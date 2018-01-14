 Медведчук, Богатырева, российские политики и олигархи, главари "Л/ДНР", - опубликован список лиц уже попавших под санкции США (исправлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на 28 страницах списка присутствуют ряд российских банков (ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Сбербанк России" и пр.), компании "Лукойл", "Роснефть" и "Рособоронэкспорт", концерн "Газпром", заводы и предприятия, работающие в сфере ОПК, физические лица из числа российских политиков, чиновников и бизнесменов, а также представители самопровозглашенных властей на территории оккупированных РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Также сообщаем, что все лица были включены в список на протяжении 2014-го, о чем свидетельствуют коды программ.
13660 — лица и компании, против которых санкции были введены 6 марта 2014 года;
13661 — лица и компании, против которых санкции были введены 17 марта 2014 года;
13662 — лица и компании, против которых санкции были введены 20 марта 2014 года;
13685 — лица и компании, против которых санкции были введены 19 декабря 2014 года.
Полный список уже попавших под санкции США субъектов вы можете посмотреть здесь.
Как сообщалось ранее, в конце января истекает срок, когда в США должны выполнить ряд пунктов закона о расширении санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи, принятого прошлым летом. Закон помимо прочего предусматривает составление списка государственных чиновников, руководителей государственных компаний, организаций, связанных с российским государством, причастных к притеснениям права человека в России или поддержке российской агрессии против Украины.
Также стало известно, что крупные российские бизнесмены ведут переговоры с представителями министерства финансов и Госдепа США с просьбой не включать их в список предпринимателей, близких к политическому руководству России, против которых будут введены санкции.
Вот только политика - это не твоё.
Есть же ещё и Ютуб, в конце концов...
Нужна ли в Украине смертная казнь, есть ли смысл в блокаде Донбасса, что общего между Юлией Тимошенко, Виктором Медведчуком и Владимиром Путиным, могут ли состояться в Украине досрочные президентские и парламентские выборы, рассказала в авторской программе Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина" народный депутат Украины Надежда Савченко. А также о том, сколько лично она убила людей, что стояло на столе во время ее переговоров с главарями террористов Александром Захарченко и Игорем Плотницким, на самом ли деле она сидела в российской тюрьме, как называет она евреев в украинской власти и не агент ли она ФСБ России. Издание "ГОРДОН"эксклюзивно публикует текстовую версию интервью.
- Наш гость - народный депутат Украины Надежда Савченко. Надя, я рад тебя приветствовать.
- Рада снова нашей встрече, Дмитрий.
- Я тебя процитирую: "От любви до ненависти - один шаг. Еще в первый день после освобождения я сказала: "Сегодня вы мне цветы дарите, а завтра камни в меня бросать будете. Яйца уже летят. Камни - пока что нет. Но, думаю, могут полететь и гранаты". Все-таки могут гранаты полететь?
- Могут. У нас сейчас посреди Киева стреляют, также и гранаты летали, и еще могут летать. Я очень часто бываю в зоне АТО - там, где пули свистят и снаряды рвутся. Так что все может быть…
- В Киеве похоронили Дениса Вороненкова, экс-депутата Госдумы России, который приехал в Украину со своей женой Марией Максаковой (также экс-депутатом российской Государственной думы). Он получил украинское гражданство. На днях его застрелили прямо в центре Киева, рядом с Premier Palace Hotel. У него был один охранник. Ну а ты сегодня приехала без всякой охраны - только с сестрой Верой. Это возможно?
- Моя сестра - мой самый лучший охранник. Она вытащила меня из российской тюрьмы, она же спасет меня и в Украине. Я в нее верю. А вообще... ничего не спасет от пули, поэтому защищаться бессмысленно. Если уж дело задумано, ни один охранник не спасет, ни восемь. Я пока справляюсь без охраны. Ну а в дальнейшем мне, скорее всего, нужны будут не охранники, а друзья, которые вместе со мной будут готовы за идею отдать жизнь.
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
- Снова цитирую тебя. Ты мне как-то сказала: "Вернувшись в Киев, я поняла, что из одного говна попала в другое". Скажи: где врагов Украины больше - в России или в Украине?
- Несознательных и тупых - больше в России, а подлых - в Украине. Здесь хватает врагов для того, чтобы не давать нам спокойно жить на протяжении вот уже 25 лет.
- Почему эти люди ненавидят Украину, как ты думаешь?
- Потому что очень любят себя, свои собственные интересы и деньги. Для них не имеет значения, Украина это, Россия, Литва или Италия. Они бы грабили любую страну, потому что прежде всего любят себя. У них нет святой любви ни к чему другому.
- Деньги многое решают?
- Власть решает больше. Есть люди, больные властью.
- Для тебя деньги что-то значат?
- Чем больше их появляется, тем больше я понимаю, что их можно раздавать.
- В Верховной Раде ты оказалась не по своей воле, как я понимаю. Ты сидела в тюрьме, и тебе начали поступать различные предложения. Так ведь?
- Нельзя сказать, что я подписывала совсем уж безвольно или под давлением, но это была своего рода авантюра: я не знала, что будет завтра, я могла умереть каждый день, потому мне было интересно ввязаться в драку, а там - посмотрим.
- Когда ты пришла в Верховную Раду, увидела зал, рассмотрела людей, которые тебя окружают, первое впечатление было какое?
- Я недавно смотрела твое интервью на NewsOne. Ты сказал, что не любишь всех, кто в Верховной Раде, что не доверяешь им, - так же и я. Я почувствовала себя, словно в камере-одиночке - только очень шумной и с очень-очень тяжелой атмосферой.
