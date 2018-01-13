 Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция. ФОТО

Долгое время в полицию поступали сообщения о кражах масла с трансформаторов. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след предполагаемого вора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киевской области.

Когда сработали датчики сигнализации на трансформаторах, на место происшествия прибыли сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Однако задержать вора на горячем им не удалось - его напугали работники РЭС и он скрылся на автомобиле.

Это не помешало привлечь к уголовной ответственности злоумышленника. Следы авто привели к одному из местных домов, который работники полиции "посетили" с санкционированным обыском.

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В дачном доме 50-летнего киевлянина они обнаружили и изъяли вещественные доказательства: более 40 л похищенных горюче-смазочных материалов. Как пояснил полицейским "предприимчивый" мужчина, масло он заливал в свой внедорожник.

Полицейские выясняют мотивы преступления и пути сбыта похищенного, устанавливают материальный ущерб, поскольку киевлянин подозревается в совершении 15 краж.