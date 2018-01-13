 Порошенко подписал указ о защите прав детей-сирот

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, информирует Цензор.НЕТ.

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Закон направлен на защиту личных прав и имущественных интересов детей-сирот, детей, лишенный родительской опеки. Кроме того, документ вводит денежную компенсацию таким детям для получения жилья и соответствующие субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату этих компенсаций.

Кабинету министров поручено предусматривать в госбюджете расходы для строительства малых групповых домов, домов поддерживаемого проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья. Также правительство должно заняться вопросами проектов и требований для строительства, повышения размера социальной помощи детям.

Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройству в семейные формы воспитания, созданию с этой целью патронатных семей и распространению практики наставничества.

Помимо этого, документ внедряет программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности сотрудников служб по делам детей.

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