рабом у Куйла, будешь бутылки и картон для Куйла собирать, бюджет то и так на россии сверхтонкий, а тут ещё и тебя лишнехромосомного корми, мля...
Правильно сделали, гори ВК в аду.
ВК закрывать никто не будет, будут давить вас лишнехромосомных санкциями, тоже Госкино, Михалкова, запрещать показывать рюсское гауно на экранах мира, пока твой Путлер не почистит ВК от пиратского контента, или сам его закроет, усёк, лишнехромосомный.
Кстати тебя уже уволили, за туипизну вопросов.
но и то к радости)