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 Турецкая армия в течении недели может начать военную операцию в Сирии, - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  телеканал NTV.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю", - заявил Эрдоган.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.

Также читайте: Минобороны РФ обвинило Турцию в потакании боевикам, которые совершили атаку беспилотниками на российскую базу в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3044201
 
 
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сказал.. но не выводил.. скорее даже наоборот
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Трамп будет воевать с Эрдоганом до последнего курда, а может, и грека
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Из Сирии сообщают о газовой атаке в пригороде Дамаска: http://www.bbc.com/russian/news-42666812
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медленно, но неуклонно пространства Евразии превращаются в конфликтные зоны
Украина, Кавказ, Ближний Восток, Средний Восток, Дальний Восток, Аравия
на очереди Центральная Азия, Индо-Пакистан, и , конечно, "матушка расея"
плюс северная и северо-восточная Африка...
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Про Воронеж забыл.
С него надо бомбежки начинать.
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Австралию надо не забыть разбомбить.
Кенгуру у них много развелось.
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Вот почему великий стратег ВВП объявил о победе и выводе войск.Не охота сталкиваться с реальной армией.
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Турецкая армия в течении недели может начать военную операцию в Сирии, - Эрдоган
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Ця новина українською звучить значно краще: "Турецька армія протягом неділі може почати військову операцію у Сірії". ))
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гадаю, він мав на ува3і конкретний день - НЕДІЛЮ!
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Курды сейчас под протекторатом США. Раша руки потирать будет, когда Эрди на яйца амерам наступать начнет. Эрди злопамятен, и помнит, кто путч летом делал. Кстати Эрди, поблагодарил "друга Владимира" о предупреждении о путче
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Еще доходчевее Комиссия ЕС даст оценку действиям США в ИРАНЕ (отмена, отмены санкций (тавтология)) ЕС не устроило что США действуют единолично, без консультаций с ЕС. Вассалы начинают бунтовать? Во многом благодаря СП-2 США явно себя переоценили
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурецкая армия в течении недели может начать военную операцию в Сирии, - Эрдоган
 
 
 
 
 
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