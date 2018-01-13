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 Политика Украины
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 Это едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе

На востоке Украины идет война, а ООН до сих пор не сформировала программы по энергоресурсам или военнопленным.

Об этом в эфире программы FACE2FACE на телеканале ZIK заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный, пишет Цензор.НЕТ.

Комментируя происходящее на Донбассе, Роман Бессмертный отметил, что Украине нужно выполнять все действующие законы. В частности, об обороне и правовом режиме военного положения.

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"Потому что у меня сейчас возникает такая мысль, что у кого-то из украинских политических руководителей есть такое убеждение, что люди, которые принимали эти законы, были почти идиоты. Давайте выполним закон, а если нужно корректировать, давайте будем это делать. А это значит, что мы вернемся в свое правовое поле, поймем, что нам нужно делать дальше, и войдем в международное. Тогда будет понятен статус военнопленных, условия обеспечения, статус мирного населения на территории, где ведутся боевые действия. То есть, станет ясно, кто будет отвечать за все это", - заявил гость программы.

Сегодня, как заметил Бессмертный, когда человек в Донецке предъявляет претензии киевской власти, что ему нечего есть и пить, то он прав, ведь это - АТО.

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"Украинское государство сегодня юридически несет ответственность за социальные условия и статус этих людей. Не Россия! Вот пройдет время, юридически все это будет извлечено и показано. А при таком четком ответе на вопросы станет ясно, кто в какой позиции: Украина - жертва, Россия - агрессор. Далее это включит соответствующие международные документы. Также это даст возможность понять, как мы действуем по Крыму и Донбассу", - отметил Бессмертный.

Следующий шаг, по словам дипломата - роль и место ООН в войне на Донбассе.

"Но в чем парадоксальность ситуации? Это едва ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает. И ООН, суть которой было не допустить войны, она сегодня смотрит, как два участника, два основатели ООН воюют! Более того, весь год Украина в Совете Безопасности как не постоянный член, но Россия - постоянный, год идет война, а ООН смотрит на все это и не имеет даже программы по энергоресурсам, по военнопленным, так как их же там нет! Почему к нам так относятся?", - спрашивает Роман Бессмертный.

Источник: https://censor.net.ua/n3044210
 
 
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оон може тільки озабочуватись нам від цього нехолодно нежарко
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Та хіба там конфлікт? Там дрібні розбіжності між торгівельними партнерами... Это едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2615
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А чего пан не в военкомате до сих пор?
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я своє ще в 14 відслужив тепер ваша черга
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Не вопрос,а что в защите родины есть черга?
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я ходив двіччі у воєнкомат добровольцем, двіччі мене послали подалі, тупий порохобот
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у 2014 я й ходив, у розпал заруби під ДАП. Мене й послали подалі. Як і всю групу добрвольців у той день, чоловік 15-20 приблизно. До речі медкомісію прохродив два дні. Такої прискіпливої комісії в житті ніколи не проходив. Кожен лікар уперто доказував, що я не годен до стройової служби. І тіко коли я почав погрожувати у прямому сені, що хлібало поб'ю - тіко тоді признали годним. Але потім як щавжди - йди додому, тобі подзвонять коли треба буде.
Так усіх.
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може я Вам скажу не те- але! за кого йти воювати? за цих що тут мені розказують як жити? поернувся я крайній раз з АТО 29.12.2017 року. хватить! за Україну і за людей воювати знову піду а не за бидло парашне.
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я був еніціатором переходу в нашому селі під укр патріархат
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Митя а з чим ти не згоден? Що харант і Хуйло партнери?
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дай бог такого партнерства до самого вступу в нато
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это какой-то зрадофил. Расскажите ему об анаконде в витрине
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Цей день в історії. 13 січня 1991 року, Вільнюс. Чекісти з КГБ (загін "Альфа") разом з псковськими десантниками вбили під час штурму телецентру 13 осіб, поранили 140.
Это едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3378
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Ну нет.
Это не к нам так относятся.
Это к раше так относятся.
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оон равно лига наций,ему нужно историю учить
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Якщо ми визнаєм конфлєкт з рашкою, то кордони перекриваються, торгівля припиняється, те саме має зробити і Європа, але ж вони мають власні економічні інтереси.
Геополітика керує всім.
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і шоколадним інтересам гаплик, тому і тягнуть цю лямку
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" Якщо ми визнаєм конфлєкт з рашкою ... "

