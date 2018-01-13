 Российские военные на Донбассе фиктивно зачисляют местных жителей на "службу", - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, приводя информацию главного управления разведки Минобороны.

"Растет количество случаев привлечения жителей Донбасса к коррупционным схемам, которые позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения. На штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению так называемой военной службы не привлекаются. За это они тайно отдают командирам-"благодетелям" две трети выданных им ежемесячно денежных выплат, что составляет около 10 тысяч рублей", - рассказал он.

Кроме этого, личный состав военизированных формирований занимается грабежом местного населения. Так, 11 января, по словам Гуцуляка, один из наемников так называемого 1-го корпуса с огнестрельным оружием попытался ограбить дом местной жительницы, во время чего тяжело ранил женщину и нанес вред ее имуществу.

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