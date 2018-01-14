 Крымскотатарскому активисту Дегерменджи в СИЗО не оказывают медицинской помощи, - дочь

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на tyzhden.ua об этом рассказала его дочь Мавиле Дегерменджи.

"По словам адвоката, к нему не заходят врачи СИЗО, хотя он и лежит в медсанчасти. Хотя, когда он был в больнице, врачи сказали, что ему нужна реабилитация, каждый день необходимо измерять давление, через каждые 10 дней брать кровь на анализы, но ничего этого врачи СИЗО не делают", - сказала она.

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Дочь активиста также отметила, что каждый выезд в суд ухудшает ситуацию со здоровьем ее отца.

"Во-первых, это стресс, а во-вторых, суды проходят на втором этаже, и ему трудно подниматься на этаж, он начинает задыхаться", - сообщила она.

Ранее жена Дегерменджи сообщила, что ее мужа лечат в коридоре медучреждения. До этого Бекира Дегерменджи перевели из СИЗО в реанимацию.

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Напомним, 13 января суд в оккупированном Крыму оставил под стражей еще на два месяца Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казим Аметова и Руслана Трубача.

Бекир Дегерменджи задержали и поместили под стражу в Крыму 23 ноября 2017 вместе с тремя другими крымскими татарами. Задержание произошло в результате спецоперации российских силовиков. Тогда от инфаркта умерла 83-летняя ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. По четырем задержанным (Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов) было возбуждено уголовное дело по подозрению в якобы вымогательстве.

Сын Бекира Дегерменджи Мустафа Дегерменджи был арестован по так называемому "делу 26 февраля" в мае 2015 года, в апреле 2017 суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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