- Ну хоть кто-нибудь из украинской власти тебе нравится? Есть такой человек?
- (После небольшой паузы). Есть. Например, Виктор Пинзеник. Он мне нравится тем, что не устраивает цирк в парламенте, как другие депутаты, думает над каждым законом, принимает взвешенные решения. Как и Юрий Левченко - он также анализирует все законы… Я уверена, что есть еще люди с мозгами, которые сидят в Верховной Раде не просто так. Ну а что значит "нравится"?.. В каком смысле? Как политик? Для этого, наверное, нужно иметь большие достижения, демонстрировать большую волю и работоспособность. Много кто говорит: "Я хотел-хотел, верил-верил и не сделал". Наверное, на то, чтобы что-то получилось, нужно положить жизнь.
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
- В прессе и в интернете очень много каких-то конспирологических версий… Пишут, что Тимошенко, Медведчук и Путин - это одно целое. Ты тоже так считаешь?
- (Улыбается). Это три человека, которые имеют общее прошлое, завязанное на деньгах и крови…
- …и на крови?
- Да, и на крови. Такое прошлое никогда не отпускает, оно всегда влияет на будущее, и будущее у них будет общим. Вы же не думаете, что "кровь" - это когда ты лично кого-то убил? "Кровь" - это деньги, отобранные у людей, умерших от нищеты, от горя и бедности. "Кровь" - это разрушенные жизни, это недолеченные инвалиды...
- Какие у тебя сейчас отношения с Тимошенко?
- Рабочие.
- Вы общаетесь?
- Конечно - в Верховной Раде, если это необходимо.
- Что ты думаешь о Юлии Владимировне? Что она за человек?
- (Задумалась). Я, наверное, не так часто о ней думаю, чтобы анализировать... Я просто ей не верю.
- Она может что-нибудь сделать для Украины в будущем?
- Я слышала, что у людей, которые приходят во власть, меняется группа крови. За Тимошенко, я, как и все украинцы, наблюдала, на протяжении 25 лет. И ни разу - была ли она при власти или собиралась во власть, как сейчас, - я ей не поверила. Не могу объяснить это ощущение... Это интуиция... Не думаю, что для Украины она может сделать что-нибудь хорошее.
- Я тоже много лет за ней наблюдаю. Мне она интересна - в отличие от многих других политиков. А тебе она интересна?
- Внешне она холодная, как восковая кукла. Я думала, это кажется только с экрана телевизора. Но нет - и в жизни, рядом кажется то же самое. В то же время понятно, что за этим "воском" кроется что-то другое. Не скажу, что она мне интересна, скорее я была бы с нею осторожна.
То, что не выйду из тюрьмы, меня не пугало: в любом случае вышла бы - мертвой или живой
- "Верховная Рада, - сказала мне ты, - это "Титаник", который идет ко дну". Почему ты не уйдешь из Верховной Рады, не убежишь с этого "Титаника"?
- (Улыбается). Я умею плавать.
- Ты не допускаешь мысли о том, что нужно встать и уйти, о чем мы с тобой говорили неоднократно?
- Я допускаю, что сама для себя расценю это как слабость. Я не пасую перед серьезными преградами.
- Ты всегда сильная?
- Всегда.
- У тебя никогда не было момента слабости?
- Бывает агрессия или мандраж... Как правило, это заканчивается тем, что я сажусь перекурить, - и иду дальше.
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
- Когда ты оказалась в российской тюрьме, в таком тяжелом положении для женщины, у тебя было ощущение слабости?
- (Улыбается). Нет. У меня, к сожалению, не было ни одной сигареты… Но и ощущения слабости не было.
- Ну, скажем, были критические дни…
- Это не делает женщину слабее - это просто тот женский груз, с которым учишься жить. Дело житейское - случилась такая неприятность, но ничего страшного...
- В камере хотя бы однажды ты ощущала себя несчастной, всеми брошенной узницей, которая никогда оттуда не выйдет?
- Нет, ни единого раза. То, что не выйду, меня не пугало: в любом случае вышла бы - мертвой или живой. Я всегда ощущала себя собранной, постоянно злой, все время была на стреме, так сказать, в состоянии борьбы.
- Ты готова была умереть?
- Легко.
- Почему?
- Потому что однажды в жизни я для себя приняла это решение - когда стала военным. Я прекрасно знала: эта профессия предполагает то, что каждый день ты можешь умереть. С другой стороны, человек каждый день может умереть - в результате автомобильной аварии, от какого-то несчастного случая. Задумываться об этом не стоит - все равно человек умрет.
- Но вот сейчас ты выйдешь на улицу - а там весна, весенние запахи и все по-другому, и так хочется жить…
- Я и живу!
- Но ты готова умереть в любой момент? И сегодня готова к этому?
- Желание жить не означает, что ты не готов умереть. Одно другому не мешает. И когда ты каждую минуту готов умереть, ты каждую минуту жизни ценишь гораздо выше, чем если думаешь, что будешь жить вечно.
- Осенью в Украине могут состояться президентские и парламентские выборы?
- Могут.
- И что тогда?
- Исключительно путем выборов ничего не изменится, потому что ЦИК, как и вся политика, бал
Пускай говорит помедленней, я записываю...
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Хм, теперь Медведчуку придётся брать хФамилию жены...чтобы куда-то поехать и попить коктейли на дорогой яхте..
А чё, Виктор Владимирович Марченко - звучит свежо...))