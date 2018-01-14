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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14082) скандал (4188)

 "Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"

Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал документы, которые названы "копиями обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированные февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге.

Он отметил: "Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироссийской деятельностью".

Также он сделал и запись в Фейсбуке, отметив: "Не знаю, как определит судьба ближайшие дни товарища Порошенко - Гугл пока не дает статистику публикаций в украинских СМИ, но ситуация очень неудобная для шоколадного бизнеса".

На копиях одной из заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - говорится в заявлении.

В другом заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории России является необязательным, "так как в антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Является одним из основателей "Партии регионов".

Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ, - грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко за 2007 год 01
Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ, - грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко за 2007 год 02
Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ, - грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко за 2007 год 03
Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ, - грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко за 2007 год 04
Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ, - грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко за 2007 год 05
Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ, - грузинские СМИ опубликовали обязательство Порошенко за 2007 год 06

Как известно, 3 февраля 2007 Петра Порошенко не пустили на территорию России.

6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3044216
 
 
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а можно посмотреть статистику и опросы говорящие об обратном..
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Ну это объясняет приказы генштаба "наблюдать и не провоцировать" в ответ на доклады военных о движении колон российской военной техники и готовности их уничтожить.
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З хлібом-сіллю збирався хазяїв і кураторів в серпні 2014 зустрічати, сховавши до того грошики в офшорах...але добровольці під Іловайськом завадили.
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ты б еще состав преступления указала
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Для этого в любой стране и существуют службы безопасности. А Югик у нас любитель экспертиз. Так что Бог в помощь!
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для расследование надо преступление.
Нету тела нет и дела
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просто у тебя нет мозгов и недостаток зрады.
Приходится ее выдумывать на пустом месте.
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а можно посмотреть статистику и опросы говорящие об обратном..

Т.е. вы решили пойти от обратного.
Если опросов не было значит и доказательств нет ,что 96 % не поддерживали Грузию и антироссийскую политику Ющенко.
Агдевашидоказательства.
Ну никто ничего доказывать и не собирался.
Как есть так и есть.
Вы же и сами об этом знаете.
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Ну для вас может и не было.
Или вы про конфликт ?
С 1992 или 1994 года, кажется.
Был еще такой журналист Гонгадзе.
Он из Грузии и об этом писал.
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В 2008 во время военной интервенции россии против Грузии, Украина развернула средства ПВО( в тч легендарную РЛС "Кольчуга") с украинскими операторами результатом чего стали значительные потери фронтовой авиации ВВС россии, что в свою очередь послужило "отрезвляющим" фактором для россии в "пятидневной войне"...

Десять лет спустя, благодарный грузинский Народ, при активной поддержке США, стран Балтии, окажет существенную поддержку Украине в борьбе с гибридным- пророссийским режимом возглавляемым агентом ФСБ России,Героем России известным под псевдонимом "Лолита"(в миру Порошенко П. А)
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Украина тут при том что вы Грузия с маленькой буквы написали потому что в 2007 году ее еще не было.
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Бля... бараны. 7 сраниц срани - хоть один прочитал саму статью? Он обязалсяне делать этого на территории Российской педерации в определённых временных рамках. Всего-то...
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Не иначе,как к суду над Манафортом барьігу готовят.Вопрос только-пособником оккупанта или пока только свидетелем,как основателя проросийской партии? I have no relation to the anti-Russian company of the president Yuschenko. I am one of the founders of the party of regions. I am engaged in attracting large investments in Russia. I create and provide jobs for Russians.
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Путин, затрагивая этот вопрос, говорил так: "Русский язык - государствообразующий. Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык". Именно так он и говорил".
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Интересно - как попали такие материалы в Грузию и для чего они их опубликовали? Неужели ФСБ начало операцию против Порошенко? Так вроде до выборов еще далеко.
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до выборов дорог понастроят и рост ввп в 5% покажут - тогда поздно будет.
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В администрации Порошенко уже прокомментировали что єто якобы фейк опубликован, потому что сын Порошенко женился на россиянке только в 2013 году, а не в 2007.
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Можно ссылку на заявление АП? Спасибо.
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Лично мне нравится этот срач. Это значит - что президент всё делает правильно - и у тысяч фсбэшников горят пуканы
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Он конечно далеко не идеал - а где вы в нашем мире видели святых? Но изо всех президентов Украины - этот по крайней мере хоть что то делает
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А ведь Тиллерсон в Июне 2017, по хорошему предлагал Порошенко досрочно уйти в отставку.. Зря не послушался мальчиш- плохиш- ГОСДЕП шутить не любит и дважды не повторяет😎
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Жидко как то сработал сливной бачок Саакашвилли. Это не то. Порошенко с колорадской лентой до российской агрессии уже видели, а это из той же оперы. Так что заказчику слива всё равно придётся выбирать-или под бочок к жене в Нидерланды или на три года в тюрьму в Грузии. Саакашвилли уже отработанный мвтериал, политический лузер. Его времчя прошло. Как пройдёт время и Порошенко в 2019.
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Судя по количеству здесь ольгиновских троллей не факт, что это правда. Возможна очередная деза ФСБ
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2008 во время военной интервенции россии против Грузии, Украина развернула средства ПВО( в тч легендарную РЛС "Кольчуга") с украинскими операторами результатом чего стали значительные потери фронтовой авиации ВВС россии, что в свою очередь послужило "отрезвляющим" фактором для россии в "пятидневной войне"...

И когда вы об этом узнали ?
В 2010 году от Богословской.
Это она возглавляла комисию ВР ?
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Ти диви,яка сука ця малолєтка набоковська!Вона не тільки жити,а виспатись не дає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Обязуюсь не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", - грузинские СМИ опубликовали "обязательство Порошенко за 2007 год"
 
 
 
 
 
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