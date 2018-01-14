 Боевики обстреляли опорный пункт на Донетчине, пострадавших нет, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Вчера около 19 часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, находящегося на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики совершили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, находящегося перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Всі відмічають Старий-Новий рік вдома.
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сієм вам зерном,
Щоби рік був із вином.
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоби в хаті, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!