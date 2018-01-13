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Все про:взрыв (3792) граната (528) Нацполиция (6688) Запорожская область (516)

 Мужчина в Запорожской области взорвал гранатой авто с экс-супругой

В Мелитопольском районе Запорожской области мужчина бросил гранату в салон машины своей бывшей жены, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-офицер ГУ Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, информирует Цензор.НЕТ.

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В пятницу, 12 января, около 22:00 в полицию поступило сообщение, что в селе Мелитопольского района горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотеники выяснили, что пожар произошел в результате взрыва боевой гранаты в салоне автомобиля, за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница.

По данным следствия, гранату в автомобиль бросил ее бывший муж, 1972 года рождения.

Как установила полиция, бывшие супруги выясняли отношения в салоне автомобиля, а после ссоры мужчина вышел из машины и бросил на заднее сидение гранату.

Женщина получила серьезные ранения и находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан полицией. По словам полицейских, он прятался в заброшенном доме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044177
 
 
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что из за каждой мелочи хороший график пререресовывать?
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сколько психов в Украине,раньше я был за разрешение на пистолеты для населения,но теперь видно,сколько невменяемых имбецилов живет в этой стране,если разрешить еще оружие почти каждая семейная разборка,пьяная ссора или автодорожное происшествие будут заканчиваться стрельбой если у участников конфликта будет при себе оружие
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вот видишь...таки меняется потихоньку твое мировозрение.
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Идиот ! Наверняка она мать его детей . Линчевать паскуду .
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Она ему сказала,что дети от другого мужчины..!!
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Если бы за рулем сидел, например, путен, а гранату в него боронила бы его экс жена, тогда бы это была бы Классная новость! А так. Конечно, м- дак, обезьяна с гранатой.
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Власть лжёт и ворует,народ звереет и нищает - жесть ,иногда начинаешь завидовать погибшим на Майдане и не видящим всего этого ужаса.
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ппц, у каждого второго граната в кармане
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Украинский мир безжалостен и суров)))))) Гранаты уже есть в каждой семье.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина в Запорожской области взорвал гранатой авто с экс-супругой
 
 
 
 
 
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