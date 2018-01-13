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 Происшествия, Общество
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Все про:отчет (274) Нацполиция (6688) статистика (380) преступность (825)

 Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

В 2017 году полиция раскрыла 1953 преступлений, совершенных членами преступных групп и организаций. В частности, за год полицейские пресекли деятельность 172 организованных групп и преступных организаций, а также разоблачили 13 бандгруппировок.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция 01

Приоритетными направлениями борьбы полиции с организованной преступностью является выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок и организаций, - говорится в сообщении.

В 2017 году полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (ПО). Это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. Кроме того, в прошлом году полиция разоблачила 13 бандгруппировок, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

Также в 2017 году правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенные в составе ОПГ и ПО. В частности, работники полиции обнаружили 665 лиц, совершивших преступления следующим образом. Это самый высокий показатель за период с 2013 по 2017 год.

Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция 02
Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция 03
Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция 04

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Одной из актуальных угроз для Украины является деятельность трансграничной организованной преступности. В 2017 году полиция обнаружила семь организованных групп и преступных организаций с транснациональными связями. Так, одним из самых резонансных разоблачений 2017 стала совместная украинско-немецкая операция задержания преступной группы угонщиков элитных автомобилей из Европы.

27% раоблаченных полицией ОПГ в 2017 году были причастны к незаконному обороту наркотиков. Так, в марте полиция задержала организованную преступную группу из числа подготовленных спортсменов. Злоумышленники занимались не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.

В 2017 полиция раскрыла 13 преступлений в сфере использования компьютеров и сетей электросвязи. Так, в июле в Запорожье полицейские задержали членов ОПГ, подозреваемых в совершении в течение нескольких лет более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, им инкриминируют вмешательство в работу закрытых компьютерных систем, конвертацию и легализации незаконно полученных денежных средств, похищение и избиение людей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044170
 
 
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Красивые графики. По рисованию графиков Гройсману и Авакову равных нет.
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Поліція навіть резонансне вбивство Ірини Ноздровської не може розслідувати чесно, фальсифікує матеріали розслідування, шукає на кого повісити вбивство, розповідає громадськості якусь ідіотську маячню. То дід перерізав горло Ірині на зупинці і ніхто не бачив і слідів крові немає, то дід сам ніс 2км тіло по полю, а де ж спільники? А спільників немає! Отака в нас поліція, яка свідомо фальсифікує розслідування! На 47% більше фальсифікували розслідувань в 2017 році ніж в 2016!!!! І нікого не лякає цей ідіотизм!
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Ця мусорня 50% злочинів чинить сама. Других 50% "кришує", або в і д п у с к а є бандюків (отримуючи "відпускні"). При тому ще й отримує від держави (читай - з наших податків) захмарну зарплатню, квартири, ранній вихід на пенсію, СПЕЦпенсію (читай - повне державне утримання). ОБЛАШТУВАЛИСЯ "НЕХІЛО", ГА?
PS "Графіки", "покращення" і "статистику" у них ціла канцелярія штампує...

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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 1000047%,а в следующем году вырастит еще больше,овации потом товарищи


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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017 на 90047%, - Нацполиция

