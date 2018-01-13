 В прошлом году пограничники зафиксировали использование 7,3 тысячи недействительных документов, - ГПСУ 

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Вчера на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у граждан 12 паспортных документов, большая часть из которых были недействительными. В то же время отметим, что в течение 2017 пограничники зафиксировали использование 7,3 тысячи недействительных документов и почти 460 поддельных", - говорится в сообщении.

В частности, на границе с Россией был обнаружен гражданин Казахстана, срок действия документов которого истек.

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А в Одесской области гражданин Молдовы пытался пересечь границу по документам брата.

Кроме этого, в Ривненской области обнаружили гражданина Украины, которого разыскивали правоохранительные органы по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас его передали представителям Нацполиции.





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