 Гражданина Украины освободили из плена в Ливии, - МИД

Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично", - акцентируют в дипломатическом ведомстве.
Напомним, в Ливии в 2017 году ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов. Еще в мае прошлого года МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.
Созданные людоедами специальные группы охотятся за бойцами из т. н. АТО по всему миру.
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я извиняюсь, а расве праворукие автомобили разрешены в Украине ?