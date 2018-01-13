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 Активисты "Черного комитета" навесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве. ВИДЕО

Украинские националисты из организации "Черный комитет" считают, что Российский культурный центр занимается антиукраинской пропагандой и угрожает независимости Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу организации "Черный комитет".

"Российский центр науки и культуры – это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора. Эта организация является одним из методов распространения русского империализма и угрожает независимости Украины", – говорится в сообщении.

В организации "Черный комитет" отмечают, что "в Украине не могут существовать пропагандистские, империалистические структуры РФ".

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Во время сегодняшней акции активисты повесили замок и заперли на цепь ворота Российского центра науки и культуры. Также на здании центра разместили открытку "Смерть России". Общественники требуют закрыть российское представительство в Украине навсегда.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы эта организация была ликвидирована", – говорят в "Черном комитете".

Активисты Черного комитета навесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве 01

Отметим, что в ночь с 6 на 7 января 2018 года украинские националисты из организации "Черный комитет" облили краской здание Российского центра науки и культуры в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3044204
 
 
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Если бы они еще навесили цепь на телеканал Интер и Русское радио Украина.
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не гони на Русское радио (правда старое):

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На сколько мне известно, "русским радио-Украна" владеет Кузин, как многими другими фм станциями в Украине. А он известный любитель украинской армии! Хоть и белорус. Слинял лет 10 назад ещё....
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Шо правильно ? Московия - это наш торговый партнер , спроси у Петра Алексеевича , он подтвердит Активисты "Черного комитета" навесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве - Цензор.НЕТ 8781
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Ты шо , огрызок , против политики Петра Алексеевича выступаешь ?
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Как Петр Алексеевич сказал , так и будет ... Сказал , шо будем покупать газок у москалей , значит будем покупать Активісти "Чорного комітету" навісили ланцюг на ворота Російського культурного центру в Києві - Цензор.НЕТ 4147
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а шо гыг против Петра Алексеевича?....нихарашо...ой как нихарашо
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Я бы еще на Газопровод с русским газом цепь повесил
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А зачем? Пусть кацапы платят за транспорт своего газа через Украину и платят по европейским расценкам.
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Откуда там русский газ, там татарский, ханты, манси, якутов каких то, но русского там точно нет. Это газ с оккупированных русней территорий, мародерка.
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Э та ж ру.софобией па па хиваеть ? Ибо центр рузссо ! 😱😵😱😵😱😵
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зараз з будок повилазять і почнуть на них гавкати
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Странно что оно ещё существует в Киеве, в то время как на дамбасе долбит расейская арта как сегодня.
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Тебе странно, а нашей криминальной власти не странно.
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и гпу,и сбу,мвд,и всу-это все оборона.посмотри ,кто входит в состав снбо
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дебіли такі як пашинський з танюхою чорноротою.
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и от него тоже...или ты считаешь,что если уж враг попал внутрь-то это уже не враг? Активісти "Чорного комітету" навісили ланцюг на ворота Російського культурного центру в Києві - Цензор.НЕТ 8242
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Чи го ж тяр будя ??? Фобос и Деймос ! 😰😱😵😱
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не креативно. Сварочного аппарата не нашли?. У нас каждый пятый считает себя неплохим сварщиком.
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Для такого дела нанять сварщика из рашки. Он умело варит, с огоньком.
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Треба діяти більш радикально і масово, бо влада у нас імпотент і має кацабський сморід.
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Позитивная то позитивная, но вот от жизни далёкая. Увы...
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культурный центр? кацапы и культура - это вообще несовместимые вещи... разве что под этой вывеской собирается разный сброд любителей оккупантов...
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Активисты "Черного комитета" навесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве. /Иван Петрович Сидоров сравнивает с призывами русского мира в цензоре .Я бы уже виселицу для них сделал !....Абрашка ? Ты урод , которому не надо понять ( по твоей ДНК )12.01.2018 15:31/ Пархатые барыги совсем берега попутали..... липецкий барыга с гнойсманом давно Украину хуйлу продали с потрохами. Предатели и агенты хуйла. Расстрелять. 12.01.2018 17:11

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Хороший москаль-мертвий москаль і крапка
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Подрывные уровни русского мира:
1. Посольство
2. Русские организации типа Россотрудничества или Русского языка
3. РПЦ
4. Титушки-казачки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты "Черного комитета" навесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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