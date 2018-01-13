 Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском, - ВВС

Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.
В апреле 2017 года СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе Башара Асада.
Прощай, Роскосмос!
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю с МКС, успешно приводнившись в Тихом океане. Об этом SpaceX сообщила в Twitter.
Корабль доставил около двух тонн груза. В том числе образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали вопрос потери мышечной массы в космосе, передает Space.com.
Dragon запустили 15 декабря на ракете-носителе Falcon с уже использовавшейся первой ступенью. Сама капсула также многоразовая, она уже доставляла на МКС груз в апреле 2015 года.
Запуск в декабре был первым для SpaceX, где участвовали оба типа ранее использовавшегося оборудования.
какие сволочи
сколько можно уже
Если аллах не видит и не покарает кацапов , значит Бог
нафиг Турции других поддерживать, режим Ассада не мешает им боротся с главным врагом курдами.
а вот США мешает, поддерживая курдов.
Или "Трам уже не тот"?
Вывод: ООН устарела и требует кардинального реформирования, учитывающего, что РФ-я это и есть этот безликий ИГИЛ.
Кто верит речам Брежнева?
И это кудахтанье - где ваши доказательства, оно такое характерное ...
ЖириновскийВ.В.