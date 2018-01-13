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Все про:НАБУ (2083) взятка (3483) облсовет (338) Одесса (4722)

 Депутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: "Это мыльный пузырь"

Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко опроверг информацию о его причастности к предложению взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тыс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook он написал, что информация о причастности к взятке является "выдумкой и провокацией".

Читайте также: ГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ

"Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео - что угодно, либо извиниться", - написал он.

Депутат облсовета также утверждает, что информация о сообщении ему подозрения не соответствует действительности. При этом Бабенко отметил, что планирует вернуться в Киев и придет в НАБУ для получения обоснованных объяснений.

"Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них", - написал депутат.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. сотруднику НАБУ.

Позже выяснилось,что дать 500 тысяч у.е. взятки сотруднику НАБУ пытался депутат Одесского облсовета Олег Бабенко.

Депутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: Это мыльный пузырь 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044168
 
 
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У кого есть декларация этого"депутата".Все на бабушку записано,или жена успешнейший бизнесмен?
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пусть объяснит,как она заработала ,если не сможет под суд ее
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Как заработала, как заработала? Зятёк всё переписал на неё! Депутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: "Это мыльный пузырь" - Цензор.НЕТ 8823
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пусть дает показания на зятька или сидит,выбор за тещей
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Всю фракцію БПП в Одеській облраді потрібно арештовувати і віддавати під суд! Там злочинець на злочинці!
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как, как , всю свою трудовую жизнь на окружной, с утра до позднего вечера. Иногда и ночные подработки брала, лишь бы любимому зятю заработать.
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- Скажите, Рабинович: где вы берете деньги?
- В тумбочке.
- А кто их ложит в тумбочку?
- Моя жена.
- А кто дает деньги вашей жене?
- Я.
- Ну а где вы их берете?
- Я же сказал - В ТУМБОЧКЕ!!!.
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"Мыльный пузырь" - це він має на увазі, що там така сума фігурує в порівнянні з іншими, що і говорити навіть не вартує. Мізер, одним словом. Може, тому і взяли?
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Как там было - "НЕ ВИНОВАТАЯ Я, ОН САМ ПРИШЕЛ".
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Тєрмінатор із Одєсси vs спецназ "Батістових портянок": "Депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, которому предъявлено подозрение в попытке дать взятку детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), удалось убежать от спецназа"
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видать носки у спецназа недостаточно крутые...раз депутуткам удается сбежать от них Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 4051.или опять сторож дядя вася всех на пол положил,и тем затянул операцию?
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Гыг с Вами на сколько по пятибалльной системе ты оцениваешь экономические достижения Порошенко за 4 года президентства?
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каким боком экономические достижения порошенко к теме статьи?ты обсуждай набу и вероятность получения ими взятки Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 9218.хотя бы чисто теоретическую,патаму ша кто ж им дасть?
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почему тебе стыдно ответить об успехах Порошенко в экономическом развитии Украины?
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дог,мне не стыдно Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 2314.а твои выводы обо мне меня мало интересуют.
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наверное и стыда у тебя нет,как у твоего президента,который пенсионеров беззащитных обворовывает
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это не новость,если бы депутат признался,это была бы новость
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А ещё лучше, привёл бы на огород и выкопал бы банки с баблом! Но как говорилось в одной рекламе - "Это фантастика сынок"!
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твоя фантазия уже слишком далеко зашла,сынок Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 2797
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Так это же ты предположил, что у этого кнопкодава может быть - совесть! Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 2521
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я написал,что это не новость вообще,депутат говорит,что он не брал взяток Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 645
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Как ни печально,но Одесса в Украине-это гнездо коррупции.
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а все думали что администрация президента гнездо коррупции ,а оказывается вон оно что,а мужики то и не знают
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Понииаете,уважаемый,"как корабль вы наовете,так он вам и поплывет".
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Одесса отголосок Киева.Предводитель коррупции петро пр..ший все.Он страну перепутал со своей фирмой,судя по сравнению обещаний и результатов.От того просто кого он стянул в свою воровскую команду,рыгать хочется.
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Так що було насправді? НАБУ вже повинно оприлюднити докази хабаря від Бабенко.
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То нехай подають у суд. А там побачим хто говорить правду.
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в украинском суде ты побачишь только кто больше судье занес
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З НАБУ такий "концерт" не проходить. Тут прийдеться насправді вирішити.
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видать бабенко забрал бабло с собой,когда тикал Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 5141.вот и нет доказов
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А судьи кто? Как дела с розенблюмом или с кананенкой? Али не идеализируйте коррупционеров! Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 4877
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Я когось ідеалізую? Мені все рівно хто і що він. Ось і Вам теж раджу не ідеалізувати деяких друзів Порошенко. Вони тимчасово або псевдосваряться, а потім чуби тріщать.
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Когда вы говорите про наш суд с верой, что там разберутся, то это уже даже не смешно! Наши суды одни из самых коррумпированных в мире и пока у власти барыги, суды останутся такими. В этом был смысл моего поста. Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 998
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Я вище написав, що з НАБУ та депутатом корупція не проходить.
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Шлєм Павла Губарєва‏ @shlemofondo

