 В Донецке и Луганске молодежь преимущественно проукраинская, - освобожденный из плена Овчаренко

Как передает Цензор.НЕТ об этом в интервью "Громадському" сказал фанат луганского футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко, освобожденный из заложников террористов "ЛНР".

Он отметил, что пытался помогать украинским военным, в частности – разведке.

"Были, конечно, мысли. Я и помогал, когда "Айдар" был под Луганском, общался с ними и еще с 80-й бригадой. Тогда они были в Счастье. Мы возили ребятам воду и продукты. Когда стало совсем горячо, уже не было возможности туда ездить. Конечно, я ребятам рассказывал где красивые розы растут в городе. Мы не одни такие. Кто-то пытается проукраинские листовки делать, кто-то – расклеивать. Понимаешь, там очень много молодежи, и молодежь преимущественно проукраинская – и в Донецке, и в Луганске. Потому что мы, рожденные в 1991-м, 1992 годах все в Украине родились, и у нас родина одна. Возможно, я пойму людей, которые в советское время родились, у них СССР в голове застрял. А у нас кроме Украины ничего нет. Ну как это – иметь гражданство вымышленной республики с вымышленными паспортами?", – сказал Овчаренко.

Также читайте: Нас мог сдать в "МГБ" кто-то из знакомых, - освобожденный из плена "ЛНР" ультрас "Зари" Овчаренко