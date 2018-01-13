 Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Приоритетными направлениями борьбы полиции с организованной преступностью является выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок и организаций, - говорится в сообщении.
В 2017 году полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (ПО). Это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. Кроме того, в прошлом году полиция разоблачила 13 бандгруппировок, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.
Также в 2017 году правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенные в составе ОПГ и ПО. В частности, работники полиции обнаружили 665 лиц, совершивших преступления следующим образом. Это самый высокий показатель за период с 2013 по 2017 год.
Одной из актуальных угроз для Украины является деятельность трансграничной организованной преступности. В 2017 году полиция обнаружила семь организованных групп и преступных организаций с транснациональными связями. Так, одним из самых резонансных разоблачений 2017 стала совместная украинско-немецкая операция задержания преступной группы угонщиков элитных автомобилей из Европы.
27% раоблаченных полицией ОПГ в 2017 году были причастны к незаконному обороту наркотиков. Так, в марте полиция задержала организованную преступную группу из числа подготовленных спортсменов. Злоумышленники занимались не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.
В 2017 полиция раскрыла 13 преступлений в сфере использования компьютеров и сетей электросвязи. Так, в июле в Запорожье полицейские задержали членов ОПГ, подозреваемых в совершении в течение нескольких лет более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, им инкриминируют вмешательство в работу закрытых компьютерных систем, конвертацию и легализации незаконно полученных денежных средств, похищение и избиение людей.
PS "Графіки", "покращення" і "статистику" у них ціла канцелярія штампує...
вместо этого нацполиция нарисует вам цветной график
пора им в отставку с позором,дома пусть рисованием занимаются
И сколько их, авторитетов, всего в Украине? Всего - четыре или пять?
PS
То, что ранее их, как ты говоришь, трогать боялись - может быть просто их с рынка оттесняют, подумай про это Вася. Погуляй в парке вечерами...
Часовому, грозит пожизненное заключение, только за то, что он честно и добросовестно выполнял свою работу.
Пока Аваковы, Матиосы, Луценки, Аброськины и прочая мразь, будут править бал, ничего хорошего не будет.
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Дело Рюкзакова младшего тоже попало в этот список?
А что там раскрывать? Странно что не на 100% Говори что виноват путин/фсб/кремль и всё. Дело раскрыто) У нас ведь что ни происшествие- то рашка виновата))
Все у них росте і парує, от тільки стрьомно стало по вечорах з хати виходити. Як при совку: "Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле!"
вот и уменьшается статистика