Одразу доведу до відома шановного панства - НАБУ дискредитують порохоботи своїми постами, а не працівники НАБА своїми абсолютно непрофесійними діями.
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лучше все воровское антинародное правительство Украина поменять на британское и жить спокойно в правовом государстве
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Жалко Тэтчер умерла! Могла бы у нас поработать! Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 5223
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в Британии при любой власти хорошо живут,там дегенератов в стране меньше и они не выбираю артистов с вилами ,а потом удивляются почему у них зарпалата 100 евро и коммуналка растет каждый месяц
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Вы бы ее Миссис Поппинс обозвали, как Мишико Карлсоном.
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Все депутаты братья! и сестры! Независимо от какой партии.
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как должен выглядеть настоящий агент путина в Украине
1.в Вышиванке
2.говорить пламенные патриотические речи ни о чем
3.Незаметно торговать с оккупантом
4.Стать генератором коррупции и ослаблять Украину
5.Воровать на военных заказах,остабляя армию Украины
Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 5582
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Сколько отступных в АП принес Юра Енакиевский, чтобы свалить в Монако? Перемога!!!!!!!!!!
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ты еще молодой ловелас. На твой век девок хватит с квартирами.
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та не он предлагал только 200 - 500 не предлагал это не правда))))
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200 баксов-красная цена набушникам...вот они и набивают себе цену пиаром Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 2392
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НАБУ зрадофилы , агенты кремля , живут за деньги Курченко .
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А из какой фракции этот депутат? Случайно не из Будки?
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Сейчас самая главная проблема Украины не на фронте,там такие волки стоят,что при любом раскладе выстоят.Главная проблема это п..сы со времен чучмы привыкли жить за счет Украины.Пока не победим этих п...сов так и будем читать сводки с фронта.
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Не будешь. Потому как не будет тогда не только прессы, но и интернета, телевидения и т.п.
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Нужно ввести провокацию взятки -= только согласился = голову отрубать = следующий = на второй тысяче коррупция в Украине пропадёт .
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Ты шо не замечаешь отрубаные пэтей руки воров. Пэтя уже всех порубил.
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Ну по роже ж видно = мажорное корупционное казлячее чмо .
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agava1980‏ @agava198038 мин.38 минут назад

Зара набу тре дуже старитися, щоб довести свою правоту. І я маю на увазі не пости леща, шабуні, наєма та інших парасюків, і не "сьєнсационних статей" на уп "разоблачителя и глотателя шпаг" братащука, а дуже вагомі докази. Або в конкурсі по поїданню лайна набу будуть перші
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Гыга ,чего с таким усердием не постишь,хотя бы то что запад уже на вас нарыл.Погоны не позволяют ?
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а шо запад нарыл?дай официальный сайт запада с нарытым...заказные статейки типа блогера на альджазире не предлагать-уже все выплюнули эту жвачку Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 8779
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я рад за вас,украинский выбор Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 6534.значит порохоботы таки неплохо работают
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неплохо..медведчук ведь остался партнером..
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Ну ты заслуженный поцтреот .Медальку шоколадную получил ?
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да чо я...ты посмотри как кацапню на первом расейском знатно опускают Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 2859.аж затылкин понуро похнюпывся )в самом конце)

Цимбалюк о возврате украинских вооружений с крыма
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О «похождениях» депутата Бабенко общественность наслышана ещё с 2006-го. Тогда он отличился тем, что помог своему земляку, а по совместительству нардепу Александру Дубовому, посредством рейдерских афер уничтожать компанию «Краяна». Что им, кстати, удалось успешно сделать. А через пять лет об Олеге Бабенко вновь заговорили - он попал в ДТП, отправив на тот свет беременную жену редактора газеты «Ровно-ракурс», пресс-секретаря ВО «Батькивщина» в Ровненской области», - резюмирует АНТИКОР.
Также, как сообщает iamir.info, Бабенко является родственником экс-депутата Александра Дубового:
«у Дубового есть родственник по материнской линии Олег Бабенко, «смотрящий» в Одесском регионе».

