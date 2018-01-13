 Это едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе

Об этом в эфире программы FACE2FACE на телеканале ZIK заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный, пишет Цензор.НЕТ.
Комментируя происходящее на Донбассе, Роман Бессмертный отметил, что Украине нужно выполнять все действующие законы. В частности, об обороне и правовом режиме военного положения.
"Потому что у меня сейчас возникает такая мысль, что у кого-то из украинских политических руководителей есть такое убеждение, что люди, которые принимали эти законы, были почти идиоты. Давайте выполним закон, а если нужно корректировать, давайте будем это делать. А это значит, что мы вернемся в свое правовое поле, поймем, что нам нужно делать дальше, и войдем в международное. Тогда будет понятен статус военнопленных, условия обеспечения, статус мирного населения на территории, где ведутся боевые действия. То есть, станет ясно, кто будет отвечать за все это", - заявил гость программы.
Сегодня, как заметил Бессмертный, когда человек в Донецке предъявляет претензии киевской власти, что ему нечего есть и пить, то он прав, ведь это - АТО.
"Украинское государство сегодня юридически несет ответственность за социальные условия и статус этих людей. Не Россия! Вот пройдет время, юридически все это будет извлечено и показано. А при таком четком ответе на вопросы станет ясно, кто в какой позиции: Украина - жертва, Россия - агрессор. Далее это включит соответствующие международные документы. Также это даст возможность понять, как мы действуем по Крыму и Донбассу", - отметил Бессмертный.
Следующий шаг, по словам дипломата - роль и место ООН в войне на Донбассе.
"Но в чем парадоксальность ситуации? Это едва ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает. И ООН, суть которой было не допустить войны, она сегодня смотрит, как два участника, два основатели ООН воюют! Более того, весь год Украина в Совете Безопасности как не постоянный член, но Россия - постоянный, год идет война, а ООН смотрит на все это и не имеет даже программы по энергоресурсам, по военнопленным, так как их же там нет! Почему к нам так относятся?", - спрашивает Роман Бессмертный.
Так усіх.
Это не к нам так относятся.
Это к раше так относятся.
Геополітика керує всім.
Шо ты несешь ? Это наш торговый партнер ... Петр Алексеевич собирается газ у них покупать ...
Так само тиснуть і на нас. Тільки не кажіть що цього немає, або ми такі сильні що можемо на це не зважати.
Що конкретно з великою гордістю порошкоботи називають "Успішними рішучими
реформами"
Ну кроме написания резолюции о создании двух государств никаких дествий по защите Израиля от ООН не было.
Це все, що треба знати про ООН(
Даже так представляю себе Израиль трех дней от роду на пустыне , против которого сразу началась война на уничтожение.
И народ молчит. И платит военный сбор, хотя войны нет никакой официально!
Ловят бриллиантовых прокуроров на горячем - увольняют тех, кто поймал...
Барыга правит Украиной. И никто кроме самих украинцев не наведет порядок в стране!
Mожет нужно объявить военное положение и добиваться официального признания OOH агрессии России?