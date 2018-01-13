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 За рубежом
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Все про:выборы (20014) Президент (4000) Путин (23442)

 На должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ

С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в ЦИК РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, от 70 субъектов выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК РФ.

Пока официально зарегистрированы два выдвиженца парламентских политических партий: Владимир Жириновский (Либерально-демократическая партия России) и Павел Грудинин (директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" от Компартии). Другие претенденты - и самовыдвиженцы, и выдвиженцы внепарламентских партий - должны еще подать достаточное количество голосов избирателей в свою поддержку.

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Действующий президент Владимир Путин идет как самовыдвиженец. В его штабе, как информирует Радио "Свобода", заявили, что уже собрали необходимые 300 000 подписей, но продолжают сбор. По сообщениям активистов, в некоторых местах России к сбору подписей принудительно привлекали бюджетников (врачей, учителей), студентов или родителей школьников. Официальные лица отрицали это.

Избирательные кампании уже ведут телеведущая Ксения Собчак и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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Среди 15 претендентов, которым уже отказали в регистрации - и оппозиционный деятель Алексей Навальный. Ему отказали на основании наличия судимости - он приговорен к условному сроку в так называемом деле "Кировлес".

Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначенном на 18 марта 2018 года, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. При этом, в течение 2008-2012 годов - с должности премьер-министра России, президентом тогда был соратник Путина Дмитрий Медведев.

Источник: https://censor.net.ua/n3044212
 
 
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ага, так ще кожен день яка погода у мацкві і який курс сраного карбованця ...
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Фальшивые выборы это внутреннее дело РФ.
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Зачем тут висит афиша представлений мацковского цирка ? 69 клоунов и один лилиПут . Ещё бы начали публиковать на ЦН бюллетень из северокорейской психбольницы или расклад делтел на сирийском политическом кладбище
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може хай всі 70 стануть прИзидентами срашки? Може поумнішають?
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расейский электорат готов проблеять за Хуйло!

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податки з ліпецької підуть на виборну компанію куйлу
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МАЦКАЛЫ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРОКЛЯТИЕМ - РАСЯЯНСКАЯ НАЦИЯ ПРОКЛЯТА ДО 33-ГО КОЛЕНА ЗА ТО, ЧТО В 1917 ГОДУ РАСЯЯНСКИЙ БЫДЛОСКОТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ МАССОВО ПРЕДАЛ БОГА, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО! И ПОТОМ МНОГО ЛЕТ ЭТИМ ПОХВАЛЯЛИСЬ ОТКРЫТО И ПОХВАЛЯЮТСЯ ПОЗОРНЫЕ СОВКОНЕЧИСТИ ДО СИХ ПОР!
ТАКОЕ ОТМАЛИВАТЬ НУЖНО НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ!

На должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ - Цензор.НЕТ 1071

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Шалена конкуренція...

Ціаво, хто ж переможе на виборах в ції дійсно демократичній наддержаві?..
Чим би не закінчились ці вільні демократичні вибори, а ясно оде - переможе демократія і вільний вибір вільного народу Нарасії, який чи то встає чи то встав с колен назло світовому фашизму, капіталізму і тероризму! На должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ - Цензор.НЕТ 3468
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Та ну нах. Вот это интрига, кто же победит.хмм
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рашка так і залишилась в совку існувати. Як вони так можуть жити взагалі?!! ну невже їх родичі не бували за кордоном (я не маю на увазі "всё включено" в Турции, бо там вони бачили тільки дно пляшки), невже ніхто з тих хто був у цивілізованому світі не розповідає родичам, друзям, що світ вже давно живе в іншому тисячолітті, в іншому вимірі, в іншій ЦИВІЛІЗАЦІЇ.. А в кацапні все підписи примусово за сцаря збирають.. Пепець.!!
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Там більшість або "я не пойду на выборы, и так всё ясно, всё выберут без меня", або "пойду запутена, пусть фунфырики и дальше будут, он миня с калэн поднял".

