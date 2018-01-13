 Оккупанты в Крыму выдвинули на позиции боевые расчеты ЗРК С-400

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Российский генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.
Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" заступили на дежурство по противовоздушной обороне на мысе Фиолент под Севастополем, пишет издание.
Ранее сообщалось, что новый дивизион прежде всего будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском у материковой Украины.
В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия манипулирует информацией и сознанием людей, утверждая, что со стороны Украины существует угроза жителям Крыма, и на фоне этого усиливает свою военную группировку на территории оккупированного полуострова.
Вот смотрите про этот ФУФЕЛ С-400))))
и почему в Сирии РФ стала раком))))
- Кто?...
- А вон та группа, в полосатых купальниках...
Красиво стоят С-400... Зачем "дроны"?! Обвалования позиций нет, степь, как стол... Сомневаюсь, что в тех местах можно минными полями и "секретами" всё пространство "прикрыть" на два три километра радиусом... Сколько там максимальная дальность выстрела у "Баррета" с "цыганочкой" (БЗП, бронебойно-зажигательной пулей)? Или дешевле использовать ПТР? Там, хоть и вес побольше, и более громоздка, но калибр помощнее и стоит не так дорого, со Второй Мировой на складах полно... По "сбросам" подобрался, пальнул и бросил... На машину и ходу. Это же не "ИГИЛовца" в голову попадать... Там мишень побольше... А переезды через "сбросы" Ф-1 с "растяжками" перетянуть, да пару противотанковых поставить - там они, в основном, грунтовые, закопать мину - проблем нет, чтобы погони не было...
За четыреста баксов
И покажет ватанам кино
))
Его ракета стоит дороже чем Томагавк. Стрелять из него по КР - нерационально. Он должен уничтожать самолёты.
12:00 26.12.2017
Вундервафли сырьевой сверхдержавы
Удивительные комплексы ПВО РФ. Вершина человеческого регресса
С-300 - идеальное оружие для борьбы с колобками
Все знают (а кто не в курсе, тот узнает прямо сейчас), что колобок - это сферический конь в плотных слоях атмосферы.
Именно для борьбы с ними создавался ещё советский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300, так как эффективно работать он мог только в условиях, максимально приближённых к идеальным, иными словами - в условиях максимально удалённых от боевых. Его основная проблема - в низкой устойчивости к интенсивной работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в особенности к постановке активных помех.
В СССР это проблемой не считали, так как комплекс С-300 изначально создавался для борьбы с натовскими летающими радарами (прежде всего американскими) вроде E-2 Hawkeye или E-3 SENTRY (AWACS). Летали они довольно высоко (так их радарам лучше «видно»), довольно медленно (зато могли долго патрулировать), а также имели большие размеры - замаскировать такую цель помехами было проблематично. К тому же эта цель с работающим радаром навязчиво информировала всех любознательных, то есть имеющих хоть какие-то средства радиотехнической разведки (РТР), о своём присутствии и местонахождении. Иных задач перед комплексом изначально не ставилось. И хотя он мог теоретически сбивать бомбардировщики, истребители или крылатые ракеты противника, если бы вдруг смог их обнаружить, все перечисленные задачи решали другие силы армейской ПВО и ПВО страны: комплексы С-200 и т.п. (вплоть до хрущёвских С-75), плотно прикрывавшие Москву и наиболее важные промышленные центры СССР, а дыры в боевых порядках зенитно-ракетных дивизионов затыкали довольно многочисленные истребители-перехватчики.
С обнаружением на дальних дистанциях целей более скромных размеров, чем авиалайнер, и ведущих себя в радиоэфире ненавязчиво, у С-300 не сложилось. Эту задачу должны были решать уже советские летающие радары, с которыми у РФ большие проблемы: просто не получается у них контролировать периметр 1/8 части суши, даже если оба два взлетают одновременно.
С-400 - два в одном, точнее, полтора в одном
На средних и ближних дистанциях С-300 справлялся с обнаружением противника не хуже остальных, но стрелять дорогущими ракетам в упор, ещё и без перспективы перезарядить пусковые контейнеры (что возможно лишь на заводе-изготовителе - плата за гигантизм) реально давила жаба, так как каждая заряжающая машина с четырьмя ракетами в весьма габаритных контейнерах могла перезарядить аж одну пусковую установку (ПУ) с теми же четырьмя ракетами (у легендарных с 2014 года «Точки-У» и «Бука» одна заряжающая машина может перезарядить две ПУ), что изрядно раздувает автопарк при попытке сохранить приемлемую скорострельность - эффективнее вместо заряжающей машины иметь ещё одну ПУ. Поэтому новейший тогда комплекс приходилось прикрывать старичками с более дешёвыми ракетами и способными перезаряжаться без лишних сложностей.
Приходилось создавать соединения-кентавры с кучей дублирующих функций (те же радары), разной манёвренностью и разными задачами. Геморрой получался знатный, и было принято решение создать сдвоенный комплекс ПВО - дальнего и среднего радиуса действия, на унифицированных колёсных платформах (меньше проблем с запчастями и одинаковая манёвренность), с изначально объединёнными в единую систему средствами связи, управления, обнаружения и целеуказания. Ну и с единым командованием, от которого не требовалось бы перманентных импровизаций.
