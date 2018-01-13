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 Общество
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 В Донецке и Луганске молодежь преимущественно проукраинская, - освобожденный из плена Овчаренко

У молодежи оккупированных Донецка и Луганска преимущественно проукраинские взгляды.

Как передает Цензор.НЕТ об этом в интервью "Громадському" сказал фанат луганского футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко, освобожденный из заложников террористов "ЛНР".

Он отметил, что пытался помогать украинским военным, в частности – разведке.

"Были, конечно, мысли. Я и помогал, когда "Айдар" был под Луганском, общался с ними и еще с 80-й бригадой. Тогда они были в Счастье. Мы возили ребятам воду и продукты. Когда стало совсем горячо, уже не было возможности туда ездить. Конечно, я ребятам рассказывал где красивые розы растут в городе. Мы не одни такие. Кто-то пытается проукраинские листовки делать, кто-то – расклеивать. Понимаешь, там очень много молодежи, и молодежь преимущественно проукраинская – и в Донецке, и в Луганске. Потому что мы, рожденные в 1991-м, 1992 годах все в Украине родились, и у нас родина одна. Возможно, я пойму людей, которые в советское время родились, у них СССР в голове застрял. А у нас кроме Украины ничего нет. Ну как это – иметь гражданство вымышленной республики с вымышленными паспортами?", – сказал Овчаренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044209
 
 
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а останнім часом їх все менше і менше. Всі адекватні люди покидають форум, бо тут суцільна помийка стала з цим нашестям адептів усіляких сект, зрадофілєй, та ботів, в яких чіткі завдання роздмухувати суцільну "зраду" та штучне "незадоволення".
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А по-моему, текст- не его. Он его старательно заучил.
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Вот реальный случай и грустный и смешной ватник с лугандона стоит перед памятником чернобыльцам в Харькове и тут его переклинивает на нецензурную лекчику начинае орать': "с..., бл...Харьков - герой? Мы за вас погибаем на дамбасе а вы тут лягли под хунту .,," и прочий пурген) таких уже не перевоспитать.
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Врет! И не краснеет. Смысл? Понятия не имею. Но, то что врет- точно.
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а че ж не сказали , что в окопах у сепаров самую лучшую связь представляет мтсукраина?
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Ерунду несет Овчаренко.Мой сосед весной ездил в Донецк на похороны отца.Говорил,что они там шипят и чуть только не плюют вслед.А особо упоротые утверждают,что такое получилось,от того что они решили прекратит кормить всю Украину.Много молодежи на сепарских блокпостах карманы подставляет для денег.и довольны.А если тихо и не стреляют некоторым становиться скучно.
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Ну...за проукраинскость молодежи лугандона откровенная ложь!!!!
Скорее всего выдает желаемое за действительное!
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В ихней голове нет ссср. Но пенсы пока побеждают.
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скоріш за все так воно і є. Бо проросійську "маладьожь" вже закопали по над посадками та по над дорогами дамбасу. У 2014-му, -15-му, -16-му..
А ті що вижили почали розуміти що в тих гетто немає майбутнього, і в них самих в тих сраних "риспубліках", немає майбутнього.
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Это все сказки... Если в Констахе,а это подконтрольная территория Украины, сепар на сепаре, и сепаром погоняет,то что говорить за лугандон и даунбас... А уж какой сепарский город Торецк, он же Дзержинск, это вообще мрак... Так что все сказанное, даже не знаю на кого рассчитано и главное для чего?... Сами себя тешим надеждами и откровенно обманываем... Для чего?... Совковый менталитет сидит в нас глубоко, проблему никогда не решить, если ее замалчивать, засовывать голову в песок и реально не хотеть ее видеть... То же самое и с Крымом, да нет там практически людей за Украину, и не поверю я, что там наши люди и они ждут возвращения в Украину... Нужно трезво смотреть на вещи и реально оценивать положение вещей... Посему, нужно исходить из этих реалий, а не заниматься мечтаниями и фантазированиями... Мы так будем десятилетиями топтаться на одном месте и проблему не решим... А проблем у нашей пока еще страны ой как много... И просвета абсолютно не видно.
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В сказках - все, а в жизни - чья власть может убить, той и выказывает поддержку большинство на словах...
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Физически он идеален. Большой, сильный. В древнем мире он мог бы создать свой народ. А мы сейчас физически деградируем. Даже самая слабая особь получает право жить и продолжать род.
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В Древнем мире он бы остался обезьяной...
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Даже у животных в экстремальных ситуациях выживают не самые сильные а самые смышленные Тобишь умные в древности пахал бы етот дэбил за корыто похлебки прикованый цепью и с кольцом в носу
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Проукраинская молодежь все прое#ала, победили пенсионеры-совкодрочеры, выходит так?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Донецке и Луганске молодежь преимущественно проукраинская, - освобожденный из плена Овчаренко
 
 
 
 
 
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