Великоимперские сверхчеловеки, сэр))
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так воно і є.. Як подивишся Вата Шоу, то всі або на вибори не ходять (за що їх Полтава овочами називає), або сцаря "чтять")).. Мабуть вони не гідні іншої долі, лише під сцарями існувати у вікі віків. Світ навколо змінився, і лише "свідомість" кацапа залишається "недоторканою", як у 16 сторіччі.)))
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ЗА НЫНЕШНИЕ И ПРОШЛЫЕ РОДОВЫЕ ГРЕХИ МАЦКАЛАМ ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ РАССЧИТАТЬСЯ. МАЦКАЛАМ ОСТАЕТСЯ ОЗЛОБЛЕНО ПОДВЫВАТЬ И ЛОБЫЗАТЬ В СУШЕНЫЙ ЗАД СВОЕ НЕНАГЛЯДНОЕ СОВКОЧУЧЕЛО В МАВЗОЛЕЕ НА КРЕМЛЯДСКОЙ ПЛОЩАДИ, ЧТО ВОЗЛОЖЕНО ТУДА ТВОИМИ СОВКОДИДАМИ ПО СТРОГОМУ ЖЫДОМАСОНСКОМУ ДЕМОНИЧЕСКОМУ РИТУАЛУ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОСКВЕРНЕНИЯ ВСЕГО СВЯТОГО.

На должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ - Цензор.НЕТ 5311

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русский мир под флажками России, Германии, Израиля и другими гневно требующий гражданской войны в Украине под статьями о РФ затыкается.
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Кремль решил масштабно вложиться в доллары
Jan. 12th, 2018 at 12:06 PM

На посаду президента Росії претендували 70 осіб, - ЦВК РФ - Цензор.НЕТ 2022
Интересная тенденция намечена Минфином РФ на 2018-й год, а именно, благодаря выросшей цене на нефть в Белокаменной было принято решение вложить средства в скупку долларов. Планируют на это дело направить ни много ин мало, а 2,8 триллиона рублей, что по нынешнему курсу составляет около $45 млрд.

Собственно, можно было бы порадоваться за гибридных соседей, встают с колен и всё такое, но в бочке меда никак без ополоника дёгтя.
Для начала, скупка долларовой массы станет второй по размерам бюджетной тратой в 2018 году, лишь немного уступив расходам бюджета на национальную оборону в размере 2,9 трлн рублей (официально, а не официально - больше в 2 раза). Да и сама по себе скупка долларов окажется куда важнее, чем траты на медицину или образование, превышая их в разы!
Кроме того, $45 млрд это очень интересная сумма. Если быть точнее, то это именно та сумма, которая сейчас находится в свободном обороте на валютном рынке РФ. То есть, Минфин хочет скупить все свободные доллары на рынке?
Откровенно говоря, попахивает фиаско, но время покажет. Может в Белокаменной назревает не имеющий аналогов в мире план, как хитрым рублем победить доллар? Хотя, мне, почему то вспоминается история о "золоте партии"…
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стабилизировать курс доллара может ?
а то я смотрю он к руплю падает и падает, а в бюджете вроде 60рупь/$ заложен.
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посмотрел, 64,7ру/$ заложен в бюджете, а сейчас курс 56,6
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Нефть дорожает. Курс рубля растёт. Это ОЧЕНЬ плохо для экономики. ЦБ ничего не остаётся - как часть денежных средств от экспорта нефти изымать из экономики и направлять в резерв. Рубль не должен быть выше 60!!! А сейчас больше 57. ЦБ будет любой ценой пытаться его опустить.
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Нє в ту сторону, рєбята, ой, нє в ту...

InformNapalm Україна‏ @ua_informnapalm

За даними #інсайд'ерів, завтра, 13 січня, через #Ростов-на-Дону з Санкт-#Петербург'у на окуповану російськими військами територію Луганщини прибуде після короткотермінової відпустки чергова група російських #снайпер'ів. https://www.facebook.com/burkonews/posts/979451085536098 …
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но, как мы знаем, альтернативы Х#йлу нет.
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Траблы Уйлостана меня не волнуют.
Меня волнует как бы наш барыжный Уйло не прошел на второй срок.
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ПОБЕДИЛ ХУЙЛО. соболезнование безмозглым оккупантам.
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Пуйло должен быть однозначно презиком педорассии.Нада что бы он своими СУПЕР реформами похоронил её раз и навсегда.Что бы уже никто не смог её поднять.А когда они с голодухи станут на колени у границы и попросят прощения и дайте жратоньки,тогда мы может БЫТЬ подумаем что с вами путинцами делать.
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А цвк їм: якщо ваше прізвище не путін, то що ви забули на виборах путіна?
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Зачем эти лишние хлопоты.Там уже и подписи поставлены и голоса подсчитаны.Осталось только стадам овец бюллетени в урны побросать.
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Цікаво, скільки з 69 вже сидять у СІЗО, а скільки - в дурці?
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Старший по палате гражданин Х, думаю не переживает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ
 
 
 
 
 
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