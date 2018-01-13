 Должность посла Украины вакантна в 17 странах. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе МИДа на запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.
В частности, еще с мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии.
С августа 2013 года вакантна должность посла в Казахстане.
С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая - в Дании и Черногории, с июня - на Кубе, а с июля - в Алжире.
С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.
Последний посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен Президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года.
В прошлом году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике.
Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.
На вопрос о том, вносил ли министр иностранных дел Павел Климкин Президенту Петру Порошенко представления на назначение послов в вышеупомянутых странах, МИД не ответил.
При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что процедура назначения послов является длительной, поскольку требует подбора кандидатуры, согласования главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа Президента.
Бо немає в Україні 17 достойних кандидатів, які занесуть бідному гідранту по мільйону доларів США.
И горы я люблю.
В таких случаях,идет совмещение.
К примру,в Прибалтийских государствах,там ведь все рядом,назначается один посол на три страны.
В ЮАР,конечно посол необходим,но уж больно криминальна та ЮАР,хотя,сама страна,довольна интересна и работать там можно.
В Казахстане тоже посол необходим,ведь это торговый партнер Украины.
В Перу,можно на совмещение ставить посла из Чили или один посол сразу и на Боливию.
Общепризнанная мировая практика.
Но хочу отметить,что Украина не так богата,чтобы содержать такое количество послов и дипломатов.
Знаете ли вы,что Украина,не является донором ООН?! А тех же дипломатов содержит как и Япония,которая частично,за счет своих налогоплательщиков,ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ В ООН.платит зарплаты дармоедам. Так же как и дипломатам КНДР и Зимбабве.
Потому то и идут дискуссии в США,Канаде,Японии о прекращении оплаты взносов и равном определении взносов.
Естественно,что возмущение граждан развитых стран,вызывают и комиссии ООН.
К примеру по правам человека,в которых заседают такие страны как Судан или Зимбавбе.
И выносят решения,грубо нарушая права человека у себя дома,а зарплату получают за счет тех же Штатов. Нонсенс?! Да нет,наглость дармоедов,которые не могут у себя построить систему,при которой трудно воровать.
Вот как у Украины. На словах одно,а выйдешь на улицу,совсем другое.
Нету ВЕРНЫХ ЛИЗОБЛЮДОВ и блатных. Как тут уже писали.
Но за бугром неправильно поймут их таланты.
😸😀
Тот нездоров, а этот вдруг умрёт...
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
А там на четверть бывший наш народ.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере, -
Там Мао делать нечего вообще!...
(с) Вл. Высоцкий
Ну вот как путлеровцев нет в Лугандонии и Крыму,так и порохоботов здесь.
Пропал гыгуля,сенатор,чтец,валентина,славич и прочие числом 17 отмеченных любителей сладкого на Цензоре.
Вот если бы новость была про Саакашвили,Гриценко,Луценко или любого оппонента Липецкого Упырка и его любимца и представителя Медведчука,который кум Путлера,они бы были здесь ВСЕ! Тщательно вылизывая Шоколадную Жопу и отвлекая от нее внимание,поливанием дерьмом его оппонентов.
Сволочи-с-с-с!
Когда Педро Липецкий,получит пенделя за налоги в стране-оккупанте,нельзя будет забывать про них.
Обязательно помнить каждого.
Так вы кандидатуру сначала подайте, а потом уже ждите агремана.
Послать некого? В Виннице учителя уже закончились, после того, как Чалого взяли послом в США, а Реву - главным диетологом страны?
к примеру кто там в Панаме? или на Кипре? (и имеют ли профильное образование, или раньше делали конфеты)