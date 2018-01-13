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Все про:Сирия (2366) химическое оружие (122) Асад (217)

 Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском, - ВВС

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, сообщают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск.

Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Элемент российской авиабомбы обнаружен на месте химатаки в Сирии, - Bellingcat. ФОТО

В апреле 2017 года СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе Башара Асада.

Также читайте: Россия в ООН наложила вето на продолжение расследования применения химоружия в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3044213
 
 
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еще один мясник,управляемый хйулом...
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Тю.Так это ж кацапьё и отбомбилось. По пьяной лавочке попутали обычные бомбы с химическими, пи@оры. Очень сомнительно, что они спецом химатаки проводят, нарываясь на ответку от Штатов.
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Та ну нафиг...их уничтожили еще при мне когда я в зауралье служил....а у того же хуссейна их просто закопали (ищи видео куч бп с зарином)...скорее всего испытали нечто более новенькое...
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Всё может быть. Но предыдущая атака, за которую "Томагавками" грохнули аэродром, была химическим старьём, вроде. Чи не?
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Я так думаю, что томогавки уже накормелины, отдохнули и ждет приказа. Друзья россиянине, на всякий пожарный случий, быстро в туалет, потом в душ, потом, в подвал (в гробики), не принимайте пищу (хирургам и патологоанатомам облегчите работу) и молитесь. Сладкого и смачного сна, Вам. И ждите не только тамагавок но и супердронов и визитки от Яроша. С уважухой
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Там же кацапы под Дамаском. Или их после стекломоя уже ничем не проймешь?
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Кацапов от непривычной сирийской еды просто может пучить. А тут уже сразу обвинения - ядовитые газы, химическое оружие.
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сірійську опозицію злили тепер їх просто істрібляють 1 нінакого неможна надіятись
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Да не слили ее - у нее появился новый спонсор - вместо США - Турция.
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Турция туркоманов поддерживает, остальные то ей нафига ?
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ни к чему, плевать они хотели на сирийцев. но идет борьба за кусок Сирии с иранцами.
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Турции бы с курдами разобраться для начала
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Пора американцам вторгаться в Сирию и валить асада, как Саддама! Тоже ведь применял ОВ против курдов! Войска Асада применили химическое оружие под Дамаском, - ВВС - Цензор.НЕТ 5019
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Та чёрт его знает. Нет Саддама и что сейчас в Ираке творится? Убили Каддафи и что теперь в Ливии?
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Асада с этими лидерами даже не надо сравнивать! А что сейчас в Сирии твориться? Війська Асада застосували хімічну зброю під Дамаском, - ВВС - Цензор.НЕТ 8739
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Оно там потому и творится, что попёрли со всех сторон участвовать. Пусть бы сирийцы сами разбирались, кто из них больший молодец. Всё, так или иначе, давно бы закончилось и хуже точно не было бы.
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Червоні лінії потрібно проводити впоперек горлянки ворога. Інша справа, що паханам мерикосії вигідний розвал Сирії і взаємне винищення мусульман
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Да mr.Donald J. Trump размажет эти несчастных сирийцев двумя кликами мышки в своем Twitter. Вот как корейцев северных прижал, толстый Ын чуть-чуть не лопнул от смеха. Хватит уже взывать к этому дедушке, он в возрасте, ему клизму и грелочку надо, а не мир спасать.
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Это да. Твиттер - мощное новое оружие Трампа.
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Трампа вперше обстежили лікарі як президента. Зробили заяву сьогодні, що зі здоров'ям у нього все чудово.
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однако, пока северокорейский хомячок не проводит больше ядерных и ракетных испытаний, так что поживем-увидем.
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надо создать комиссию и заболтать, а там видно будет
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Здається, скоро десь в Сирії буде горіти чергова ординська база...)
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Сергей Стеблиненко