Шо ты несешь ? Это наш торговый партнер ... Петр Алексеевич собирается газ у них покупать ... Это едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6565
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Galicja - вот именно..., даже конфликт это очень сильно... Нужно применять термины "Недоразумение или "временное охлаждение отношений" .... Некоторым зрадофилам и ястребам так и хочется повоевать.... Мирным путем все нужно решать....
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Так шо? Конфликта нет с точки зрения остатков 54% сои у склади Украины?
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Пам'ятаєте, як європейці швидко "примирили" конфлікт в Грузії.
Так само тиснуть і на нас. Тільки не кажіть що цього немає, або ми такі сильні що можемо на це не зважати.
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А ви самі не знаєте? Може ще видасте, що іхтамнєтів на Донбасі дійсно нєту?
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Нет, мадам. Это вы, пжытнутые по-новому так считаете шо ихтамнет. Шо шо? Спрашиваете где ваше доказательства? Так вот они. Цитирую "Якщо(!) мы вызнаемо(!!!)..."
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Ну шо, придется выйти из Будапештского договора... Или уже вышли... бо под Кривым Рогом так рвонуло в прошлом году, шо можно применять и тротиловый эквивалент к его характеристике...
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А еще кто то не понял, что Украинцам приходится отбиваться и от масквы с ея друзьями и от озабоченых в оон и от, что главное, от ГНИД внутренних.
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"от ГНИД внутренних." - це кістяк проблеми
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Очень большой проблемы. И в связи с этим вспоминается Казахстан, который выгнал всех рашистов из страны.
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Потому, что пэтька назвал это АТО, а не вторжение
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Оскільки запедроти спамлять, повторюю:
Що конкретно з великою гордістю порошкоботи називають "Успішними рішучими
реформами"
Это едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 7643
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Эта нацполиция - вся бывшая милиция, которая в Донецке смотрела и ничего не делала, в то время как сепаратисты, коллаборанты и зеленые человечки захватывали власть в городе и убивали людей. Это продажные твари, на которых людям нельзя надеяться, потому что нацполиция не сможет защитить граждан. Преступность везде в Украине зашкаливает, власть не реагирует на это. Дело может дойти до самосуда.
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Чего не хватает в наших новостях, так это предвыборной кампании в РФ...
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И это несмотря на титанические усилия бывшего рыговского посла в Козломордии Ельченко, которого мироточащий Офшорник поставил представлять интересы Украины в ООН, выгнав оттуда умницу Сергеева, возившего кацапню мордой об стол, и не пожелавшего подать руки Чуркину в отличие от соплеменника последнего - Климкинда
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Еще в арабоизраильском конфлмкте ООН никакого участия не принимает.
Ну кроме написания резолюции о создании двух государств никаких дествий по защите Израиля от ООН не было.
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Неправда. ООН показує себе у всії своїй красі - в ролі безпорадної херні, де агресор має право вето.

