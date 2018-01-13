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 Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны. ФОТО

Боевая армейская система (БАРС) рассчитана на тренировку большого количества неподготовленных бойцов в короткие сроки и включает десятки приемов, которые могут быть применены для защиты и нападения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Основам боевой армейской системы (БАРС) начали обучать военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток", на Харьковщине.

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Для подготовки бойцов в бригаду прибыло несколько военных инструкторов, говорится в сообщении. В течение установленного срока они проведут теоретические и практические занятия по четырем направлениям: тактико-специальной, горной, домедицинской и рукопашной подготовке.

"Это комплексная система обучения, которая позволит существенно повысить уровень и эффективность выучки, а также улучшить морально-психологическое состояние личного состава на поле боя, - рассказал один из военных инструкторов капитан Сергей Чут. - Занятия направлены на практическую составляющую и проходят почти ежедневно в течение всего дня. Это даст возможность в сжатые сроки закрепить теорию и отработать практику".

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Следует отметить, что система БАРС рассчитана на тренировку большого количества неподготовленных бойцов в короткие сроки. Как правило, она включает несколько десятков доступных в изучении боевых приемов, которые могут быть применены в различных ситуаций как для защиты, так и для нападения на противника.

Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны 01Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны 02

Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны 03
Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны 04

Источник: https://censor.net.ua/n3044206
 
 
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помогает ловчее запрыгивать в окоп во время артелерийского обстрела
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сейчас война не ведётся при помощи холодного оружия и кулачного боя, дубинки у ментов не для преступников и бандитов, а для разгона недовольных
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Капец какой-то. Какая ещё рукопашная подготовка за три месяца? Не говоря уже о том, где она на современной войне может пригодиться?
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Ну, ну.. Вон на соревнованиях (ММА, UFC) люди, которые годами только этим и занимаются, сходятся, обнимаются, падают и качаются, как мужики возле пивной бочки пока их не расцепят. А тут за три месяца..
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Да ?
А фізпідготовка теж не треба ?
Он скільки зараз техніки використовується для транспортування особ. складу ...
Воинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4397
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Нужна, кто ж спорит? Но больше толку было бы, если бы они просто бегали и плавали..
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belge - вот просто обучающее видео легендарного Лесника (Мужчиль)..., просто кино.... Посмотри и поймешь как это полезно для жизни.... Просто знать - и может это спасет тебя от позора когда нибудь... Воїнів 92-ї окремої механізованої бригади навчають основам бойової армійської системи, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2001

https://youtu.be/zf61ONFvCjM

Воїнів 92-ї окремої механізованої бригади навчають основам бойової армійської системи, - Міноборони - Цензор.НЕТ 631
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Просто знать, Валера, тебе не поможет. Потому что пламенное фуфло на Цензоре толкать - это одно, а реально что-то уметь - нужно много лет заниматься. А не три месяца.
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чтобы прикладом по башке врезать много лет учиться не надо. важно помнить что он есть. а для этого три месяца более чем достаточно
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Ну, если оппонента к столбу привязать, то, может, и не надо..
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belge - ха..., даже 1 (один) час разговора с спецом о философии драки уже принесет пользы больше в случае подобного инцидента, чем миллион ударов по компьютерной клаве...
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Час разговора со спецом.. Философия драки... Что это за хомячьи выпады?
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нет никакой философии. кто остался жив тот и чемпион
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belge ты приболел или с марса? какя современная война? там Максимы, ДШК. оружие начала и середины прошлого века!а физподготовка всегда хорошо. Воїнів 92-ї окремої механізованої бригади навчають основам бойової армійської системи, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8993
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Валера, а где-ты прочитал про то, что физподготовка плохо?
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самбо это самоооборона без оружия. а в армии оружие -- главный компонент. так что весь упор на него
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Чтобы прием повторить до автоматизма нужно этот прием повторить не меньше 500раз
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Рукопашка какая то нужна конечно, но больше как система физподготовки. Невозможно за несколько месяцев сделать бойца, особенно если у него отсутствуют природные задатки. Все таки реакция и координация это данные сильно зависящие от врожденных качеств. Говорю не понаслышке, сам когда то более десяти лез занимался единоборствами, и несколько лет, в начале 90-х был инструктором, пока жизнь не внесла свои коррективы.
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этой системе нужно обучать допризывников.Специальными ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ курсами от военкоматов.На практике же рукопашный бой используется нечасто штурмовыми и разведывательными подразделениями.ну.разве что ещё охранка.
Боевык подразделения лучше углублённо обучать умению вести уличные бои и блиц-атаке.Именно этим израильская армия эфективно сумела не только оборонить свои поселения,но и выбивать врага из логова.А эта инициатива перепившего командования смахивает на предвоенную (Вторая мировая) подготовку красноармейцев-танкистов штыковому бою....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоинов 92-й отдельной механизированной бригады обучают основам боевой армейской системы, - Минобороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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