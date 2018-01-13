 На должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК РФ.

Пока официально зарегистрированы два выдвиженца парламентских политических партий: Владимир Жириновский (Либерально-демократическая партия России) и Павел Грудинин (директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" от Компартии). Другие претенденты - и самовыдвиженцы, и выдвиженцы внепарламентских партий - должны еще подать достаточное количество голосов избирателей в свою поддержку.

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Действующий президент Владимир Путин идет как самовыдвиженец. В его штабе, как информирует Радио "Свобода", заявили, что уже собрали необходимые 300 000 подписей, но продолжают сбор. По сообщениям активистов, в некоторых местах России к сбору подписей принудительно привлекали бюджетников (врачей, учителей), студентов или родителей школьников. Официальные лица отрицали это.

Избирательные кампании уже ведут телеведущая Ксения Собчак и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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Среди 15 претендентов, которым уже отказали в регистрации - и оппозиционный деятель Алексей Навальный. Ему отказали на основании наличия судимости - он приговорен к условному сроку в так называемом деле "Кировлес".

Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначенном на 18 марта 2018 года, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. При этом, в течение 2008-2012 годов - с должности премьер-министра России, президентом тогда был соратник Путина Дмитрий Медведев.