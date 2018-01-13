 Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основам боевой армейской системы (БАРС) начали обучать военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток", на Харьковщине.

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Для подготовки бойцов в бригаду прибыло несколько военных инструкторов, говорится в сообщении. В течение установленного срока они проведут теоретические и практические занятия по четырем направлениям: тактико-специальной, горной, домедицинской и рукопашной подготовке.

"Это комплексная система обучения, которая позволит существенно повысить уровень и эффективность выучки, а также улучшить морально-психологическое состояние личного состава на поле боя, - рассказал один из военных инструкторов капитан Сергей Чут. - Занятия направлены на практическую составляющую и проходят почти ежедневно в течение всего дня. Это даст возможность в сжатые сроки закрепить теорию и отработать практику".

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Следует отметить, что система БАРС рассчитана на тренировку большого количества неподготовленных бойцов в короткие сроки. Как правило, она включает несколько десятков доступных в изучении боевых приемов, которые могут быть применены в различных ситуаций как для защиты, так и для нападения на противника.



