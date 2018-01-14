 В июле вступят в силу новые госстандарты для молока, - Минагрополитики

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, уведомляет пресс-служба Кабмина.

В ведомстве есть претензии к действию новых норм ДСТУ, введение которых запланировано на 1 июля 2018 года. Это связано с тем, что по многим параметрам стандарт не соответствует европейским нормам.

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"Мы не делаем никакой разницы при контроле качества молока в индивидуальных и коллективных хозяйствах. Речь идет только о контроле его качества, который существует и сейчас и полностью согласован с европейскими нормами качества уже два года. О том, что реально проблем в данной области не существует, говорит то, что более 90% отечественного молока, которое производится крестьянскими хозяйствами, соответствует нормам пищевой продукции", - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк. По его словам, 80% молока производят в домашних хозяйствах.

Пресс-служба Минагрополитики сообщает, что на сегодняшний день все требования к молоку прописаны в ДСТУ 3662-97 "Молоко коровье цельное. Требования при закупках". Стандарт предусматривает, что все молоко, в зависимости от уровня бактериального загрязнения и содержания соматических клеток, делится на экстра, высший, первый и второй сорта. Этот стандарт с первого января 2018 года должен был быть заменен ДСТУ 3662: 2015 "Молоко-сырье коровье. Технические условия", который направлен на повышение требований к качеству молока и разрешения на использование молока второго сорта только в определенных целях.

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"При этом, понимая реалии отрасли и необходимость постепенного перехода, Минагрополитики инициировало отсрочки вступления в силу обновленного стандарта до июля 2018 года, что поддержано в Национальном органе стандартизации", - отмечается в сообщении.

Отметим, что после Нового года в СМИ появилась информация, что с 1 января в личных хозяйствах перестанут забирать молоко, а с полок магазинов исчезнет этот продукт второго сорта. Как выяснило издание Stopfake, эту "новость" распространили российские медиа. Евросоюз якобы "запретил украинцам продавать молоко из личных хозяйств", а за продажу такого продукта "местным крестьянам грозит штраф".