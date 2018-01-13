 Оккупанты в Крыму выдвинули на позиции боевые расчеты ЗРК С-400

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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Российский генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем, пишет издание.

Ранее сообщалось, что новый дивизион прежде всего будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском у материковой Украины.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия манипулирует информацией и сознанием людей, утверждая, что со стороны Украины существует угроза жителям Крыма, и на фоне этого усиливает свою военную группировку на территории оккупированного полуострова.