 Турецкая армия в течении недели может начать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал NTV.
"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю", - заявил Эрдоган.
Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.
Украина, Кавказ, Ближний Восток, Средний Восток, Дальний Восток, Аравия
на очереди Центральная Азия, Индо-Пакистан, и , конечно, "матушка расея"
плюс северная и северо-восточная Африка...
С него надо бомбежки начинать.
Кенгуру у них много развелось.
----------------
Ця новина українською звучить значно краще: "Турецька армія протягом неділі може почати військову операцію у Сірії". ))