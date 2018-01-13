 Злоумышленник сливал из электрических трансформаторов масло и обесточил населенные пункты на Киевщине, - полиция. ФОТО

Долгое время в полицию поступали сообщения о кражах масла с трансформаторов. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след предполагаемого вора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киевской области.
Когда сработали датчики сигнализации на трансформаторах, на место происшествия прибыли сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Однако задержать вора на горячем им не удалось - его напугали работники РЭС и он скрылся на автомобиле.
Это не помешало привлечь к уголовной ответственности злоумышленника. Следы авто привели к одному из местных домов, который работники полиции "посетили" с санкционированным обыском.
В дачном доме 50-летнего киевлянина они обнаружили и изъяли вещественные доказательства: более 40 л похищенных горюче-смазочных материалов. Как пояснил полицейским "предприимчивый" мужчина, масло он заливал в свой внедорожник.
Полицейские выясняют мотивы преступления и пути сбыта похищенного, устанавливают материальный ущерб, поскольку киевлянин подозревается в совершении 15 краж.
ненавижу таких уродов.
послндний ,,,,,,,доедает катаясь на внедорожнике.
В масляных радиаторах масло охлаждает ТЭНы
Той хто купив таку суміш, той вже через тиждень-другий міг буксирувати своє авто в СТО на капіталку двигуна.
Неужели продажа краденого трансформаторного масла, это столь выгодный бизнес?
Его цена 27-30грн\литр.
http://kharkov.pulscen.com.ua/products/t_1500_maslo_transformatornoye_65298790
Масло по свойствам почти то же самое, что и веретенное или индустриальное масло, но оно более очищено, а также из него удалены газы и влага, плюс добавлена специальная противоокислительная присадка.
По информации от одесситов полицейские остановили автомобиль,и вместо того,чтобы составить протокол на пьяного водителя,предложили порешать за
6 тыс.грн.
Решение постепенно переросло в конфликтную ситуацию- в потасовку с патрульными полицейскими.
Один из полицейских достал пистолет и выстрелил в воздух.
После выстрела водитель кинулся на полицейского, патрульный пытался выстрелить в водителя, но рикошет попал в пах напарнику.
Водителя задержали.
Патрульного госпитализировали в больницу.