 Во время общения с нетрезвым водителем под Одессой на полицейских набросились посетители развлекательного заведения. Копы применили оружие

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции Одесской области.

В информации отмечается: "Так вчера, около 23 часов, при профилактической отработке автодороги М-05 "Одесса-Киев", правоохранители получили информацию о том, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes.

Указанный автомобиль инспекторы остановили на улице Мира. Патрульные сразу обратили внимание, что водитель легковушки имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. На требования инспекторов предъявить соответствующие документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку.

Во время общения с нарушителем посетители развлекательного заведения, которое находилось рядом, начали угрожать правоохранителям, пытались спровоцировать конфликт и хватали патрульных за элементы униформы.

На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали. Зато нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались транспортным средством осуществить наезд на нее.

Для устранения реальной угрозы жизни и здоровью, а также для остановки автомобиля путем его повреждения, полицейским пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

Один из нарушителей задержали, другой скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место происшествия вызвали следственную группу. 26-летнего задержанного передали следователям для правовой квалификации его действий.

В связи с полученными травмами полицейская обратилась в медицинское учреждение, где находится под наблюдением врачей.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификацией преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 345 УК (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Сейчас следственные действия продолжаются.