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 За рубежом
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Все про:выборы (20014) МИД РФ (1064) санкции (6432) США (13075) Рябков (2)

 Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ

В России обвинили США в том, что они своими новыми санкциями пытаются повлиять на президентские выборы.

Так заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал российскому агентству "ТАСС" ожидаемое появление в США до конца этого месяца двух докладов о действенности действующих санкций в отношении Москвы и предлагаемых новых санкциях.

"Мы относимся ко всему этому по-философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов ", - заявил он.

При этом главный российский дипломат намекнул на возможность ответа России на ожидаемые новые санкции США. "Отдельно встает вопрос о зеркальном, симметричном или любом другом ответе. Решение по этому поводу будет принимать президент России в надлежащее время", - сказал Рябков и добавил, что, говоря словами Вашингтона, Москва сохраняет все возможности для ответа.

"Будем искать действенные формы реагирования на все происходящее, без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективы постепенной нормализации отношений с США", - добавил он.

Также читайте: Российские олигархи просят США не включать их в новый санкционный список, - Bloomberg

В конце января истекает последний срок, когда администрация США должна выполнить ряд пунктов закона о расширении санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи, принятого прошлым летом. В частности, администрация должна представить в Конгресс отчет о коррупции во власти России и перечень лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, которые в будущем могли бы попасть под санкции. Закон предусматривает предоставление списка государственных чиновников, руководителей государственных компаний, организаций, связанных с российским государством, причастных к притеснениям права человека в России или поддержке российской агрессии против Украины.

Также возможны новые санкции предусмотрены в связи с вмешательством России в президентские выборы в США; Москва, против все более многочисленные доказательства такого вмешательства, продолжает отрицать его, так же президент США Дональд Трамп не признает этого вмешательства, фактически пошло ему на пользу.

Также читайте: Ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона сейчас "крайне сложная и тяжелая", - МИД РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3044222
 
 
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не понял а как санкции могут влиять на выборы хана на москве Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6090 Если хан уже себя опять назначил Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6090
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Димон, вот это хорошо придумали! Кивнуть телевизору!

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Так санкции только на пользу!Заботяться,уважают значит.
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Московия всё больше напоминает произведения Кафки Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9807
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Вам також як і мені не спиться Шановний? а гіфка-просто бомба!
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Дякую Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5798 Вже буду " падати" Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5798Це просто зайшов і побачив,що неможливо так просто взяти-і не попарафінити кацапню Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2193Надобраніч.
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взаємно! нехай тобі присняться красиві дівчата!
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і тобі! але нехай приходять і наяву! -в реалі теж будемо їх любити Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 41очєнь і очєнь!!
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Ему бы целоваться ещё научиться, цены бы ему не было!
Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 830
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Нет! Умеет только в юный животик! Десны старперов не вдохновляют!
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вот как раз "польза" от американских санкций и подорвёт авторитет лилипутина...как "царя всея руси"...ведь что решат холопы- "Без санкций воооще кранты"))))
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Остается только набухатся и перднуть
Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7601
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Интересно - куда подевались все титушки, представители антимайдана и остальные противники Майдана? Они есть и сегодня в виде классических зрадофилов, которых кремль называет обманутыми украинцами.
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100% вони шукають заміну януковичу. Але поки їх кандидат недолугий.
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Зрадоботів? Ні він їх не влаштовує! Їх влаштовує правового, але товариш Порошенка - Саакашвілі. Різниця зовсім маленька, але є.
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всегда найдутся те..кто скажет..что все одинаковые..
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Або ще більше тих, хто критикує загальними словами😋
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может быть..если приводить конкретику..то на это уйдет много времени..а его и так нет..
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кто ты такой чтобы осуждать украинский выбор президента? Ты молекула которая мечтала о приходе путина.
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Я говорив і доводив (конкретика), що Саакашвілі старий товариш Порошенко і Ющенко. Він все знав, тому ви своїм недолугими компроматами його підставили і засмерділи його зв'язки з ФСБ. Ото тобі конкретика.
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то есть то что Петр Порошенко пишет директору ФСБ что не имеет никакого отношения к антироссийской кампании, развёрнутой Ющенко.... это ничего..главное..что Саакашвили это агент.. Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4395
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так дійсно. ти у мене також був таварісчем , але не друзякою. і що? і всьо!
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Ты не голосовал за Порошенко, ты был категорически против Майдана - не тебе сепару тупому размышлять правильно делает Порошенко или не правильно. янучара твой этого бы не сделал никогда как и тюлька.
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Я уверен что ты не голосовал за Порошенко потому что ты титушка который был против майдана.
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Они в низу на ветке и почему то как раз наоборот чем ты говоришь,к чему бы это,смотри сам
14.01.2018 01:47

