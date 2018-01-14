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Все про:Одесса (4722) Нацполиция (6688) стрельба (2166)

 Во время общения с нетрезвым водителем под Одессой на полицейских набросились посетители развлекательного заведения. Копы применили оружие

Во время профилактической отработки трассы "Одесса-Киев" на полицейских, которые общались с нетрезвым водителем напали посетителя развлекательного заведения, которое находилось рядом. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции Одесской области.

 В информации отмечается: "Так вчера, около 23 часов, при профилактической отработке автодороги М-05 "Одесса-Киев", правоохранители получили информацию о том, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes.

Указанный автомобиль инспекторы остановили на улице Мира. Патрульные сразу обратили внимание, что водитель легковушки имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. На требования инспекторов предъявить соответствующие документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку.

Во время общения с нарушителем посетители развлекательного заведения, которое находилось рядом, начали угрожать правоохранителям, пытались спровоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали. Зато нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались транспортным средством осуществить наезд на нее.

Для устранения реальной угрозы жизни и здоровью, а также для остановки автомобиля путем его повреждения, полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

Один из нарушителей задержали, другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
На место происшествия вызвали следственную группу. 26-летнего задержанного передали следователям для правовой квалификации его действий.

В связи с полученными травмами полицейская обратилась в медицинское учреждение, где находится под наблюдением врачей.
По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификацией преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 345 УК (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).
Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3044220
 
 
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Якщо там все так, як мусорня пише, то треба дати цьому довбойобу реальну ходку.
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Скажи а можно применять самооборону, против полицеских?
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Ти питаєш, тіпа : чи можна їсти бліду поганку. Відповідь : Один раз можна. АЛе, що до поліцейських, то висновок про правомірність застосування самооборони проти поліцейських може винести суд. Тут або - вбо.
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"мусорня"? Хлопці - а чи не забули ви кого в цю "мусорню" набирали опісля майдану? Свині- вони і в Африці свині, і хтось таки має поставити їм межу
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Отрабатывали трассу?! Это как старые гаишники, в кустах бухарей караулили?!
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Пдор (Петров), ти читати вмієш чи ні, дИбіл смердячий?
Копи перебували в районі патрулювання. Далі отримали інфу про п"яного водія. виїхали в район ймовірного правопорушення з боку водія. Що тобі не подобається? Що п"яний водій не задавив тебе дибіла чи твого дибільного родича? Що тобі ще не зрозуміло, дефективний?
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Ну в данном случае бухарь оказался вполне реальным и опасным. Надеюсь получит свою двушечку пусть даже условно.
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Двушку он не получит, потому, что кроме пьяного состояния за рулем - ничего другого не делал. Поэтому - штраф и на год лишения прав. А вот тот, кто препятствовал выполнению копами служебных обязанностей и, более того нанес телесные повреждения одному из них - за это реально может быть уголовное наказание.
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Якщо на поліцейського нападають, то він повинен мати право стріляти без попередження і не в автомобіль, а в голову довбня...
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Нужно было поступить как в Штатах. Только малейшая угроза жизни полицейского-огонь открывать на поражение.Другого выхода нет!Иначе эти твари будут кидаться не только на людей в форме.И нечего здесь демагогию разводить что кто-то в каких то в кустах в засаде и тд находился или прятался.Только огонь на поражение.С десяток грохнуть и тогда всякая пьяная дрянь за километр обходить будет.Кстати никакого отношения к гаи и полиции не имею и не имел!!!
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Не все так просто. В США полицейских за превышение полномочий тоже садят... То что ты в форме и с оружием, не дает особых прав стрелять в кого вздумается, там их за каждый неправомерный выстрел по всем инстанциям тягают.
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Думаю что при наличии свидетелей,а если еще и видео- можно было бы вальнуть без раздумий! Небойсь опять очередной мажор расхрабрился!
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Интересно услышать вторую сторону. А то на видео один тупой даун в форме перезаряжает пистолет, разбивает рукояткой стекло в машинк и направляет на акуевших от этой картины водителя и пассажиры, а управление полиции не видит незаконных действий - это нормально.
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Для второй стороны придумали суд. Абсолютно покуй прав коп (мЫлиционЭр) или не прав, но требования нужно выполнить и не залупаться. А потом пускай в суде заслушивают первую, вторую и хоть третью стороны. Если шо, то одни бухают в генделе, а другие на работе.
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На видео. Полицейскому находящемуся по факту на тротуаре один даун наехал на ногу и остановился на ней. Все остальное произошедшее было следствием. Неожиданность, страх, боль.
Поставь себя на его место. Что сделал бы ты если бы тебе на ногу наехали джипом и припарковались на ней?
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Если в камуфляже то не значит что военный . Сейчас все в камуфляжах ходят.
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ви праві в цьому. проїздіть поспіль...... на тому світі будете розповідати про форму і рюкзаки.
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А где здесь про камуфляж написано? Здесь призывают помогать военным, а не людям в камуфляже.
Или ты думаешь я не отличу человека одетого по форме от бомжа в камуфляже?
Чи ти може кацапсіна не розуміеш того що на людській мові написано?
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ну ок, а зупинитись та спитати - корона відвалиться?
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Всегда останавливаюсь если голосуют люди в форме. Останавливаюсь, подвожу и денег не беру. Считаю это маленькой толикой благодарности за то что делают наши воины.
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+ Ви Велика ЛЮДИНА. мені приємно це чути. це саме роблю. хоча і кожень день у формі ходжу.
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как блин забавляют комменты некоторых тут на Цензоре? а ну скажите - изобличители хоеновы, кому из вас хочется - что бы вам по встречке выехали на машинах в лоб стадо пьяных идиотов? А КТО ПО ВАШЕМУ должен их вовремя выявить и остановить?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время общения с нетрезвым водителем под Одессой на полицейских набросились посетители развлекательного заведения. Копы применили оружие
 
 
 
 
 
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