 Активисты "Черного комитета" навесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации "Черный комитет".

"Российский центр науки и культуры – это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора. Эта организация является одним из методов распространения русского империализма и угрожает независимости Украины", – говорится в сообщении.

В организации "Черный комитет" отмечают, что "в Украине не могут существовать пропагандистские, империалистические структуры РФ".

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Во время сегодняшней акции активисты повесили замок и заперли на цепь ворота Российского центра науки и культуры. Также на здании центра разместили открытку "Смерть России". Общественники требуют закрыть российское представительство в Украине навсегда.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы эта организация была ликвидирована", – говорят в "Черном комитете".

Отметим, что в ночь с 6 на 7 января 2018 года украинские националисты из организации "Черный комитет" облили краской здание Российского центра науки и культуры в Киеве.