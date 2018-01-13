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Все про:воровство (489) Киевская область (1354) Нацполиция (6688)

 Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция. ФОТО

Полицейские Киевской области задержали вора, по вине которого были обесточены населенные пункты Барышевского, Згуровского, Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов.

Долгое время в полицию поступали сообщения о кражах масла с трансформаторов. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след предполагаемого вора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киевской области.

Когда сработали датчики сигнализации на трансформаторах, на место происшествия прибыли сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Однако задержать вора на горячем им не удалось - его напугали работники РЭС и он скрылся на автомобиле.

Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция 01

Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция 02

Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция 03

Это не помешало привлечь к уголовной ответственности злоумышленника. Следы авто привели к одному из местных домов, который работники полиции "посетили" с санкционированным обыском.

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В дачном доме 50-летнего киевлянина они обнаружили и изъяли вещественные доказательства: более 40 л похищенных горюче-смазочных материалов. Как пояснил полицейским "предприимчивый" мужчина, масло он заливал в свой внедорожник.

Полицейские выясняют мотивы преступления и пути сбыта похищенного, устанавливают материальный ущерб, поскольку киевлянин подозревается в совершении 15 краж.

Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3044197
 
 
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Можна продавать як отработку для промаслення деревини, наприклад.
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срок дать как за диверсию!
ненавижу таких уродов.
послндний ,,,,,,,доедает катаясь на внедорожнике. Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2667
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втопити в трансформаторному маслі! Зловмисник зливав із електричних трансформаторів мастило і знеструмив населені пункти на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 841
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Система отопления. Аналогично масляным радиаторам.
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в трансфоматорах масло вроде как для охлаждения а не для нагрева
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А в чем принципиальная разница?
В масляных радиаторах масло охлаждает ТЭНы
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Система отопления малых домов,аналогично масляным радиаторам.
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"Напоить им гниду и еще и клизму сделать"" ..БЕЗ клизмы!!!!!
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Трансформаторна олія (масло) дуже специфічна та для авто не підходить. Цей злодій мабуть повний дурень👻
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дурень це коли один раз ...а якщо постійно то не дурень...у чомусь є "гешефт"
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Нема там гешефту, бо крадуть все. Аби щось забрати...
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те про що ти сказав називається "хвороба" ...клептоманія-краде але не знає для чого а тут машину заправляє ...це ж не дешево шастати по селах заради задоволення...
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Електромагнітні краде, бо не може без крадіжок. Цей теж аналогічно робить.
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Масло продавалось в півторалітрових баклажках під автобазарами, можливо туди доливали трохи оригінального автомастила.
Той хто купив таку суміш, той вже через тиждень-другий міг буксирувати своє авто в СТО на капіталку двигуна.
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Дурниці. У важкі 90-і я, і не тільки, років 5 їздив на трансформаторному мастилі. Спочатку на "Запорі" потім на "копійці". Були проблеми тільки при мінусовій погоді, доводилось перед запуском двигуна гріти картер паяльною лампою. Зараз льють у дизельні двигуни вантажівок. І хай той 50-річний хлопчина не триндить, що зливав для себе.
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А для чого лити в двигуни вантажівок? Невже власникам вантажівок не жалко своє добро?
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трансформаторные масла не надо разогревать паяльной лампой, оно жидкое, низкой вязкости, низкая температура застывания масел (-45°С и ниже), так что пиздиш дорогой, как Тройккий
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Це коли гайки на рельсах відкручував?
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Феерический долбодятел! Теперь продаст и свой внедорожник, и дачный домик, чтобы условный срок получить, а не на зону сесть.
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Это не кража, а диверсия, хрен условным отделается.
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ну это у нас на побережье так, на севере в горах есть и минуса и снегопады, но -6 это жесть конечно такое редко
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ну как, таких стационарных нет, печи в домах обычно делают, но тоже не в каждом есть, а так обогреватели если совсем зябко станет
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Так економніше. Бо у нас центральне опалення дуже дороге.
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ну как сказать, электричество тоже недешевое, это львинная доля всех расходов по коммуналке, зимой цена на него падает, но все равно 100 евро примерно готовь
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Поверь, по сравнению с Европой, оно очень дешевое.
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да как его сравнить, центрального отопления в европе вообще нет, есть на дом или на комплекс, но так чтобы пол города обогревалось...
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И что? В Киеве я за хату 50 евро плачу, в Германии за точно такую же 400 евро.
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трансформаторное масло специфический продукт.применение в быту ему найти не просто.
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Жаль не долбануло током.
Неужели продажа краденого трансформаторного масла, это столь выгодный бизнес?
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Сотри срочно. Мистер не просто так интересуется.
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Сильно вы завысили его цену)
Его цена 27-30грн\литр.
http://kharkov.pulscen.com.ua/products/t_1500_maslo_transformatornoye_65298790
Масло по свойствам почти то же самое, что и веретенное или индустриальное масло, но оно более очищено, а также из него удалены газы и влага, плюс добавлена специальная противоокислительная присадка.
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Доллар литр и без всякой охраны? Тут кто хочешь сольет.
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Motul от 230 грн/литр стоит, а какая то срань 200 грн?
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Совсем дурак. Трансформаторное масло - в движок! С его то вязкостью! Лучше бы в себя заливал, все вреда меньше.
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В Одессе полицейский подстрелил своего напарника
По информации от одесситов полицейские остановили автомобиль,и вместо того,чтобы составить протокол на пьяного водителя,предложили порешать за
6 тыс.грн.
Решение постепенно переросло в конфликтную ситуацию- в потасовку с патрульными полицейскими.
Один из полицейских достал пистолет и выстрелил в воздух.
После выстрела водитель кинулся на полицейского, патрульный пытался выстрелить в водителя, но рикошет попал в пах напарнику.
Водителя задержали.
Патрульного госпитализировали в больницу.
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А что сделаешь? по объявлению набирали. И это только то, что просочилось в прессу.
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Какие там 15 краж... По жизни наворовал на внедорожник... Это уже образ жизни.
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Ти ба який неблагодарний ? Гройсьманької пенсії бачте йому не вистачає на життя, що у самого Ахмєтова з трамсформаторів масло зливає ?
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С такими надо электро- стул делать прямо в щитовой да бы другим не повадно было .И обязательно опубликовывать. Зловмисник зливав із електричних трансформаторів мастило і знеструмив населені пункти на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4704
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пошесть какаято 2015 волынь 2016 днипровщина по селам сливают масло
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Странно, а куда там можно заливать трансформатотрное масло, оно ж жидкое. Жидче пожалуй даже чем веретенка. Я лет 25 назад покупал в кузню это масло для закалки, до сих пор пользуюсь. А в движок оно даже в гидравлику не пойдет.
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сКОРІШ ЗА ВСЕ ,ЧУВАК ПРОСТО жлоб сільський. Штрафонуть на тис 50 і відпустить .
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Наверно по новым тарифам было сложно платить? Зловмисник зливав із електричних трансформаторів мастило і знеструмив населені пункти на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5574
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗлоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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