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 Происшествия, За рубежом
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Все про:безопасность (600) Ливия (626) МИД (4320) плен (1661)

 Гражданина Украины освободили из плена в Ливии, - МИД

Украинского врача, который работал по частному контракту в городе Сабха и был похищен несколько дней назад одной из вооруженных группировок, освободили 13 января.

Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично", - акцентируют в дипломатическом ведомстве.

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Напомним, в Ливии в 2017 году ухудшилась ситуация с безопасностью, активизировалась деятельность террористических группировок, а также проводятся систематические задержания морских судов. Еще в мае прошлого года МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3044208
 
 
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Капец, врачи в Ливию едут работать. Спасибо пэтька за все. А то , что вызволили, то хорошо
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Цей день в історії. 13 січня 1991 року, Вільнюс. Чекісти з КГБ (загін "Альфа") разом з псковськими десантниками вбили під час штурму телецентру 13 осіб, поранили 140.

Гражданина Украины освободили из плена в Ливии, - МИД - Цензор.НЕТ 1537
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при йуляхе и шапкокраде тоже ездили...и даже еще при совке.
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да кто его знает...скорее всего ездили.вон миклохо-маклая куда занесло Гражданина Украины освободили из плена в Ливии, - МИД - Цензор.НЕТ 4729
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порох знову на мальдівах з шляшко?
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Бумеранг Порошенко. Что вскрыло громкое расследование Al Jazeera nv.ua/opinion/leshen…
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круто! а давай друзяко забий гола гигнутому.
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в усіх нас УКРАЇНЦІВ є кохана жінка - це УКРАЇНА. ради неї ми живемо.
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Врачи выезжали в Ливию с 1995 года. И при чем здесь пэтька, мордвоэрзянин?
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«Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона»

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я извиняюсь, а расве праворукие автомобили разрешены в Украине ?
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Ой не смішіть мої капці, в Лівії звільнили одного заручника, а в Україні озброєні банди недавно звільнили аж 60 заручників, іще більше сотні продовжують утримувати. МЗС настійно рекомендує покинути Лівію і прибути в Україну, де у сто разів більше людей знаходиться в заручниках у різноманітних бандформувань, а всі решта є заручниками злодійської влади.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданина Украины освободили из плена в Ливии, - МИД
 
 
 
 
 
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