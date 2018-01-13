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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (4320) посол (1158) посольство Украины (120)

 Должность посла Украины вакантна в 17 странах. ДОКУМЕНТ

Министерство иностранных дел констатирует, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах.

Об этом говорится в ответе МИДа на запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, еще с мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии.

С августа 2013 года вакантна должность посла в Казахстане.

С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая - в Дании и Черногории, с июня - на Кубе, а с июля - в Алжире.

С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.

Последний посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен Президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года.

В прошлом году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике.

Должность посла Украины вакантна в 17 странах 01
Должность посла Украины вакантна в 17 странах 02

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Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

На вопрос о том, вносил ли министр иностранных дел Павел Климкин Президенту Петру Порошенко представления на назначение послов в вышеупомянутых странах, МИД не ответил.

При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что процедура назначения послов является длительной, поскольку требует подбора кандидатуры, согласования главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа Президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3044161
 
 
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Не считая Ирландии Дании и Швейцарии,можно понять хитрожопство этих менеджеров Должность посла Украины вакантна в 17 странах - Цензор.НЕТ 3507
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в Греции тоже неплохо кормят. катались там на яхте по Сароническим островам. согласен отбыть туда послом!
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порошенко більше уваги приділяє призначенню районних прокурорів, ніж своїм безпосереднім обов'язкам!
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Куба-отличное место,тихое,спокойное и с одуренным климатом
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более того и винницкий центральный рынок оголили полностью - грузчики прячутся - не хотят идти работать ни в НАБУ, ни в Нацбанк, ни в Нафтогаз... Должность посла Украины вакантна в 17 странах - Цензор.НЕТ 1339
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шо, и трусы продавать некому, после того, как Вовеле главным рыхорматором взяли?
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Думаю, просто деньги у менеджеров закончились - Новый год же. А за ярлык хану платить положено.
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Должность посла Украины вакантна в 17 странах.

Бо немає в Україні 17 достойних кандидатів, які занесуть бідному гідранту по мільйону доларів США.
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Так, я в Швейцарию послом. По швейцарски я уже немного шпрехаю...
И горы я люблю.
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не подойдешь - у тебя нету миллиона долларов
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По аллемански? Этого мало. Нужно ещё выучить немецкий (швейцарский немецкий), французский (швейцарский французский), итальянский, ретороманский. Всего-то...
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Версію, що немає бажаючих - відкидуємо з ходу. ВІдкинемо також версію, що закінчились достойні. Що маємо? Відданих не вистачає! Тих, які хазяїна будуть прикривати до кінця.
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Мало преданности, надо еще шоп языки были мягкие, но приятно щекочущие.
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И что характерно, украинцы этой потери совсем не заметили. Может они там и не нужны и деньги целее будут？
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Отряд не заметил потери бойца... (с)
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Відсутність послів в таких країнах як Казахстан, Естонія, Латвія, ПАР, Швейцарія і Чорногорія - не можна віднести до здобутків української дипломатії ... Ніколи петрикові й клімкіну цим займатися..
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Это называется злостное уклонения от выполнения служебных обязанностей. Этого барыгу с должности Президента давно пора выгнать.
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Не дивлячись на їх режим, то я сам би поїхав. У мене були друзі кубинці.
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кому попало не дають, а олігархи не вспівають плодитися на всі керовані посади
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барыге пердизенту слуги нужны не честные, а верные... как и произошло с назначением руководителем украинской службы внешней разведки... украинский пердизент хочет слушать информацию, которая ему нравится, а не реально существующая правда... а с другой стороны польза от такого МИДа как в Украине - полный ноль... нет посла - закрывайте посольство...
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Засади зовнішньої політики України визначаються Президентом України... Нажаль - у нас немає Президента, немає навіть президента..
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Друзья,самая большая проблема в другом.....НЕТ ДЕНЕГ!!!
В таких случаях,идет совмещение.
К примру,в Прибалтийских государствах,там ведь все рядом,назначается один посол на три страны.
В ЮАР,конечно посол необходим,но уж больно криминальна та ЮАР,хотя,сама страна,довольна интересна и работать там можно.
В Казахстане тоже посол необходим,ведь это торговый партнер Украины.
В Перу,можно на совмещение ставить посла из Чили или один посол сразу и на Боливию.
Общепризнанная мировая практика.
Но хочу отметить,что Украина не так богата,чтобы содержать такое количество послов и дипломатов.
Знаете ли вы,что Украина,не является донором ООН?! А тех же дипломатов содержит как и Япония,которая частично,за счет своих налогоплательщиков,ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ В ООН.платит зарплаты дармоедам. Так же как и дипломатам КНДР и Зимбабве.
Потому то и идут дискуссии в США,Канаде,Японии о прекращении оплаты взносов и равном определении взносов.
Естественно,что возмущение граждан развитых стран,вызывают и комиссии ООН.
К примеру по правам человека,в которых заседают такие страны как Судан или Зимбавбе.
И выносят решения,грубо нарушая права человека у себя дома,а зарплату получают за счет тех же Штатов. Нонсенс?! Да нет,наглость дармоедов,которые не могут у себя построить систему,при которой трудно воровать.
Вот как у Украины. На словах одно,а выйдешь на улицу,совсем другое.
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Гайджи н, тут речь идет не о совмещении! Это только для маленьких стран. К которым Швейцария явно не относится.
Нету ВЕРНЫХ ЛИЗОБЛЮДОВ и блатных. Как тут уже писали.
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Предлагаю послать местных порохоботов))) Они ж такие вумные,такие бессеребренники,и педру так до потери памяти любят.. И везде-то у них "пиримоха"..
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Тогда оголится наш Цензор, кто же нам будет о перемогах Педро рассказывать сказки? Посада посла України вакантна в 17 країнах - Цензор.НЕТ 5154
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та мы потерпим)))) Слезами будем обливаться,но потерпим как-то без них.. слезами - в смысле от радости
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Не годятся стецьки - языками не владеют. Могут ими только лизать.
Но за бугром неправильно поймут их таланты.
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Согласен отрпавиться послом в Швейцарию. Или Данию
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похоже,в серьёзных странах никто не хочет отвечать за трёп порошенко и его пьяное обещание всего и всея? ))
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Как - же тогда можно оценить работа МИДа???Картавый,с двумя гражданствами ездит по странам мира за бюджетные деньги,а у нас даже представительств нет в 17 странах мира.О каком развитии и сотрудничестве может идти речь??? Посада посла України вакантна в 17 країнах - Цензор.НЕТ 7089
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...В Америке ли, в Азии, в Европе ли -
Тот нездоров, а этот вдруг умрёт...
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
А там на четверть бывший наш народ.

Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов, мой сосед по камере, -
Там Мао делать нечего вообще!...
(с) Вл. Высоцкий
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Да некогда такими мелочами заниматься, Тут дерибан идет который год, поддержка Украины в ООН не очень-то и нужна. Нужно еще землю прихватизировать, а вы со своими мелочами.
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шістки пеціні закінчились...а решта через касу рошен...
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Климка сам справится, этому картавому хронометражу нравится всё что он делает
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Зарплата посла, . видно, такая, что лучше в Киеве перебиться.
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Готов пойти на пол ставки послом в данию или швейцарию,я не гордый, могу и в ирландию на 3/4 ставки,бо там холодно!И стране экономия,и мне хорошо!
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готовий негайно виїхати послом до Швейцарленду!
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Меня можно, в Эфиопию. Я там всё знаю. Как они, не прерывая беседы и не пытаясь как-то уединиться чуток, прямо на улицах,- сцуть. Кроме того- я им два раза снаряды привозил, в немалом количестве. А один раз- цемент. А честно говоря, есть там такие(!!!) абиссинки- глаз не оторвать! Фигуры- убойные, сами чернющие, а четры лица- тонкие, почти европейские. О, как!
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Лена,обратите внимание,что ИХ здесь нет!
Ну вот как путлеровцев нет в Лугандонии и Крыму,так и порохоботов здесь.
Пропал гыгуля,сенатор,чтец,валентина,славич и прочие числом 17 отмеченных любителей сладкого на Цензоре.
Вот если бы новость была про Саакашвили,Гриценко,Луценко или любого оппонента Липецкого Упырка и его любимца и представителя Медведчука,который кум Путлера,они бы были здесь ВСЕ! Тщательно вылизывая Шоколадную Жопу и отвлекая от нее внимание,поливанием дерьмом его оппонентов.
Сволочи-с-с-с!
Когда Педро Липецкий,получит пенделя за налоги в стране-оккупанте,нельзя будет забывать про них.
Обязательно помнить каждого.
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в чем проблема? выпусники универов межд. отношений закончились? откаты не несут? объявите открытый конкурс - будет 1000 чел на одно место.
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То не так просто ,треба пройти випробувальний срок в рошені.
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я вище перший зголосився. Місце зайнято. Можу взяти за атташе.
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Там посольської з/п не вистачить, щоб кінці з кінцями звести. А значить - корупція! Посада посла України вакантна в 17 країнах - Цензор.НЕТ 8031
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Т.е. в стране война, нам необходима поддержка самых разных стран, а Порошенко не назначает послов. Главное, что в Панаме есть
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Один уже викручувався,поки не попав під хрін із різьбою.
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В центрі зайнятості треба дати шоколадку Рошен , то такий пароль, тоді візьмут Посада посла України вакантна в 17 країнах - Цензор.НЕТ 7414
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Кажуть, що в Швеції дефіцит депутатів у парламент, ну в нас послів не вистачає - значить ми Європа.
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"процедура назначения послов является длительной, поскольку требует .... ожидания агремана принимающей стороны"
Так вы кандидатуру сначала подайте, а потом уже ждите агремана.
Послать некого? В Виннице учителя уже закончились, после того, как Чалого взяли послом в США, а Реву - главным диетологом страны?
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А брехали что все валят из Украины, а оказывается даже послами никого не выгонишь из нэньки.
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а где есть послы? и какое общее количество?
к примеру кто там в Панаме? или на Кипре? (и имеют ли профильное образование, или раньше делали конфеты)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДолжность посла Украины вакантна в 17 странах. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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