 "Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге.

Он отметил: "Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироссийской деятельностью".

Также он сделал и запись в Фейсбуке, отметив: "Не знаю, как определит судьба ближайшие дни товарища Порошенко - Гугл пока не дает статистику публикаций в украинских СМИ, но ситуация очень неудобная для шоколадного бизнеса".

На копиях одной из заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - говорится в заявлении.

В другом заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории России является необязательным, "так как в антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Является одним из основателей "Партии регионов".













Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.