 Медведчук, Богатырева, российские политики и олигархи, главари "Л/ДНР", - опубликован список лиц уже попавших под санкции США (исправлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, на 28 страницах списка присутствуют ряд российских банков (ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Сбербанк России" и пр.), компании "Лукойл", "Роснефть" и "Рособоронэкспорт", концерн "Газпром", заводы и предприятия, работающие в сфере ОПК, физические лица из числа российских политиков, чиновников и бизнесменов, а также представители самопровозглашенных властей на территории оккупированных РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также сообщаем, что все лица были включены в список на протяжении 2014-го, о чем свидетельствуют коды программ.

13660 — лица и компании, против которых санкции были введены 6 марта 2014 года;

13661 — лица и компании, против которых санкции были введены 17 марта 2014 года;

13662 — лица и компании, против которых санкции были введены 20 марта 2014 года;

13685 — лица и компании, против которых санкции были введены 19 декабря 2014 года.

Полный список уже попавших под санкции США субъектов вы можете посмотреть здесь.

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Как сообщалось ранее, в конце января истекает срок, когда в США должны выполнить ряд пунктов закона о расширении санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи, принятого прошлым летом. Закон помимо прочего предусматривает составление списка государственных чиновников, руководителей государственных компаний, организаций, связанных с российским государством, причастных к притеснениям права человека в России или поддержке российской агрессии против Украины.

Также стало известно, что крупные российские бизнесмены ведут переговоры с представителями министерства финансов и Госдепа США с просьбой не включать их в список предпринимателей, близких к политическому руководству России, против которых будут введены санкции.