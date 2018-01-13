 Почти 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за поездок в оккупированный Крым, - ГПСУ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что только с начала 2018 года уже выявлено более 30 лиц, посещавших оккупированный Крым вопреки установленному порядку.
Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на временно оккупированной территории АР Крым.
"Отметим, что в течение 2017 года составлено почти 2,3 тыс. админпротоколов по ст. 204-2 КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сказано в сообщении.
Госпогранслужба Украины обращает внимание как граждан Украины, так и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию оккупированного Крыма через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.
В Крым только за одно лето приезжает минимум 4 млн россиян .
Разве трудно нанять 5-7 человек , которые будут 8часов в день шариться по ВК и Одноклассникам и искать маскалей , белорусов и др снговцев , которые вылаживаю свои фотки с Крыма ?
Не нравится цифра 4 млн , ладно давай 1 млн - ты же её не будешь отрицать.
Просто я лажу по разным каналам на Youtube - и вижу кучу роликов маскалей и белорусов про поездки в Крым - а нам рассказывают , что запретили въезд 1,5 тыс .
Я за неделю легко могу насобирать данные на 10 тыс.
Тогда вопрос - а чем заниматся СБУ и пограничная служба ?
Могли би і самі здогадатись і відповідати ввічливо.
Ці списки активно просувати міжнародним установам, теж для відповідних заборон, хоч це надзвичайно важко.
Але тільки так цю наволоч можна ставити у стійло.
І навряд чи вони приїдуть в Україну.
Ця війна почалася не 3 роки тому і продовжуватиметься ще довго. Знищити їх ми не можемо, і, щоб вижити, треба готуватися до довгої боротьби їз скаженими кацапами під боком.