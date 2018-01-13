 На должность президента России претендовали 70 человек, - ЦИК РФ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК РФ.
Пока официально зарегистрированы два выдвиженца парламентских политических партий: Владимир Жириновский (Либерально-демократическая партия России) и Павел Грудинин (директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" от Компартии). Другие претенденты - и самовыдвиженцы, и выдвиженцы внепарламентских партий - должны еще подать достаточное количество голосов избирателей в свою поддержку.
Действующий президент Владимир Путин идет как самовыдвиженец. В его штабе, как информирует Радио "Свобода", заявили, что уже собрали необходимые 300 000 подписей, но продолжают сбор. По сообщениям активистов, в некоторых местах России к сбору подписей принудительно привлекали бюджетников (врачей, учителей), студентов или родителей школьников. Официальные лица отрицали это.
Избирательные кампании уже ведут телеведущая Ксения Собчак и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Среди 15 претендентов, которым уже отказали в регистрации - и оппозиционный деятель Алексей Навальный. Ему отказали на основании наличия судимости - он приговорен к условному сроку в так называемом деле "Кировлес".
Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначенном на 18 марта 2018 года, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. При этом, в течение 2008-2012 годов - с должности премьер-министра России, президентом тогда был соратник Путина Дмитрий Медведев.
делтел на сирийском политическом кладбище
ТАКОЕ ОТМАЛИВАТЬ НУЖНО НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ!
Ціаво, хто ж переможе на виборах в ції дійсно демократичній наддержаві?..
Чим би не закінчились ці вільні демократичні вибори, а ясно оде - переможе демократія і вільний вибір вільного народу Нарасії, який чи то встає чи то встав с колен назло світовому фашизму, капіталізму і тероризму!
*в цій
*одне
Великоимперские сверхчеловеки, сэр))
Jan. 12th, 2018 at 12:06 PM
Интересная тенденция намечена Минфином РФ на 2018-й год, а именно, благодаря выросшей цене на нефть в Белокаменной было принято решение вложить средства в скупку долларов. Планируют на это дело направить ни много ин мало, а 2,8 триллиона рублей, что по нынешнему курсу составляет около $45 млрд.
Собственно, можно было бы порадоваться за гибридных соседей, встают с колен и всё такое, но в бочке меда никак без ополоника дёгтя.
Для начала, скупка долларовой массы станет второй по размерам бюджетной тратой в 2018 году, лишь немного уступив расходам бюджета на национальную оборону в размере 2,9 трлн рублей (официально, а не официально - больше в 2 раза). Да и сама по себе скупка долларов окажется куда важнее, чем траты на медицину или образование, превышая их в разы!
Кроме того, $45 млрд это очень интересная сумма. Если быть точнее, то это именно та сумма, которая сейчас находится в свободном обороте на валютном рынке РФ. То есть, Минфин хочет скупить все свободные доллары на рынке?
Откровенно говоря, попахивает фиаско, но время покажет. Может в Белокаменной назревает не имеющий аналогов в мире план, как хитрым рублем победить доллар? Хотя, мне, почему то вспоминается история о "золоте партии"…
а то я смотрю он к руплю падает и падает, а в бюджете вроде 60рупь/$ заложен.
InformNapalm Україна @ua_informnapalm
За даними #інсайд'ерів, завтра, 13 січня, через #Ростов-на-Дону з Санкт-#Петербург'у на окуповану російськими військами територію Луганщини прибуде після короткотермінової відпустки чергова група російських #снайпер'ів. https://www.facebook.com/burkonews/posts/979451085536098 …
Меня волнует как бы наш барыжный Уйло не прошел на второй срок.
ХуйлаКіна неєбудєт.. (с)