«Экс-нардеп Дубовой оказался экспортером «тушек» - ФОТО скандальной переписки» -

https://iamir.info/eks-nardep-dubovoj-okazalsya-eksporterom-tushek-foto-skandalnoj-perepiski/
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Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета и его сообщнику за предложение 500 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.
Депутат просил снять арест со счетов фирмы, на счетах которой хранятся средства от коррупционной схемы. НАБУ узнало, что Одесский горсовет приобрел админздание завода «Краян» по значительно завышенной цене - 185 млн гривен. А его владелец незадолго до продажи сам купил эту недвижимость за 4 млн грн. По мнению детективов, выгодоприобретателем в данной схеме является подозреваемый депутат Одесского облсовета Бабенко, который ранее возглавлял завод «Краян».
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"Одесский горсовет приобрел админздание завода «Краян» по значительно завышенной цене - 185 млн гривен".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тобто придбав не один депутат, а Одеська Рада.
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выгодоприобретателем в данной схеме является подозреваемый депутат Одесского облсовета Бабенко
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Можливо, але це затвердила Одеська Рада. Тобто, треба розібратись хто давав гроші.
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так в том и дело,что этот депутат именно продал горсовету завод за космическою ценою
что,вам милейший не ясно в этой схеме ???
всё очень просто - этот депутат сначала за 4,5млн.грн. купил завод у горсовета,а потом он этот завод
этому же горсовету и продаёт,но только за 185млн.грн.
теперь,вам,всё понятно в этой схеме???

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свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні
раніше був один хряк,а тепер свиняче ненажерливе кодло

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Це перемога НАБУ я вважаю. Він же ж міг би їх відпиздити, а потім ще й згвалтувати спецназівців. Чи навпаки. А так просто втік
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ой рыба мамина, ой приедет, ой да и в Киев и всем покажет...бл. как трудно жить без пистолета Депутат Одеської облради Бабенко заперечує причетність до підкупу детектива НАБУ: "Це мильна бульбашка" - Цензор.НЕТ 7279
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Former PM Yatsenyuk's $1.3 million profit from Espresso TV sale raises questions of money laundering | KyivPost https://buff.ly/2mim9uE .
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свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні
ага,так і є і ця свинюка тікала через вікно для сміху
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Медведчук: для сохранения власти БПП надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине http://ift.tt/2EBlkEU #ukraine
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Так эти дебилы умудрились его из страны выпустить..Бабенко також запевнив, що, незважаючи на свій від'їзд з України, має намір повернутися, щоб "отримати від них (НАБУ) зрозумілі пояснення".
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Депутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: "Это мыльный пузырь".

Та ні, це у тебе від хвилювання сечовий міхур вібрує. Але не сци, Олежек. Риго-соєві корєша за невелику пайку тебе відмажуть.
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Он является двоюродным братом экс-нардепа Александра Дубового, и, по мнению НАБУ, конечным бенефициаром компании, которая и продала мэрии два админздания на Косовской, 2-д.
500 тысяч долларов, то есть 10% от сделки, Олег Бабенко предлагал за снятие ареста со счетов фирмы, вероятнее всего, "Девелопмент Элит", где лежат 185 млн. грн. за продажу "Евромэрии".
По данным пресс-службы ГПУ, сейчас принимаются меры по установлению местонахождения Бабенко и его предполагаемого подельника, проводятся обыски по местам их регистрации и возможного местонахождения, поскольку последние уклоняются от следствия.
В случае установления местонахождения подозреваемых и неявки к следователю Генеральной прокуратуры Украины, последние будут объявлены в государственный и международный розыск, - отметили в ведомстве.
Досье USIonline.com : Бабенко Олег Анатольевич (1982 г.р.).
Член БПП "Солидарность". Прописан в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области. Баллотировался от Килии, всячески содействовал избранию на пост местного мэра своей коллеги по партии Татьяны Бойченко. Ранее состоял в "Батькивщине".
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. , устроить очную ставку взятко-участников , , фиксировать состояние организма / нервов на полирографе-детекторе лжи ,,, ,,,
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Медведчук: для сохранения власти БПП надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине http://ift.tt/2EBlkEU #ukraine
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат Одесского облсовета Бабенко отрицает причастность к подкупу детектива НАБУ: "Это мыльный пузырь"
 
 
 
 
 
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