Розкриваність скоєних ОЗГ злочинів зросла в 2017-му на 47%, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9806Розкриваність скоєних ОЗГ злочинів зросла в 2017-му на 47%, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7542
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Эти плакатики с показателями висят в кабинете у сабакова? Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1561
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Это потому в городах каждый день огнестрелы？
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ни ОДНОГО заказного громкого убийства не раскрыто
вместо этого нацполиция нарисует вам цветной график
пора им в отставку с позором,дома пусть рисованием занимаются
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Совок не победим.Спасибо за графики мусора.
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Диаграмки. графики. столбики...параллельная Украина и виртуальная сказочная полиция.
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Меньше кудахтайте хлюпающие пердаки, например в Николаеве под арестом уже полгода 2 уголовных авторитета, раньше их трогать боялись.
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Вася, а сколько не под арестом? И значит ли "под арестом" - вина доказана и есть приговор?
И сколько их, авторитетов, всего в Украине? Всего - четыре или пять?
PS
То, что ранее их, как ты говоришь, трогать боялись - может быть просто их с рынка оттесняют, подумай про это Вася. Погуляй в парке вечерами...
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Народ интересует ОПГ на Банковой, а не наперстночники в Николаеве.
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И чуть меньшей ОПГ на Богомольца.
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ВАСА, сегодня не твой ден - завтра твой день будет...
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а может надо искоренять ОПГ а не их преступления раскрывать? Так и будем кричать" держи вора", который взятку украл...
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так подобрали "полицейских" начальников не по профессионализму, а по лояльности и преданности Рюкзакову. Надо не по факту, а предотвращать, с агентурой работать....Но это же работать! А так только новое увеличение бабла на МВД.....
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У 16-му розкрили два. У 17-му - три. Ріст у півтора рази.
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Случай в Кропивницком, когда долбо-б командир отдал приказ солдатам "снять" часового для "проверки эффективности работы караула", а часовой открыв огонь, застрелил этих солдат, тоже раскрыт?
Часовому, грозит пожизненное заключение, только за то, что он честно и добросовестно выполнял свою работу.
Пока Аваковы, Матиосы, Луценки, Аброськины и прочая мразь, будут править бал, ничего хорошего не будет.
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При Тимошенко никого не ловили со взятками, а банды процветали.
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Вы хотябы мусорские сводки почитали бы,чтоб не стыдно было)))
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Не знал, что Тимошенко была министром МВД. Спасибо, глаза открыл. Как говорится век живи - век учись.
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Долбень, при Тимошенко министр МВД был Югик Луценко.
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Шеремет ,Окуева и др. в график не входят я так понимаю ? Их убийцы не пили пиво в парке на лавочке
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раскрыть два дела двух бабушек торгующих семечками в неположенном месте намного проще и быстрее чем убийство или ограбление инкасаторов. Да и на пользу статистике соевой власти.
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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция
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Дело Рюкзакова младшего тоже попало в этот список?
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"Статистика" від мусорні - суцільна брехня ще часів совка.
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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5355Вани працюють
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Угу. А Гнойсман нарисует графики как економика с зарплатами не по дням а по часам растет. Только не понятно почему бензин уже в 2 раза дороже чем у США, а грабители уже нападают с автоматами на продуктовые автомобили...
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В 2014 в Украине доживали три престарелых "вора в законе". И сидели тише мыши под венником. Теперь их уже официально 32! Так что звиздеть об "успехах" это не работать. Если увеличение безработицы среди молодежи до 28 лет на 1% автоматически ведет к росту преступности на 11% (это в любой стране!), то я думаю, что увеличение количества воров в законе на одну единицу автоматически увеличивает количество совершенных в стране преступлений. На сколько? Хрен его знает! Никаких исследований в этом направлении Украинские институты "Авакова" не проводят. Да и не кому. В прошедшем, 2017 году моя семья стала жертвой трех преступлений - ограбили дом, ограбили дачу и стоило на три дня сдать в ремонт машину, как в транспорте порезали сумку жене. А если бы ездила каждый день? Понятно, что раскрываемость "у нас" равна нулю. То же самое утверждают все без исключения знакомые. Наверное "счастливые" жертвы преступлений, которые удалось раскрыть и компенсировать потери, молчат в тряпочку и сыто хомячат под одеялом на "возвращенные" бабки. А это нехорошо! Стоило бы таким выйти вперед и честно похвалить аваковцев. Розкриваність скоєних ОЗГ злочинів зросла в 2017-му на 47%, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8157
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Треба віддати відповідне ,що свідомість громадян з часів вступу в еру Рошена , зросла . Владі невірить набагато більше народу чим до фази "один тур" .
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Ашотама с ШакалАДной ОПГ "РОСшен", ась???
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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция
А что там раскрывать? Странно что не на 100% Говори что виноват путин/фсб/кремль и всё. Дело раскрыто) У нас ведь что ни происшествие- то рашка виновата))
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Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция.

Все у них росте і парує, от тільки стрьомно стало по вечорах з хати виходити. Як при совку: "Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле!"
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Халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халва, халша, халша, халша, лапша,лапша, лапша,лапша,лапша, лапша, лапша, лапша, лапша.......
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Менты во главе с Аваковым сами ОПГ.
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иногда по краже телефона даже ... заяву брать не хотят...
вот и уменьшается статистика
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Ну вот ОПГ Порошенко работает, особо не скрывается
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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