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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2587) запрет (1175) Крым (19247)

 Почти 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за поездок в оккупированный Крым, - ГПСУ

Около 1,5 тыс. иностранных граждан находятся под запретом въезда в Украину из-за незаконного посещения оккупированной территории АР Крым, в том числе более 100 артистов и деятелей культуры.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ

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Отмечается, что только с начала 2018 года уже выявлено более 30 лиц, посещавших оккупированный Крым вопреки установленному порядку.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на временно оккупированной территории АР Крым.

"Отметим, что в течение 2017 года составлено почти 2,3 тыс. админпротоколов по ст. 204-2 КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сказано в сообщении.

Госпогранслужба Украины обращает внимание как граждан Украины, так и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию оккупированного Крыма через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044163
 
 
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А що там з "замінуванням" прикордонного переходу Шегіні? Почти 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за поездок в оккупированный Крым, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7703
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погоны сорвали - задачу не выполнил (только прорыв ускорил)
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Глухарь. Говорят минер прячется где то на Грушевского в Киеве...
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Ох.еть.
В Крым только за одно лето приезжает минимум 4 млн россиян .
Разве трудно нанять 5-7 человек , которые будут 8часов в день шариться по ВК и Одноклассникам и искать маскалей , белорусов и др снговцев , которые вылаживаю свои фотки с Крыма ?
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Не 4 млн, а 24 млн. И не только россиян, но и жителей всей Земли. Но они так бьістро бегают по пляжам, что их не видно.
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Порохобот , хватит утрировать .
Не нравится цифра 4 млн , ладно давай 1 млн - ты же её не будешь отрицать.
Просто я лажу по разным каналам на Youtube - и вижу кучу роликов маскалей и белорусов про поездки в Крым - а нам рассказывают , что запретили въезд 1,5 тыс .
Я за неделю легко могу насобирать данные на 10 тыс.
Тогда вопрос - а чем заниматся СБУ и пограничная служба ?
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Мова йде не про пересічних громадян, хто їх буде рахувати і виписувати персональні заборони.... Звертають увагу на політиків, бізнесменів, спортсменів, діячів культури і т.д.
Могли би і самі здогадатись і відповідати ввічливо.
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Блогеры , как "лидеры мнений" - являются пересичнымы громадянамы или нет ?
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Саме пересічних і треба рахувати, бо вони підтримують окупацію Криму своїми поїздками туди. Поїхав до Криму не через офіційний пункт пропуску України - попав у список СБУ, бо порушив закон. Потім, наприклад, захоче ця істота приїхати в Україну - їй відмовляють.
Ці списки активно просувати міжнародним установам, теж для відповідних заборон, хоч це надзвичайно важко.
Але тільки так цю наволоч можна ставити у стійло.
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То сотні тисяч осіб. Не смішіть...
І навряд чи вони приїдуть в Україну.
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Потрібна невідворотність покарання за порушення законів України. Так, може вони ніколи й не поїдуть до нас, але повинні знати, що вони злодії. Євреї і по теперішній час відшукують гітлерівських злочинців і карають їх. Кацапи розуміють тільки одну мову - лопатою по пиці.

Ця війна почалася не 3 роки тому і продовжуватиметься ще довго. Знищити їх ми не можемо, і, щоб вижити, треба готуватися до довгої боротьби їз скаженими кацапами під боком.
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И что это даст? Эти люди всё равно не поедут в Украину.
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А ці іноземці і не прагнуть в Україну. Один раз вибравши поїздку в окупований Крим вони чітко висловили свої пріоритети. Тобто кацапію.
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То есть проследить за тысячами поехавших не туда таки можно, а вот увидеть наличие рассейского паспорта и налоговых платежей в рашке у труханова нельзя?
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Только 40% граждан США имеют паспорта !!!Перелёт из США в Англию стартует от 90$!Нам бытак жить!
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А что насчет Пециных друзей Фирташа и Медведчука? А так же шлюхи Лорак которая прекрасно чуствует себя в Киеве притом что недавно на сцене для окупантов говорила *спасибо крым*
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А Вове Путину запрещен въезд? Нет? Торговый партнёр чи шо?
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Одно из,более-менее,ногмальных нововведений.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за поездок в оккупированный Крым, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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