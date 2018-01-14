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 Боевики обстреляли опорный пункт на Донетчине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

В Донецкой области террористы обстреляли опорный пункт пограничников зенитными установками и гранатометами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Вчера около 19 часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, находящегося на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, находящегося перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

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Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Источник: https://censor.net.ua/n3044232
 
 
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пострадавших нет

Всі відмічають Старий-Новий рік вдома.
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Ми прийшли вас посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сієм вам зерном,
Щоби рік був із вином.
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоби в хаті, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
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Барыгу нужно в окоп посадить и оттуда пусть вещает.
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нельзя его на фронт, он с окопа продаст врагу распложение товарищей и их автоматы с амунцией!
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"щедрую-посевают" падлы... по своему... по рашески..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли опорный пункт на Донетчине, пострадавших нет, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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