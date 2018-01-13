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 Политика Украины
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 Российские военные на Донбассе фиктивно зачисляют местных жителей на "службу", - ГУР

Российские военные на Донбассе привлекают местных жителей к коррупционным схемам, которые позволяют получать дополнительное финансирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, приводя информацию главного управления разведки Минобороны.

"Растет количество случаев привлечения жителей Донбасса к коррупционным схемам, которые позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения. На штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению так называемой военной службы не привлекаются. За это они тайно отдают командирам-"благодетелям" две трети выданных им ежемесячно денежных выплат, что составляет около 10 тысяч рублей", - рассказал он.

Кроме этого, личный состав военизированных формирований занимается грабежом местного населения. Так, 11 января, по словам Гуцуляка, один из наемников так называемого 1-го корпуса с огнестрельным оружием попытался ограбить дом местной жительницы, во время чего тяжело ранил женщину и нанес вред ее имуществу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044176
 
 
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Бг-ггг...Фото в нужном месте скоро, вместо эпитафии...Я уже начал прослушивать музон в си-бемоль миноре...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Господа, все желаем исполнения желаний.
А поскольку тут один чувак очень желал поучаствовать в февральской революции, то и ему желаем осуществить это - пусть участвует, в главной роли.
И чтоб 2 марта, как водится, из всех ящиков было: "Я устал, я ухожу. Мой преемник вот этот - Лёша, выходи!" Российские военные на Донбассе фиктивно зачисляют местных жителей на "службу", - ГУР - Цензор.НЕТ 130
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А зачищать и убирать после себю биомусор будут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские военные на Донбассе фиктивно зачисляют местных жителей на "службу", - ГУР
 
 
 
 
 
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