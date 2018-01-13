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 Общество
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Все про:паспорт (583) Сумщина (526) реформы (2855)

 Сумчанин 20 лет прожил с недействительным паспортом и не знал об этом, - журналист Логвиненко

В 1997 году при оформлении паспорта жителю села Панасовка Сумской области по имени Валерий не поставили печать.

"Проблема в том, что Валерию выдали паспорт в 97-м году без какой-то печати и теперь он недействителен, а выдавало его МВД Украины, а теперь паспортами заведует Государственная миграционная служба Украины, поэтому некому доставить эту печать, надо делать новый. О том, что Валерий по сути - лицо без паспорта уже 20 лет, он понятия не имел", - цитирует Цензор.НЕТ пост на facebook-странице Богдана Логвиненко.  

Журналист делится, что за три часа для мужчины собрали деньги на поездку в Грецию, но в паспортном сервисе ему отказали в оформлении загранпаспорта. Теперь придется потратить деньги на переоформление украинского.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина заняла 44 место в мире и первое в СНГ во всемирном рейтинге паспортов, - исследование

"Нам снова нужно будет ехать в Сумы и снова проходить ту же процедуру, снова тратить на это деньги, опять за это платить. Просто потому, что чиновник в 97-м не поставив печать и не понесет за это никакой ответственности",  - пишет журналист.

Кроме того, сейчас мужчина живет в доме, в котором его не прописывают, а прописан в другом районе, в доме, которого уже нет.

Сумчанин 20 лет прожил с недействительным паспортом и не знал об этом, - журналист Логвиненко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044214
 
 
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он за это время им совсем не пользовался ?
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Всегда полезно иметь запасной документ ----
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Так наши чинуши давно имеют по паре запасных паспортов!
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трейд комодіті....... а це випадково не ті що вляпались в скандал з МО ЗСУ?

Сумчанин 20 лет прожил с недействительным паспортом и не знал об этом, - журналист Логвиненко - Цензор.НЕТ 7014
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dtp.kiev.ua
6 ч назад
Ужасы Киева.
Побитый мужчина без определенного места жительства пришел в бсмп (больницу скорой помощи на Братиславской)
Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке.
Заявитель утверждает что помощи пострадавший, в связи с отсутствием денег, не получил и умер от полученных повреждений.
Ждем официальную версию от мвд и моза.
Печально, но мы стали хуже животных
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В этом БСМП всегда так было! Нет денег и никто не подойдёт.
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А гроші там візьмуть, але допомоги не буде😂
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С деньгами там и в отдельную палату отведут, скажем, на 8й этаж, который оборудован всем необходимым и отдельная медсестра памперсы будет менять. Сумчанин 20 років прожив із недійсним паспортом і не знав про це, - журналіст Логвиненко - Цензор.НЕТ 9447
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Слышь ты, Ящикова, а какое твой пост имеет отношение к этой теме?
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а їй аби щось ляпнуть...
як Бурьонці з ферми Сумчанин 20 років прожив із недійсним паспортом і не знав про це, - журналіст Логвиненко - Цензор.НЕТ 3057
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ой! а тут гражданін пєтя від грузинів не очікував! а воно- тадам!

Сумчанин 20 лет прожил с недействительным паспортом и не знал об этом, - журналист Логвиненко - Цензор.НЕТ 8636
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ну а шо скажуть соєві? мені просто цікаво.
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Вітаю з Новим Роком за Юліанським календарем!
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Не загорами той день, коли у ВР чи КабМіні скажуть "США нам не друзі, а ЄС ми потрібні тільки як сировинний придаток."
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За первую декаду 2018 года Украина полностью исчерпала годовую квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в Евросоюз
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нескучная жизнь начнётся у мужичка...брак,недействительные дети и дипломы-свидетельства...Уж дешевле и проще лицом без гражданства получить статус "беженца" в европейскую страну ))
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Цього тижня пішов до банку перевипустити картку. Вони вкотре відксерили мій паспорт, скан копії відправили мейлом якомусь контролеру. І приходить відповідь - "сканована копія не читається" (чи щось подібне). Виявляється, рік видачі паспорта погано читається через візерунчастий підпис мента (чи ментихи). Я кажу "Дівчата, вітаю вас, ви втратили давнього клієнта. Бо сторінка більш чіткою не буде, а мене ваші танці втомили". Дівчина: - Ой, стривайте, зараз я відсканую в кольорі з високим dpi, це має пройти. Але кредит ви у нашому банку скоріш за все не оформите через нечитабельність сторінки паспорту.
- Релакс, я не божевільний щоби брати кредит. Тим більш у вашому банку.
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Тепер для комплекту йому треба поїхати в неіснуючу державу
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Но зато дэржавный пидор в мвд во время получал зарплату которую эта " дэржава " крадет регулярно под видом налогов .А теперь человек должен второй раз заплатить за то что его по сути обокрали !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСумчанин 20 лет прожил с недействительным паспортом и не знал об этом, - журналист Логвиненко
 
 
 
 
 
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