Прощай, Роскосмос!
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю с МКС, успешно приводнившись в Тихом океане. Об этом SpaceX сообщила в Twitter.
Корабль доставил около двух тонн груза. В том числе образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали вопрос потери мышечной массы в космосе, передает Space.com.
Dragon запустили 15 декабря на ракете-носителе Falcon с уже использовавшейся первой ступенью. Сама капсула также многоразовая, она уже доставляла на МКС груз в апреле 2015 года.
Запуск в декабре был первым для SpaceX, где участвовали оба типа ранее использовавшегося оборудования.
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На жаль, під час останнього запуску цієї ракети з секретним мільярдним супутником, хоча і перша ступінь повернулася на Землю, друга не відділилася від супутника і згоріла разом з ним у верхніх шарах атмосфери.
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То нам так сказали, а як було на справді...Cупутник занадто секретний.
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Не если уже там используют химическое оружия, значит плоховато дела у россиянц!
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ЇхТамНєт. Вони вийшли. 3 рази. Хуйло пи**ти не буде))
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Акційна ціна! А тепер і з новою формулою - із запахом лаванди!
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Трамп сегодня назвал главным спонсором терроризма Иран, за поддержку режима Асада, вот про пуйла скромно умалчивает, хотя ввх поддерживает Асада больше чем Иран, сразу с 2 х военных баз.
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около 100т персов воюет за Ассада, только на них и дежится в основном.
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Трамп имел ввиду безопасность Израиля, как самого главного стратегического союзника США на Б.В. Россия не находится во враждебных отношениях с Израилем. а вот Иран однозначно декларировал свой курс на уничтожение Израиля.
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Надо вовремя было убить это животное, из-за промедления евросовка погибли тысячи мирных жителей
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Це не тварина, не можна ображати духовних істот такими порівняннями. Це- паскудь. Нелюдь.
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это наверное все из той пробирки , которую кацапы никак найти не могут

какие сволочи

сколько можно уже

Если аллах не видит и не покарает кацапов , значит Бог
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Скорей всего за штурвалом самолётов воины-интернационалисты из военторга ордынского.
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Эрдоган обещал ввести войска в Сирию.Большая тоска по великой Османской империи,да и сирийских турков надо поддержать.Неплохо было бы ,чтобы два великих Йухла сошлись в лобовую...
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так они уже сошлись. Турция поставляет оружие "оппозиции".
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да и сирийских турков надо поддержать - туркоманов

нафиг Турции других поддерживать, режим Ассада не мешает им боротся с главным врагом курдами.
а вот США мешает, поддерживая курдов.
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ну, я Эль-Мюрида читаю, тот ежедневно плачет, что Турция "умеренных" поддерживает, для борьбы с ираном-россией.
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Сейчас евромещане за это отключат людоедам... Эйфелеву Башню.
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Ну... По идее, должно от Трампа прилететь парочка Томагавков.
Или "Трам уже не тот"?
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Преступления против человечности в системе существующих международных отношений остаются безнаказанными и поэтому порождают новые преступления.

Вывод: ООН устарела и требует кардинального реформирования, учитывающего, что РФ-я это и есть этот безликий ИГИЛ.
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ничтожили еще при мне когда я в зауралье служил....а у того же хуссейна их просто закопали (ищи видео куч бп с зарином)...ск

Кто верит речам Брежнева?
И это кудахтанье - где ваши доказательства, оно такое характерное ...
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не сметь стрелять по багдаду , давай лучше вместе ипанем по тбилисси
ЖириновскийВ.В.
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Пускай лучше там воюют наемники, чем здесь. + Европе выгодно противостояние шииты-сунниты. Когда сунниты победят - они попрут войной против европейских стран.
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Європі взагалі не вигідна орда біженців, це лише Ізралю та США до вподоби
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В Иране, например, 80 млн. населения, средний возраст 29 лет(!) . преимущественно мужчины. Выхода у этой орды 2: либо воевать, либо вытеснение эмиграция в Европу и вытеснение там европейцев. Как по мне лучший выход для Европы - утилизация иранцев где-то в Сирии, Ираке или Йемене. При других вариантах проблем от них будет больше - ни будут они тихо-мирно сидеть у себя в Иране и "розбудовывать" его.
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..а то что происходит сейчас (вовлечение турков в войну с иранцами в Сирии) - это двойной бонус - в Турции тоже 80 млн. человек, средний возраст 31 год, преимущественно мужчины.
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пуйло пісяє в штани при Людях , карлик злобний , скоро його очі мочою за мироточуть
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я думаю ответ сурийцев и исиса не задержится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВойска Асада применили химическое оружие под Дамаском, - ВВС
 
 
 
 
 
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