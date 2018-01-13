 Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний.
Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки. Накачивать будут поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосферах трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда - три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу.
Далее закачиваем газ и начинаем подключать дома.
Дал указание всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать процесс", - написал губернатор.
...опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу.Источник: https://censor.net.ua/n3044160
Знаймотесь. Це - Артем Семеніхін, міський голова Конотопа (член партії ВО "Свобода"). Маршрутчики поставили йому умову, що ціни на проїзд виростуть з 3 до 6 грн, а якщо він відмовиться підписати ці зміни - вони не будуть працювати. І дійсно, в один з днів вони вийшли на страйк та зупинили всі маршрути і в Артема не залишалось іншого виходу, окрім як... розторгнути з ними договори (до цього не було формальних підстав) та оголосити, що нові договори будуть заключатись лише з перевізниками, які погодятся на ціну в 2.5 грн. На наступний день частина перевізників прийшла та погодилась возити людей за 2.5 грн, хоча до цього розповідали, що 3 грн - не рентабельно, що пальне зросле в ціні та інші відмазки.
А в Одесі ціну повишають з 5 до 7 грн, а міська рада нам каже, що це ще людям пощастило, бо менше, ніж 8 грн - це збиткові поїздки і хай взагалі всі радіють. Мабуть, власники всіх маршруток просто благодійники, якщо весь цей час возили людей по збитковим тарифам та знов погодились возити по новим, теж збитковим, тарифам. А пам'ятаєте, яка запекла боротьба була в кінці минулого року за маршрут №9 ? Мабуть, благодійники змагались, хто візьме собі цей маршрут та буде робити більше добрих справ. Доречі, злі язики кажуть, що поставити маршрутку на маршрут в Одесі коштує 1000 доларів на рік.
Ну,як-то полюбляє казати міський голова Одеси Труханов - "довєряй дєлам"!
а свободовец весь в белом,обломал барыг .только все равно через полгода-годик придется поднимать тариф...и не факт ,что до 6,скорее гораздо выше.
примерно такж е управляли государством йуля с шапкокрадом.держали доллар по восемь,пока не накопили астрономических долгов.
лучше отойди от зеркала и не заморачивайся .так и дошкандыбаешь до старости.
этот газогон (с нашей територии и по нашей територии) заменит тот, который все время подрывали ихтамнеты или перекрывали мышебратья (та линия шла от ворога)
или я не понял радости?
Вот , к примеру , что вылазит на поверхность некоторых мацковских упырей , которых вы , тролляки , так рьяно поддерживаете ;
По информации ЦРУ США, российские военные хакеры стоят за кибератакой в Украине в июне 2017 года, которая ставила за цель разрушить финансовую систему страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в ведомстве.
Военные агенты из ГРУ РФ создали вирус NotPetya. Такой вывод "с высокой степенью уверенности" сделали в ЦРУ в ноябре прошлого года.
Вирус также поразил системы в Дании, Индии и Соединенных Штатах. Но больше половины зараженных компьютеров были в Украине.
Ранее группа ИС сообщала о том, что ранее СБУ установила причастность РФ к хакерским атакам на госпредприятия и органы власти Украины.