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 Украинцев нет среди пострадавших в масштабном ДТП под Прагой, - МИД

Украинцев нет среди пострадавших в смертельном ДТП под Чехией с участием автобуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Твиттере написал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По информации полиции, украинцев среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги", - заявлено в сообщении.

13 января под Прагой произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека. Сообщаось, что среди них есть иностранцы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3044202
 
 
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"По информации полиции, украинский среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги"

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Это министерские или цензоровские не вычитывают свои произведения?
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ха! Українців немає серед постраждалих у масштабній ДТП під Прагою, - МЗС - Цензор.НЕТ 862
поменяли на

"По информации полиции, украинцев среди пострадавших во время ДТП на окраине Праги"

Кто-то в редакции сайта явно уже встречает староновый год
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинцев нет среди пострадавших в масштабном ДТП под Прагой, - МИД
 
 
 
 
 
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