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Майдан - митинг против власти.
Антимайдан - митинг в поддержку власти.
Порохоботы и тут идут по следам кацапских брехливых троллей.
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Как раша пропаганда писала и озвучивала тех кто стоял на Майдане? Майданутые, кастрюлеголовые, скакуны. Как сегодня кремль отзывается о зрадофилах которые бегают вместе с михо? Обманутые украинцы... Ты разницу улавливаешь?
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"Майданутые, кастрюлеголовые, скакуны" - писали о Майдане кацапы и поддерживавшие якуневича антимайдановцы.
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Главный вопрос - Ты веришь что они изменили свое мировоззрение? Нет - они и есть зрадофилы и они до сих пор против Майдана, его достижений и его выбора.
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Кацапы и антимайдановцы изменили своё мировозрение? Нет, конечно. Кацапы и антимайдановцы (по-новому - порохоботы) и сегодня против любых Майданов.
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И кремль майдановцев начал называть обманутыми украинцами? Что ты несешь - убогое?
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Я ще раз переконався, що зрадоботи це перефарбовані антимайданівці.
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Шо ж ты так о себе шпагатосиделец,через ветку зрадоботишь сам,ты уже перетрудился сильно,вторые сутки идут как ты все корячишься в разные стороны,отдыхай хоть иногда,не жалеешь ты себя,все о кармане думаешь
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Ты не голосовал за Порошенко потому что ты сепаратист.
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Хоть мелкого но надежного - То что ты жирный тролль не дает тебе преимущества нигде - за твоими рассуждениями нет ни правды, ни логики - сплошное и нечем необоснованное вранье. В этот час детей на сайте мало, а взрослым дядькам лапши не навешаешь потому что за каждое слово спросят.
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Успокойся, за брехуна-пороха он голосовал. Только признаться теперь стыдно.
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К чему твой комментарий? Я же не тебя спрашивал.
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Потому что ты брешешь как ольгинский тролль. И на предложение чиркануть пару комментариев по-украински всегда съезжал с темы. А я не вірю, що якийсь українець, якщо він дійсно українець, навіть з російськомовних регіонів не здатен це зробити. Звідси висновок...
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Может у меня клавиатура русская и нет украинской раскладки - Дальше что? Кацапы украинского языка не понимают.
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Добре розуміють. А от будувати речення і висловлюватися українською - то вже занадто для їх "здібностей".
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Если они не понимают они переходят на тактику оскорблений. Главное что меня поймет любой здравомыслящий украинец.
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я уже говорил..что за порошенко голосовал и писал о причине по которой я это сделал..
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Психология мышления показывает что человек свои ошибки будет защищать всегда и выдавать их за победы даже понимая что абсолютно неправ. Поэтому в правдивость твоих слов слабо верится хотя существуют такие люди, которых легко переубедить. Обычно таких пластилиновых людей в народе называют ЛОХАМИ.
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не вини себе.... воно це бидло всю Україну розвело. я голосував за Гриценка. також отримую на горіхи від .....навіть не знаю як їх назвати....
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Ты голосовал не зная о человеке абсолютно ничего - так же привели к власти януковоща. То что Гриценко развалил армию Украины тебя не удавило на голосовании?
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Номер справи кримінального провадження проти Гриценка? Не буде - балабол кацапський.
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А против кого из государственных воров тогда открывались справи? Ты пытаешься думать или пишешь на тяп-ляп?
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кацап-твоя пластінка вже всім надоїла. давай факти. і до речі -а чого його до цих пір не посадили? відповіси? чи ти кацапура можеш тільки бла-бла........
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Кого из воров в армии посадил Гриценко будучи военным министром? А никого потому что был сам в доле. Я уже одному написал - На кого открывались тогда уголовные дела? Ни на кого - кто сколько хотел, столько и воровал - Ты что - с луны упал?
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будь ласка факти а не свої кацапські знойні ваабражения.
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Гриценко не боролся с разорением армии - Факт? Факт. Армию при Гриценко разворовали - Факт? Факт. Это факты которые ты не закрасишь и не замылишь.
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І бажано - державною. Хоча б декілька речень. Ну, щоб всім зрозуміло було, що ми дискутуємо з громадянином України, а не з росіянином-пропагандистом.
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Гриценко крадiй. Коли менi необхiдно, я напишу це рiдною мовою. Та буду писати стiльки, скiльки необхiдно. Тому не слiд робити зауважень тим, хто тобi невiдомий. Переведи менi останнє речення - Най тебе качка копне за твої дурнi думки, холернику клятий...
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Вот перевести на русский последнюю фразу - тебе не позволит Гугл.
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от і добре , що знаходяться дебіли на яких однотуровий витрачає свій краденний капітал . Ти хоть налог платиш за прибуток від постів , "патріот" ? Чи для тебе закінчується патріотизм там , де закінчується лаве ?
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Ты знаешь сколько противников Порошенко среди журналистов? Десятки тысяч во всех странах мира которые каким либо боком близки к раше. Так вот - Ни один из всей этой массы журналистов, не смог нарыть информации о воровстве Порошенко. Поэтому ты переубедить украинцев в том что Порошенко вор, никогда не сможешь не имея конкретных доказательств.
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Пишите правильно -вьіборьі путина!
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В России обвинили США в том, что они своими новыми санкциями пытаются повлиять на президентские выборы.

