 Турецкая армия в течении недели может начать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал NTV.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю", - заявил Эрдоган.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.

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