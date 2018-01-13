 Сумчанин 20 лет прожил с недействительным паспортом и не знал об этом, - журналист Логвиненко

"Проблема в том, что Валерию выдали паспорт в 97-м году без какой-то печати и теперь он недействителен, а выдавало его МВД Украины, а теперь паспортами заведует Государственная миграционная служба Украины, поэтому некому доставить эту печать, надо делать новый. О том, что Валерий по сути - лицо без паспорта уже 20 лет, он понятия не имел", - цитирует Цензор.НЕТ пост на facebook-странице Богдана Логвиненко.

Журналист делится, что за три часа для мужчины собрали деньги на поездку в Грецию, но в паспортном сервисе ему отказали в оформлении загранпаспорта. Теперь придется потратить деньги на переоформление украинского.

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"Нам снова нужно будет ехать в Сумы и снова проходить ту же процедуру, снова тратить на это деньги, опять за это платить. Просто потому, что чиновник в 97-м не поставив печать и не понесет за это никакой ответственности", - пишет журналист.

Кроме того, сейчас мужчина живет в доме, в котором его не прописывают, а прописан в другом районе, в доме, которого уже нет.