 Должность посла Украины вакантна в 17 странах. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе МИДа на запрос "Українських Новин", информирует Цензор.НЕТ.

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В частности, еще с мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии.

С августа 2013 года вакантна должность посла в Казахстане.

С апреля 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, с мая - в Дании и Черногории, с июня - на Кубе, а с июля - в Алжире.

С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.

Последний посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен Президентом Петром Порошенко в декабре 2015 года.

В прошлом году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике.





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Послы в иностранных государствах назначаются и увольняются Президентом по представлению министра иностранных дел, а соответствующие указы главы государства скрепляются подписями премьер-министра и министра иностранных дел.

На вопрос о том, вносил ли министр иностранных дел Павел Климкин Президенту Петру Порошенко представления на назначение послов в вышеупомянутых странах, МИД не ответил.

При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что процедура назначения послов является длительной, поскольку требует подбора кандидатуры, согласования главой государства, ожидания агремана принимающей стороны и подготовку указа Президента.