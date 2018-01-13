 Порошенко подписал указ о защите прав детей-сирот

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, информирует Цензор.НЕТ.
Закон направлен на защиту личных прав и имущественных интересов детей-сирот, детей, лишенный родительской опеки. Кроме того, документ вводит денежную компенсацию таким детям для получения жилья и соответствующие субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату этих компенсаций.
Кабинету министров поручено предусматривать в госбюджете расходы для строительства малых групповых домов, домов поддерживаемого проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья. Также правительство должно заняться вопросами проектов и требований для строительства, повышения размера социальной помощи детям.
Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройству в семейные формы воспитания, созданию с этой целью патронатных семей и распространению практики наставничества.
Помимо этого, документ внедряет программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности сотрудников служб по делам детей.
Якось виживуть.
А то підписав тільки пропіарився.
Так вот, мил человек. Ты в Конституцию давно заглядывал ? Там написано: медицинское обслуживание предоставляется бесплатно.
Теперь ты понял - что такое "бесплатно" ?
Бесплатно - означает что создаётся грандиозная база для злоупотреблений. Каждый чиновник будет интерпретировать это в свою пользу. У чиновников по этой причине есть свои поликлиники и врачи.
Хочешь чтобы было как на Западе ? Чтобы все лечились одинаково.
Выкинь из Конституции эту хер*ю про "бесплатно".
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
че сам от сплошных соевых покращень сбежал?
а вот обязаности и ответсвенность за свою работу , с этим туго...
почему эта морда не обследуется и лечится в нашей реформированой и обновленной медицине?
кстати, после реформирования обычные украинцы, которые много едят, лишены права на бесплатную медицину...только о ценах еще не договорились...
- заплывать за буйки;
- гулять на маневровых путях железнодорожных станций;
- стоять под грузом кранов и подъемных механизмов;
- курить на АЗС и объектах газового хозяйства;
- находиться на высоте без страховочных приспособлений;
- находиться в агрессивных химических средах без средств защиты.
Часовому, грозит пожизненное заключение, только за то, что он честно и добросовестно выполнял свою работу.
Кто его защитит?
Матиос?Луценко?
Или верховному главнокомандующему, не до таких "мелочей"?
http://www.youtube.com/watch?v=c-lctGbGaQg