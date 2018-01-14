 Введением новых санкций США пытается повлиять на президентские выборы в России, - МИД РФ

Так заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал российскому агентству "ТАСС" ожидаемое появление в США до конца этого месяца двух докладов о действенности действующих санкций в отношении Москвы и предлагаемых новых санкциях.

"Мы относимся ко всему этому по-философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов ", - заявил он.

При этом главный российский дипломат намекнул на возможность ответа России на ожидаемые новые санкции США. "Отдельно встает вопрос о зеркальном, симметричном или любом другом ответе. Решение по этому поводу будет принимать президент России в надлежащее время", - сказал Рябков и добавил, что, говоря словами Вашингтона, Москва сохраняет все возможности для ответа.

"Будем искать действенные формы реагирования на все происходящее, без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективы постепенной нормализации отношений с США", - добавил он.

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В конце января истекает последний срок, когда администрация США должна выполнить ряд пунктов закона о расширении санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи, принятого прошлым летом. В частности, администрация должна представить в Конгресс отчет о коррупции во власти России и перечень лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, которые в будущем могли бы попасть под санкции. Закон предусматривает предоставление списка государственных чиновников, руководителей государственных компаний, организаций, связанных с российским государством, причастных к притеснениям права человека в России или поддержке российской агрессии против Украины.

Также возможны новые санкции предусмотрены в связи с вмешательством России в президентские выборы в США; Москва, против все более многочисленные доказательства такого вмешательства, продолжает отрицать его, так же президент США Дональд Трамп не признает этого вмешательства, фактически пошло ему на пользу.

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