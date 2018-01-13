 При Генштабе ВСУ создали Совет резервистов. ВИДЕО+ФОТО

Чтобы совместно разработать пути перехода к контрактной службе в военном резерве и искать стимулы для заключения контрактов при Генеральном штабе ВС Украины создали Совет резервистов ВСУ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Вооруженных силах Украины проходят службу в оперативном резерве более 140 тысяч резервистов. Подавляющее большинство - бывшие мобилизованные с боевым опытом, которых после завершения срока службы зачислили в оперативный резерв, что является обязательным во время особого периода.

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"Наша цель - формирование добровольного резерва из лиц, которые по собственному желанию заключат контракт с командиром своей бригады, самостоятельно прибудут на сборы и будут выполнять обязанности в составе своей части", - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Михаил Щербина.

На собрание привлекли резервистов, представляющих боевые бригады всех видов и отдельных родов войск ВСУ. Именно они сформировали Совет резервистов, который будет выполнять функции коллективного совещательного органа при Генеральном штабе. Присутствующие избрали председателя, заместителя и секретаря Совета. Также начата работа по разработке соответствующего Положения Совета, плана работы на 2018 год и проекта Закона Украины о социальных льготах и гарантиях резервистам по контракту.

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"Надеюсь, что наша работа позволит сделать учебные сборы резервистов в составе бригады лучше, более организованными и слаженными. Начнем работу по обработке всех тех предложений, которые были высказаны во время сборов. Будем работать с юристами и законодателями, потому что есть необходимость внесения изменений в некоторые законы и нормативно-правовые акты", - рассказал председатель Совета резервистов младший сержант Тарас Ткалич.

Благодаря созданию этого Совета резервисты смогут напрямую направлять свои предложения к руководству ВСУ, оказать помощь в разработке законодательных инициатив и просто продвигать саму идею службы в резерве как достаточно мощный инструмент усиления обороноспособности страны.

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"Члены Совета резервистов будут выполнять представительские функции Совета на местах, то есть каждый в своей области. Они будут сотрудничать с военными комиссариатами, с бригадами и самыми резервистами. Таким образом, я думаю, мы улучшим условия прохождения службы в военном резерве, качество подготовки на сборах резервистов, решим кадровые проблемные вопросы", - отметил заместитель председателя Совета резервистов младший лейтенант Мирослав Гай.

Главная задача Совета - организация взаимодействия между резервистами и руководством Генерального штаба, оказание помощи по организации подготовки оперативного резерва Вооруженных сил Украины. Предполагается, что в дальнейшем Совет резервистов будет собираться ежеквартально.