Депутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: "Это мыльный пузырь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook он написал, что информация о причастности к взятке является "выдумкой и провокацией".

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"Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео - что угодно, либо извиниться", - написал он.

Депутат облсовета также утверждает, что информация о сообщении ему подозрения не соответствует действительности. При этом Бабенко отметил, что планирует вернуться в Киев и придет в НАБУ для получения обоснованных объяснений.

"Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них", - написал депутат.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.

Позже выяснилось,что дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Олег Бабенко.