 Судьи, отпустившие экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО, пожаловались в Высший совет правосудия на давление. ДОКУМЕНТ

Как пишет Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на facebook-странице адвоката Нели Штепы Александра Тананакина.

В тексте отмечается, что 28 ноября 2017 года, спустя месяц после принятия решения об изменении меры пресечения, против которого выступала прокуратура, в суд обратился человек, представившийся следователем прокуратуры, и через помощника и секретаря судебных заседаний пытался вручить судебную повестку В.Ежову для его допроса. Сам судья на тот момент находился в отпуске.

"Кроме того, судьям Викторову В., Бондаренко В., Гринчук А. стало известно, что относительно них возбуждены уголовные производства. Однако по состоянию на данный момент соответствующие процессуальные меры или следственные действия с участием судей не проводились, уведомление о подозрении судьям не вручалось. Считаем, что принятое решение коллегией судей... относительно изменения меры пресечения не удовлетворило прокуратуру и скорее всего представителями прокуратуры относительно судей Викторова В., Бондаренко В., Гринчук А. было внесено уведомление в ЕРДР по факту совершения преступления по ст.375 Уголовного кодекса (вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления)", - говорится в документе.

Судьи Ленинского районного суда Харькова Виктор Викторов, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук обращаются к главе ВСУ и генпрокурору по вопросу предоставления информации о том, были ли открыты в отношении них уголовные дела и ведется ли по ним досудебное расследование.

"Поскольку вышеуказанные обстоятельства дают основания считать, что должностные лица прокуратуры осуществляют вмешательство в деятельность судей, что нарушает гарантии независимости судей", - мотивируют свою просьбу авторы документа.

Авторы также просят предпринять "дальнейшие шаги для предупреждения ситуаций, когда действия субъектов правоохранительной деятельности выходит за рамки полномочий, предоставленных законом и носят характер злоупотребления процессуальными правами, который заключается в попытках осуществлять внепроцессуальный контроль за рассмотрением дела судами и проверку законности и обоснованности судебных решений".

Тот же документ, датированный 11 декабря 2017 года, опубликован на сайте ВСП. Результатов рассмотрения пока нет.

Напомним, Нели Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

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В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017 года дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз. В сентябре 2017 года экс-мэра Славянска выпустили из СИЗО, поскольку ей не оказывалась надлежащая медицинская помощь.