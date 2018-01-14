 "Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге.
Он отметил: "Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироссийской деятельностью".
Также он сделал и запись в Фейсбуке, отметив: "Не знаю, как определит судьба ближайшие дни товарища Порошенко - Гугл пока не дает статистику публикаций в украинских СМИ, но ситуация очень неудобная для шоколадного бизнеса".
На копиях одной из заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию.
"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - говорится в заявлении.
В другом заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории России является необязательным, "так как в антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Является одним из основателей "Партии регионов".
Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.
6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.
Нету тела нет и дела
Приходится ее выдумывать на пустом месте.
Т.е. вы решили пойти от обратного.
Если опросов не было значит и доказательств нет ,что 96 % не поддерживали Грузию и антироссийскую политику Ющенко.
Агдевашидоказательства.
Ну никто ничего доказывать и не собирался.
Как есть так и есть.
Вы же и сами об этом знаете.
Или вы про конфликт ?
С 1992 или 1994 года, кажется.
Был еще такой журналист Гонгадзе.
Он из Грузии и об этом писал.
Десять лет спустя, благодарный грузинский Народ, при активной поддержке США, стран Балтии, окажет существенную поддержку Украине в борьбе с гибридным- пророссийским режимом возглавляемым агентом ФСБ России,Героем России известным под псевдонимом "Лолита"(в миру Порошенко П. А)
И когда вы об этом узнали ?
В 2010 году от Богословской.
Это она возглавляла комисию ВР ?