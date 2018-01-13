Депутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: "Это мыльный пузырь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook он написал, что информация о причастности к взятке является "выдумкой и провокацией".
"Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео - что угодно, либо извиниться", - написал он.
Депутат облсовета также утверждает, что информация о сообщении ему подозрения не соответствует действительности. При этом Бабенко отметил, что планирует вернуться в Киев и придет в НАБУ для получения обоснованных объяснений.
"Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них", - написал депутат.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.
Позже выяснилось,что дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Олег Бабенко.
- В тумбочке.
- А кто их ложит в тумбочку?
- Моя жена.
- А кто дает деньги вашей жене?
- Я.
- Ну а где вы их берете?
- Я же сказал - В ТУМБОЧКЕ!!!.
Одразу доведу до відома шановного панства - НАБУ дискредитують порохоботи своїми постами, а не працівники НАБА своїми абсолютно непрофесійними діями.
1.в Вышиванке
2.говорить пламенные патриотические речи ни о чем
3.Незаметно торговать с оккупантом
4.Стать генератором коррупции и ослаблять Украину
5.Воровать на военных заказах,остабляя армию Украины
Зара набу тре дуже старитися, щоб довести свою правоту. І я маю на увазі не пости леща, шабуні, наєма та інших парасюків, і не "сьєнсационних статей" на уп "разоблачителя и глотателя шпаг" братащука, а дуже вагомі докази. Або в конкурсі по поїданню лайна набу будуть перші
Цимбалюк о возврате украинских вооружений с крыма
Также, как сообщает iamir.info, Бабенко является родственником экс-депутата Александра Дубового:
«у Дубового есть родственник по материнской линии Олег Бабенко, «смотрящий» в Одесском регионе».
«Экс-нардеп Дубовой оказался экспортером «тушек» - ФОТО скандальной переписки» -
https://iamir.info/eks-nardep-dubovoj-okazalsya-eksporterom-tushek-foto-skandalnoj-perepiski/
Депутат просил снять арест со счетов фирмы, на счетах которой хранятся средства от коррупционной схемы. НАБУ узнало, что Одесский горсовет приобрел админздание завода «Краян» по значительно завышенной цене - 185 млн гривен. А его владелец незадолго до продажи сам купил эту недвижимость за 4 млн грн. По мнению детективов, выгодоприобретателем в данной схеме является подозреваемый депутат Одесского облсовета Бабенко, который ранее возглавлял завод «Краян».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тобто придбав не один депутат, а Одеська Рада.
что,вам милейший не ясно в этой схеме ???
всё очень просто - этот депутат сначала за 4,5млн.грн. купил завод у горсовета,а потом он этот завод
этому же горсовету и продаёт,но только за 185млн.грн.
теперь,вам,всё понятно в этой схеме???
раніше був один хряк,а тепер свиняче ненажерливе кодло
ага,так і є і ця свинюка тікала через вікно для сміху
Та ні, це у тебе від хвилювання сечовий міхур вібрує. Але не сци, Олежек. Риго-соєві корєша за невелику пайку тебе відмажуть.
500 тысяч долларов, то есть 10% от сделки, Олег Бабенко предлагал за снятие ареста со счетов фирмы, вероятнее всего, "Девелопмент Элит", где лежат 185 млн. грн. за продажу "Евромэрии".
По данным пресс-службы ГПУ, сейчас принимаются меры по установлению местонахождения Бабенко и его предполагаемого подельника, проводятся обыски по местам их регистрации и возможного местонахождения, поскольку последние уклоняются от следствия.
В случае установления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины, последние будут объявлены в государственный и международный розыск, - отметили в ведомстве.
Досье USIonline.com : Бабенко Олег Анатольевич (1982 г.р.).
Член БПП "Солидарность". Прописан в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области. Баллотировался от Килии, всячески содействовал избранию на пост местного мэра своей коллеги по партии Татьяны Бойченко. Ранее состоял в "Батькивщине".