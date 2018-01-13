 Украинцев нет среди пострадавших в масштабном ДТП под Прагой, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Твиттере написал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"По информации полиции, украинцев среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - заявлено в сообщении.
13 января под Прагой произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека. Сообщаось, что среди них есть иностранцы.
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Это министерские или цензоровские не вычитывают свои произведения?
поменяли на
"По информации полиции, украинцев среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги"
Кто-то в редакции сайта явно уже встречает староновый год