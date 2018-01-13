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Все про:суд (20265) Штепа (102) Высший совет правосудия (121)

 Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление. ДОКУМЕНТ

Судьи Ленинского районного суда Харькова обратились к главе Высшего совета правосудия (ВСП) Игорю Бенедисюку с уведомлением о вмешательстве в их деятельность со стороны прокуратуры.

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на facebook-странице адвоката Нели Штепы Александра Тананакина.

В тексте отмечается, что 28 ноября 2017 года, спустя месяц после принятия решения об изменении меры пресечения, против которого выступала прокуратура, в суд обратился человек, представившийся следователем прокуратуры, и через помощника и секретаря судебных заседаний пытался вручить судебную повестку В.Ежову для его допроса. Сам судья на тот момент находился в отпуске.

Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление 01

"Кроме того, судьям Викторову В., Бондаренко В., Гринчук А. стало известно, что относительно них возбуждены уголовные производства. Однако по состоянию на данный момент соответствующие процессуальные меры или следственные действия с участием судей не проводились, уведомление о подозрении судьям не вручалось. Считаем, что принятое решение коллегией судей... относительно изменения меры пресечения не удовлетворило прокуратуру и скорее всего представителями прокуратуры относительно судей Викторова В., Бондаренко В., Гринчук А. было внесено уведомление в ЕРДР по факту совершения преступления по ст.375 Уголовного кодекса (вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления)", - говорится в документе.

Судьи Ленинского районного суда Харькова Виктор Викторов, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук обращаются к главе ВСУ и генпрокурору по вопросу предоставления информации о том, были ли открыты в отношении них уголовные дела и ведется ли по ним досудебное расследование.

"Поскольку вышеуказанные обстоятельства дают основания считать, что должностные лица прокуратуры осуществляют вмешательство в деятельность судей, что нарушает гарантии независимости судей", - мотивируют свою просьбу авторы документа.

Авторы также просят предпринять "дальнейшие шаги для предупреждения ситуаций, когда действия субъектов правоохранительной деятельности выходит за рамки полномочий, предоставленных законом и носят характер злоупотребления процессуальными правами, который заключается в попытках осуществлять внепроцессуальный контроль за рассмотрением дела судами и проверку законности и обоснованности судебных решений".

Тот же документ, датированный 11 декабря 2017 года, опубликован на сайте ВСП. Результатов рассмотрения пока нет.

Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление 02

Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление 03

Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление 04

Напомним, Нели Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: От Штепы ушла вторая коллегия судей за день – дело опять "зависло"

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

Также читайте: Апелляционный суд определит, где начнется пятое рассмотрение дела Штепы, – прокуратура

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017 года дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз. В сентябре 2017 года экс-мэра Славянска выпустили из СИЗО, поскольку ей не оказывалась надлежащая медицинская помощь. 

