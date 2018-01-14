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Все про:Минагрополитики (302) продукты (1299) стандарт (58) продовольствие (148)

 В июле вступят в силу новые госстандарты для молока, - Минагрополитики

Никаких новых санитарных ограничений на прием молока у населения с 1 января 2018 года не вводилось.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, уведомляет пресс-служба Кабмина.

В ведомстве есть претензии к действию новых норм ДСТУ, введение которых запланировано на 1 июля 2018 года. Это связано с тем, что по многим параметрам стандарт не соответствует европейским нормам.

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"Мы не делаем никакой разницы при контроле качества молока в индивидуальных и коллективных хозяйствах. Речь идет только о контроле его качества, который существует и сейчас и полностью согласован с европейскими нормами качества уже два года. О том, что реально проблем в данной области не существует, говорит то, что более 90% отечественного молока, которое производится крестьянскими хозяйствами, соответствует нормам пищевой продукции", - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк. По его словам, 80% молока производят в домашних хозяйствах.

Пресс-служба Минагрополитики сообщает, что на сегодняшний день все требования к молоку прописаны в ДСТУ 3662-97 "Молоко коровье цельное. Требования при закупках". Стандарт предусматривает, что все молоко, в зависимости от уровня бактериального загрязнения и содержания соматических клеток, делится на экстра, высший, первый и второй сорта. Этот стандарт с первого января 2018 года должен был быть заменен ДСТУ 3662: 2015 "Молоко-сырье коровье. Технические условия", который направлен на повышение требований к качеству молока и разрешения на использование молока второго сорта только в определенных целях.

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"При этом, понимая реалии отрасли и необходимость постепенного перехода, Минагрополитики инициировало отсрочки вступления в силу обновленного стандарта до июля 2018 года, что поддержано в Национальном органе стандартизации", - отмечается в сообщении.

Отметим, что после Нового года в СМИ появилась информация, что с 1 января в личных хозяйствах перестанут забирать молоко, а с полок магазинов исчезнет этот продукт второго сорта. Как выяснило издание Stopfake, эту "новость" распространили российские медиа. Евросоюз якобы "запретил украинцам продавать молоко из личных хозяйств", а за продажу такого продукта "местным крестьянам грозит штраф".

Источник: https://censor.net.ua/n3044215
 
 
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А что были какие то стандарты. Как бодяжили химию с водой так и бодяжат. Я это дерьмо давно не покупаю - уже лет 100. Та же вонючая Кока Кола только название другое и покрашено в белый
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Олег Тихонов 055f40a1) Говорят кока-колу в 1920х годах продавали в аптеках! Называлась кокаиновая настойка!
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А корови поставлені до відома під розписку? В июле вступят в силу новые госстандарты для молока, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 5160
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+++ Да вы империалистка! В июле вступят в силу новые госстандарты для молока, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 481 (ни одна демократическая страна сей праздник не празднует)
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пиз...ц, скоро и молока домашнего не будет
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"крестьянскими хозяйствами" - Мартынюк из-за поребрика???
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Комменты людей ,далёких от молока.В Германии ещё 40 лет назад принимали у населения молоко охлаждённым.Причём производители обеспечивали молокосдатчиков охладителями.Вопрос первичного контроля сдаваемого молока очень злободневен.Насколько я знаю,даже молоковозы -заготовители не оборудованы охладителями и аппаратурой,не говоря о молокосдатчиках.В отдельные районы не ездят заготовители ввиду удалённости и малого числа молокосдатчиков.Короче,наша беда -слабый сервис ,и низкая закупочная цена для молокосдатчиков.Поголовье некачественное и идёт под нож.Государство ничего не делает ,чтобы помочь добросовестным селянам в приобретении голштинов и других молочных пород.Деревня умирает,на фоне агробаронов типа Порошенко.
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Корову нынче дорого содержать если нет быстрого сбыта, все на козы переходят и это для себя... луга выпаса коров не во всех селах есть, траву покупать дорого, мелкие хозяйства может и процветали бы но .... есть крупняки-хапняки
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Шо? В молоці молока трошки зявиться? Не может бути!!! Не знашими підприємцями... (контролю якості в країні все одно немає)
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А ты яйцо домашнее ел ? разница огромная между домашним и фермами куриными ... так же и в молоке
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ июле вступят в силу новые госстандарты для молока, - Минагрополитики
 
 
 
 
 
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