Москалі в своєму репертуарі. Всі притомні люди вже давно зрозуміли, що на вас нічого не впливає, ви - кончені. Які "вибори" ? Кого ?
Від вас хочуть відгородитися, обмежити контакти або взагалі розірвати, не вірять більше, не розглядають як партнерів і т.д. Живіть на своєму мордорі і повбивайте один одного.
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то шо Пані- вибачатись будете чи як завжди по парашенківські в кусты.Ви мене сильно образили ...... ще ніхто мене так не ображав.......вам же жить з вашою тупістю.
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не пойму я эту мордву. им же санкции на пользу. Почему они от напользы отказываются? Или они агенты госдепа все?
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у петіних ботів - свято , можливість нажитись ще на 5 років завдяки чіткому фінансуванні руськими безмозглими поросятами
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Ну что за глупость! Всем известно что на выборах Хуйла победит Хуйло.
Санкции призваны повлиять на привлекательность табакерки как реального способа решить проблему РФ.
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американские хакеры подтасуют результаты выборов хуйла-в пользу Хуйла! Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 466
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В ихнем миде - одни ДЛБ... Уйди ты из Украины и санкции им будут приходить только в страшном кошмарном сне- выбирай тогда свое муйло , а хоть и на 100- лет. Главное , чтобы мы вас не знали, вы -нас.
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влиять незачем - Х#йло (или, если вдруг его внезапно прикончат, любой другой) и так будет официально нелегитимным, из-за Крыма
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Мій любий Український Донбас. Святогірськ......


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не гірше карпат. є чим помилуватися.
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::Жабостан оставляет симметричные опции для ответки. С нетерпением ожидаю инфу, сколько и за сколько трампон попортил русише швайне дефок Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2688
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВведением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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