 Раскрываемость совершенных ОПГ преступлений выросла в 2017-м на 47%, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Приоритетными направлениями борьбы полиции с организованной преступностью является выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок и организаций, - говорится в сообщении.

В 2017 году полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (ПО). Это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. Кроме того, в прошлом году полиция разоблачила 13 бандгруппировок, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

Также в 2017 году правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенные в составе ОПГ и ПО. В частности, работники полиции обнаружили 665 лиц, совершивших преступления следующим образом. Это самый высокий показатель за период с 2013 по 2017 год.







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Одной из актуальных угроз для Украины является деятельность трансграничной организованной преступности. В 2017 году полиция обнаружила семь организованных групп и преступных организаций с транснациональными связями. Так, одним из самых резонансных разоблачений 2017 стала совместная украинско-немецкая операция задержания преступной группы угонщиков элитных автомобилей из Европы.

27% раоблаченных полицией ОПГ в 2017 году были причастны к незаконному обороту наркотиков. Так, в марте полиция задержала организованную преступную группу из числа подготовленных спортсменов. Злоумышленники занимались не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.

В 2017 полиция раскрыла 13 преступлений в сфере использования компьютеров и сетей электросвязи. Так, в июле в Запорожье полицейские задержали членов ОПГ, подозреваемых в совершении в течение нескольких лет более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, им инкриминируют вмешательство в работу закрытых компьютерных систем, конвертацию и легализации незаконно полученных денежных средств, похищение и избиение людей.

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