Вторая значимая причина начала работ по С-400 - деградация ПВО России. Сперва сокращались авиабазы (их содержать слишком дорого), потом начали сокращать ракетные дивизионы (прикрыть после развала СССР всю новую границу на западе и с Казахстаном было нереально, потому перешли к очаговой ПВО, а для этого имеющихся зенитно-ракетных частей было многовато), потом начали сокращаться самолёты, в том числе перехватчики (от старости, а новых на замену не хватало). И тогда возникла идея перекрыть воздушное пространство РФ дальним зенитно-ракетным комплексом. А то, что он из-за кривизны земной поверхности низколетящие цели видит только рядом с собой, - пустяки. Главное, что россияне смогут спать спокойно, а то пьют, понимаешь, по-чёрному - всё о неприкрытом небе родины переживают.
Сказано - сделано. И нарекли сделанное С-400.
Состоит четырёхсотый из двух совмещённых комплексов ПВО - дальнего и среднего радиуса действия (последний при обособленном использовании должен бы именоваться С-350), что логично: средний прикрывает дальний от малозаметных целей (например, низколетящих), при этом заранее отработана боевая слаженность и сокращена командная цепочка. Тем более что дальний комплекс зачастую использовать жалко и дорого по пустякам (вроде лёгких БПЛА). Так вот, средний компонент комплекса мы пристально рассмотрим позже, а о дальнем скажем прямо сейчас - там есть всё, включая пусковые установки, кроме собственно ракет.
Иными словами, смелую задумку совместить два новейших комплекса ПВО (средний и дальний) в единую систему вооружения удалась лишь частично: системы обнаружения, целеуказания, управления и связи существуют, в наличии пусковые, с которых ракеты предполагается запускать, но самих ракет нет.
Из стрёмной ситуации россияне вышли с ловкостью неимоверной - С-400 стреляет дальними ракетами, коварно отобранными у старичка С-300 (это косвенно свидетельствует, что новейшая ракета не более чем модификация старой, но и её в серию пустить не смогли). Кстати, поэтому (а не от секретности высокодуховных технологий) россияне и продают за рубеж только лишь трёхсотый - не хотят позориться. А вы думали, им деньги не нужны? Ха!
Есть у С-400 (и С-350) ещё одна «изюминка»: связь между компонентами комплекса осуществляется не по кабелям, как у С-300 (и более ранних, вроде С-200) - она беспроводная, что сокращает время развёртывания-свёртывания и облегчает обнаружение ВСЕХ его компонентов высокотехнологичным противником сразу после их включения (раньше не удавалось спрятать только работающие радары) - ну разве не прогресс?
кому интересно - дальше здесь https://petrimazepa.com/vundervafli_syrevoi_sverhderzavy
Самооборона комплекса от лёгких множественных средств нападения лежит не на самом комплексе - а на лёгком ПВО ближней зоны, типа Панциря и Тора.
Не успели конструкторы АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» создать до конца С-400, как тут же началось проектирование С-500. Наверняка в нём будет немало новшеств, облегчающих его нейтрализацию или(и) уничтожение высокотехнологичным противником. Но каков смысл в новом комплексе ПВО, кроме бессмысленного увеличения его теоретической дальности и распила бюджета?
Тут следует иметь в виду, что основной компонент С-300, С-400 и С-500, а именно ракеты, производятся или когда-нибудь (в светлом для РФ будущем) будут производиться в Москве. А это земля, на которой можно построить элитную недвижимость. И если вдруг ракеты там производить перестанут, то соответствующая территория обязательно будет отжата и застроена чем-нибудь действительно полезным для россиян, вроде офисов отжимателей московской недвижимости.
Почему же нельзя перевести изготовление этих немаленьких ракет в менее пафосный населённый пункт? Потому что, как метко подметил любимый россиянами Сталин, кадры решают всё. А кадры там особенные - почти сплошь пенсионеры, жильём в Москве ещё при СССР обеспеченные и покидать столицу с её уровнем жизни (зарплаты с пенсией им вполне хватает) и снабжения категорически не желающие. А заменить их некем - столичная молодёжь отказывается работать на послевоенных советских раздолбанных станках (худший вариант) или довоенных раздолбанных трофейных немецких станках (лучший вариант - немецкое качество устойчиво к годам и очумелым ручкам), которые нужно поднастраивать не после каждой технологической операции даже, а непосредственно во время работы. Десятилетиями юзающие их ветераны такие фокусы откалывают на раз, а молодёжь учиться цирку не желает - зажралась. Можно, конечно, закупить суперсовременные станки на Западе (до крымнаша, сейчас с этим напряжно), но тут аж две проблемы - у коварных буржуинов в станках полно электроники, которая на раз вскроет и передаст хозяевам все секреты российского военно-промышленного комплекса (ВПК), а кроме того в каком-нибудь Задрипенске (ради перевода в который новьё и следует покупать) работать на этой чудо-технике будет некому - качество рабсилы в провинции ниже плинтуса, а немногих работоспособных конкуренты разбирают ещё маленькими.
Так что очередной комплекс ПВО создают, точнее, пытаются создать, исключительно с целью удержания элитной московской земельки (даже распил бюджета на второй план отходит). Впрочем, цены на неё неуклонно падают и ажиотаж вокруг С-500 стихает.
С400
С300
Крестики-нолики, формулы-циферки
Время до утра.
Касание-призраки, капельки-пальчики
Мне уже пора.
Мы больше не магнаты
Каждый на своей орбите....
😀