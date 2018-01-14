 Боевики обстреляли опорный пункт на Донетчине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Вчера около 19 часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, находящегося на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, находящегося перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

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Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали.