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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14082) сироты (67) указ (268)

 Порошенко подписал указ о защите прав детей-сирот

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, информирует Цензор.НЕТ.

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Закон направлен на защиту личных прав и имущественных интересов детей-сирот, детей, лишенный родительской опеки. Кроме того, документ вводит денежную компенсацию таким детям для получения жилья и соответствующие субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату этих компенсаций. 

Кабинету министров поручено предусматривать в госбюджете расходы для строительства малых групповых домов, домов поддерживаемого проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья. Также правительство должно заняться вопросами проектов и требований для строительства, повышения размера социальной помощи детям. 

Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройству в семейные формы воспитания, созданию с этой целью патронатных семей и распространению практики наставничества.

Помимо этого, документ внедряет программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности сотрудников служб по делам детей. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3044162
 
 
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Ні. Про останні вибори я багато написав. Але все рівно вибори будуть і просувати Саакашвілі в українську політику є підтримкою Порошенка.
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стоп! шось тебе понесло не вту стєпь. а хто зараз Саакашвілі судить ? і хто був ініціатором його затриманння? випадково не порошенко?
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Якби порошенко хотів, то його б затримали. А так в цю недолугу гру я не вірю.
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5 копійок, частина пакету акцій "інтеру" належала російскому 1 каналу, такі фігури власники Хорошковський а потім Льовочкін то не справжні власники.
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багато хто тут називає мене ольгінцем. ну добре. я проти несправедливості , проти корупції, проти дурнуватих законів нашої влади то я ольгінєц? ну а ви порохоботи все це підтримуєте тоді хто ви? скажіть мені!
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Вони просто працюют за того кто платит.Завтра прийдет в Украину михо,джорж буш,джон леноно,они также будут топить за них .
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Привіт БРАТЕ !!!!!! Зі Сятами тебе і твою родину! щастя і благополуччя!
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Якщо тобі Джамал брат, то вже питань нема.
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Не дождётесь кацапсины разных мастей ! Ох как Порох бесит вас , диарея нескончаемая наблюдается , а это значит , что он делает всё правильно !
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та да.... ось коли ти в гівно вступив оце бісить! а це таке...нєдарозумєніє кудлате
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Логика мусоров от минстеця.Если ты против того ,что творит пораженко,то автоматически ахент хремля Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 3592.Может хватит находится на уровне амебы.
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а шро воно хоч делает крім перерізання лєнточек та підписування пофіг чого? де б почитати Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 7170
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Друзі мої ! Дякую за бесіду і піднятий настрій ! Дуже мене порадували чмирінням порошенківських холуїв.Але хорошого трошки .Зараз треба бігти овець пасти. ВСІХ ЗІ СВЯТОМ І ДОБРОГО ЗРАВІЯ ! Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 4142
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Опять пиарится барыжная пройдоха ,только уже на детских слабостях
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Краще би не підписував, навіщо дітям сиротам будь яка допомога....
Якось виживуть.
А то підписав тільки пропіарився.
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а шо не сирота? отца годами не видит.. то Мальдивы, то Панама.. то ленточки режет, то шота подписывает.. без отца растет, сиротинушка
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Государственные служащие ездят в командировки за государственный счёт. Эта сумма покроет билеты на самолёт и несколько дней в гостинице. В чём проблема-то ?
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о результататах поездки за госсчет ссылочку скинь
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А у тебя есть соответствующая форма допуска ? Ты вообще кто такой ?
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и это тоже служебная командировка?
Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 2849
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Судя по минстецьковской истерике то да.Не хочет падла рехформами пользоваться.
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Во-первых, не переводи разговор. Тебя ткнули носом в одну провокацию, ты её проиграл, и теперь вытащил вторую.
Так вот, мил человек. Ты в Конституцию давно заглядывал ? Там написано: медицинское обслуживание предоставляется бесплатно.
Теперь ты понял - что такое "бесплатно" ? Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 1250
Бесплатно - означает что создаётся грандиозная база для злоупотреблений. Каждый чиновник будет интерпретировать это в свою пользу. У чиновников по этой причине есть свои поликлиники и врачи.
Хочешь чтобы было как на Западе ? Чтобы все лечились одинаково.
Выкинь из Конституции эту хер*ю про "бесплатно".
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
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не разводи здесь демагогию...
че сам от сплошных соевых покращень сбежал?
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А у него есть право на бесплатное медицинское обслуживание. Т.е. из госбюджета. Вот он им и воспользовался. Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 6877 Это его право, гарантированное Конституцией ! Порошенко підписав указ про захист прав дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 552
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так то, что прав они себе понапринимали выше крыши никто с этим и не спорит!
а вот обязаности и ответсвенность за свою работу , с этим туго...
почему эта морда не обследуется и лечится в нашей реформированой и обновленной медицине?
кстати, после реформирования обычные украинцы, которые много едят, лишены права на бесплатную медицину...только о ценах еще не договорились...
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А в пупок целовать детишек будет как Гитлер и Хуйло? Выборы же скоро. А как уже все заметили что агиткоманда у Барыги и Хуйла одна и та же как и методы.
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Указом Парашенки сироткам гарантированы права:
- заплывать за буйки;
- гулять на маневровых путях железнодорожных станций;
- стоять под грузом кранов и подъемных механизмов;
- курить на АЗС и объектах газового хозяйства;
- находиться на высоте без страховочных приспособлений;
- находиться в агрессивных химических средах без средств защиты.
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Что-то вспомнились дети лейтенанта Шмидта...
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Летом, в Кропивницком, произошел случай, когда долбо-б командир отдал приказ двум солдатам "снять" часового для "проверки эффективности работы караула", а часовой открыв огонь, застрелил этих солдат.
Часовому, грозит пожизненное заключение, только за то, что он честно и добросовестно выполнял свою работу.
Кто его защитит?

Матиос?Луценко?
Или верховному главнокомандующему, не до таких "мелочей"?
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Порошенко, правительство и "сироты"..
http://www.youtube.com/watch?v=c-lctGbGaQg
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Медведчук: для сохранения власти БПП надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине http://ift.tt/2EBlkEU #ukraine
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