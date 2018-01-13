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 Общество
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Все про:Гидрометцентр (537) снегопад (545)

 На будущей неделе температура снизится до -25 и пройдут снегопады, - Гидрометцентр

Во второй половине января синоптики прогнозируют сильные снегопады и снижение температуры до -20... -25 градусов мороза.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, сообщил на заседании госкомиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида.

"Ухудшение погодных условий прогнозируется 18 января. Мы ожидаем прохождения по Центральной Украине, кроме Востока и Запада, активных циклонов, которые приведут к снегопадам и усилению ветра. Мы ожидаем прирост снежного покрова на 10-20 сантиметров в большинстве регионов Украины", - сказал Кульбида.

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Он отметил, что 15-17 января также прогнозируется снегопад и уровень покрова около 10 сантиметров.

"Суммарное количество снежного покрова может составить 20-30 сантиметров в большинстве областей Украины", - добавил Кульбида.

Помимо этого, он сообщил, что 21-22 января ожидается циклон с Балкан, который принесет сильные снегопады с переходом в дождь, гололедом и усилением штормового ветра до 15-24 метров в секунду.

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Прогнозируются значительные колебания температурного режима.

По его словам, в ближайшие дни температура снизится в ночное время до -4… -9 градусов, а на северо-востоке до -10… -14 градусов мороза.

"Начиная с 25 января есть высокая вероятность сильного похолодания в Украине до -14… -19, а 27-28 января до -20...-25 градусов мороза. Это тот прогноз, который мы можем сделать сегодня, но за три-четыре дня до начала этих периодов мы их детализируем", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3044200
 
 
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Кацапы рассказывают своим,что магнитный и соответственно полюс холода перемещаются в сторону Канады,брешут видно?
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Не кацапы уверяют, что кацапы применили климатическое оружие, чтобы продать свой газ пиндосам.
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Якщо бог сидить в кремлі то все істинна правда правдівна
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В Кливленде дети уже 2 недели в школу не ходят. Мороз от 11 до 14 градусов, что жутко дл их фанерных домиков. Моментально газ взлетел, даже у Раши СПГ закупили. Практически все, что надо знать об энергонезависимости Европы
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Пан Кульбида! Посмотри а где же это -25° С° похолодание?
Наступного тижня температура знизиться до -25 і пройдуть снігопади, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 7890 https://www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/14-days/
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этот сайт погоды второй кульбиба...если не первый Наступного тижня температура знизиться до -25 і пройдуть снігопади, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 7760 перед кульбидой..
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Кульбіда псує погоду в Україні за наказом злочинної влади Порошенка та Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа будущей неделе температура снизится до -25 и пройдут снегопады, - Гидрометцентр
 
 
 
 
 
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