Це все, що треба знати про ООН(
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Вы меня конечно извините, но за время перемирия есть погибшие наши воины, а Гройсман говорит о преступности блокады. Я просто удивлен. Если хотя бы одна бригада выдвенится в правительственный квартал, то они все забудут про обшоры
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ООН это смешно.
Даже так представляю себе Израиль трех дней от роду на пустыне , против которого сразу началась война на уничтожение.
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Если миссия ООн буде такая как и ОБсе толку будет мало, вот Обсе бывает сидит по пятизвездочным отелям и совсем не в зоне АТО, что они там мониторят?
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Большинство тупо сцит против россии выступать... Именно по этому с боингом такая долгая тщательно-дотошная волокита. Всём гораздо проще было бы всё спихнуть на Украину, да уж слишком дофига мобильных с камерами да регистраторов развелось...
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Дело не в этом. Просто Нидерланды должны найти ответы на все поставленные вопросы, даже если они и идиотские, чтобы судить один раз и с результатом. А на это требуется очень много времени
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Дело как раз в этом. Много времени? Ответы на все вопросы ? Гугли "Нюрнберзький процес"
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Потому что конфетки типа гаранта продаются в государстве-агрессоре
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Так ьб этом надо уже не говорить,а кричать!
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Аот за нго позицию по войне,по оккупации лугандона порох и убрал его из переговорной группы,а вместо нго засунул бывшего кгбиста
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Так,а каких результатов хотим,господин посол.Если уже медведчук-слуга двух господ начал сопли размазывать,когда ему прижали хвост.Многое тоже зависит от нас,чего не пытаемся и не стараемся делать.И к тому же еще умудрились сделать россию посредником в нашей якобы гражданской войне. по минским договорам.Надо поблагодарить и отдать должное стараниям и помощи еврорейцев и США.за санкции и добро на покупку оружия.В международных судах доказывать и предоставлять неопровержимые факты присутствия российских войск на нашей территории.И еще этот обмен пленными по выбору и указанию фуйла. Меняем украинцев на украинцев.Почему Порошенко не поднять зад и не вести переговоры напрямую с российским агрессором об обмене без посредников и менять российских военных на украинцев. И тоже этим доказывать мировому сообществу,что у нас война именно с россией Так бизнес и его личное благо дороже жизней и мира. В аэропортах только выплясывать умеет,для поднятия своего рейтинга.
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Вот хоть один политик прямо называет вещи своими именами...И причина не только в том,что ООН из эфективного инструмента по разруливанию военных конфликтов в истоке,превратилась в дискуссионный клуб по интересам.Немаловажно,что ООН в начале присматривалась к действиям США-одного из гарантов "Буд. мемор.".И личная трусость Обамы передалась не только меркельтивной Европе,но и ООН.Ещё сыграл протиив Украины президент Порошенко,сумевший за короткий срок снизить сочувствие к Украине повальным воровством,коррупцией и залихватским враньём.К слову сказать,из Климкина министр ин. дел никакой,ему бы начальником архивного отдела МИДа и не выше.
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А что, ООН все порешает? Или от военного положения сразу все украинцы захотят воевать, а армия наполнится новейшим оружием и сверхмотивированными солдатами? Или Китай второй фронт срочно в тылу откроет? Нет конечно может и пойдут добровольцы тысячами, но без реформирования армии, выдвижения новых, мотивированных командиров, офицеров, улучшения снабжения вооружением, едой, техникой будет тоже самое что в четырнадцатом-пятнадцатом годах только в большем масштабе и без гарантии победы. Нужно наращивать мускулы - обновлять армию, оздоравливать - обновлять страну, по возможности заручаться реальной поддержкой союзников. А потом идти бить лицо иванам влезшим на территорию Украины.
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То, что Украина не вводит военное положение на оккупированных территориях, иначе как дебилизмом руководства Украины не назовешь!
И народ молчит. И платит военный сбор, хотя войны нет никакой официально! Це чи не єдиний конфлікт у світі, де ООН взагалі жодної участі не бере, - посол Безсмертний про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4196
Ловят бриллиантовых прокуроров на горячем - увольняют тех, кто поймал...
Барыга правит Украиной. И никто кроме самих украинцев не наведет порядок в стране!
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"...Почему к нам так относятся?..."
Це чи не єдиний конфлікт у світі, де ООН взагалі жодної участі не бере, - посол Безсмертний про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 654 Mожет нужно объявить военное положение и добиваться официального признания OOH агрессии России?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто едва ли не единственный конфликт в мире, где ООН вообще никакого участия не принимает, - посол Бессмертный о ситуации на Донбассе
 
 
 
 
 
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