Источник: https://censor.net.ua/n3044203
 
 
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Хто ж на них давить? штепа? Ах паскудниця.....Домотайте їй за таке ще з десяток. Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 451
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Та нехай спочатку отримає по закону те, на що заслуговує, а поки що вирок відкладається і відкладається.
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Этих судей нужно самих судить и посадить за то,что 4 года не выносят решение по Штепе.Что у нас за законы в Украине, которые такое разрешают судьям? Какие твари -рептилоиды их написали, чтоб они были прокляты. Гнать надо таких законодателей.
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Штепу потрібно судити в Тернополі, тоді довічний термін їй буде гарантовано!
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Ленінський районний суд Харкова вже ліквідували указом Президента №449/2017, тому судді розпочинають політичну кар'єру.
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И это совершенно справедливо, поскольку судебная система в Украине так же погрязла в коррупции, как и остальные ветки власти. После задержания "колядуна" Зварыча не было принято никаких серьезных мер по наведению порядка в в судебной системе, и не только для уничтожения коррупции. Такие суды устраивают власть, которая дирижирует этим "оркестром" безголосых "музыкантов", используя свои партитуры.
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Это пять! Про независимый суд это до слез. Забыли сказать про неподкупный! Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 8028
"Поскольку вышеуказанные обстоятельства дают основания считать, что должностные лица прокуратуры осуществляют вмешательство в деятельность судей, что нарушает гарантии независимости судей", - мотивируют свою просьбу авторы документа
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Одна голова дракону скаржиться на іншу.
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если было давление,то должны остатся синяки от удавки...
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Не принижуй українську мову своїм корявим суржиком.
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де тобі ввижається у попередньому пості слова українською мовою...
православ*я свербить..нЄ?
хАдзяйка ЦН?! чи що?
Пишу тут як хочу і що вваваю за доречне...
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Свербить, свербить, бо поважаю і мову, і вихованість у спілкуванні, але це не для тебе. Крапка. Зі старим Новим роком.
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це троха не в тему, Паучайте лучча вашиГ паучат"(С)
..тим більше поради чи рецензії від Вас,Шановна, не вимагалося..
про культуру... і на"ти "- псевдо-вихованність,блюзнірство))
четА ржу...(С)
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Зараз і Порошенка приплітуть Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 6704 раз..два...Погнали!
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это показатель того как будут амнистировать тех кто убивал украинцев и защитников Украины.
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Оборжаться можно было бы, но хочется плакать
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А разве это не вмешательство в деятельность прокуратуры со стороны судей? ГПУ может смело обратится в тот же суд с обвинением судей в давлении на прокуратуру...
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Наверное, они предвидя возможное давление в будущем, отпустили Штепу?

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А де взагалі зараз штепа-качає прес в камері чи спить п"яна вдома під ялинкою в обнімку з співуном козловським? Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 3154
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Схоже харківських суддів треба терміново в Славськ запросити...
Вернуться не всі - хто під лавину попаде, кому бурулька на голову гепнеться, а хто із обледенілого карнізу гори зірветься...
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В новости про рождаемость написал , что в Росии платят на ребенка до 1,5 лет - 5 тыс. гривен ежемесячно и 50% от оклада ежемесячно, а за второго ребенка 200 тысяч гривен разово - меня за этот камент забанили , а сам камент удалили, это нормально?
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Штепа - это наша элитка , она еще в президенты пойдет бодрым шагом ... Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 6073
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Всего лишь 27 лет назад, 13 января 1991 года, Вильнюс. Чекисты из КГБ (отряд "Альфа") вместе с псковскими десантниками убили при штурме телецентра 13 человек, ранили 140.

Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 7126
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Надо судей Линчевать - чтоб суки продажные,сепаратистские знали свое место !
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"Лінчування - це народна страта (або побиття) без офіційного суду і слідства..." До відому скаржників. Дістали.
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Похоже у судей отмазавших Штепу начались проблемы от "злочынной влады". Надеюсь, что Верховный суд поставит в ее деле точку над і.
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Меч справедливости у прокурорских перековали на орало. Вот теперь они возникают то на набу, то на судей. Йугик повышает градус и квалификацию. Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление - Цензор.НЕТ 3391
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Что то сказать... Да нынешний КПК несовершенен... но почему только простые люди должны от него страдать? Почувствуйте и вы, так сказать на своей шкуре...
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Ти диви падлюки,iще скаржаться. Хуйлу пожалуйтесь твари
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С такими судьями надо поступать как давеча в Харькове поступили со всей семьей судьи- поотрезать головы и дело с концом.
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Вот каждый раз когда слышу такие новости вспоминаю картину: Сдирание кожи с продажного судьи. Ну хоть бы с одного на майдане кожу содрать , что бы остальные суки хоть чего то боялись.
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А где сейчас Штепа? В СИЗО или все-таки вставила стразики в браслет и дома на них любуется?
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С такой бюракратическо-либеральной пидерастией можно бороться только радикальными методами.
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Єте сцуку судить не треба даю100& і в утільменьше слова больше дел . Кака учил вел кий "ленин"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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