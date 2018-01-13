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Все про:газопровод (569) Жебривский (582) Авдеевка (1455)

 Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский

В Авдеевке завершили сварку стыков и укладку труб нового газопровода.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний.

Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки. Накачивать будут поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосферах трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда - три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу.

Далее закачиваем газ и начинаем подключать дома.

Дал указание всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать процесс", - написал губернатор.

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Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044160
 
 
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Скільки чекати до знищення цього газогону?
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Возможно хватило ума и газопровод идет нет над землёй , а под землёй хотя бы на 0,5 метра.
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Такого ніхто не робить, бо дуже дороге стане обслуговуванння.
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Пишемо, не читаючи?:После этого уже можно будет полностью засыпать трубуИсточник: https://censor.net.ua/n3044160
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Пластикова труба лежить неглибоко, не захищена бетонними плитами, такий газпроповід дуже вразливий! Під час війни терористи примудрялись розбити мінометами навіть сталеві труби магістрального газогону на глибині 3м, а цей газогін це взагалі ганьба, навіть складно прогнозувати скільки він проживе! Можна біло прокласти труби глибоко в землі, методом горизонтального буріння, на глибині 10-20м від поверхні! Можно було закопати глибше і на половині глибини покласти бетонні плити, або покласти труби в бетонний короб і це б дало захист від уламків снарядів та від диверсійних груп, але влада про це не думає, бо влада бутафорська!
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там же написано...
...опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу.Источник: https://censor.net.ua/n3044160
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А,ви, шановний текст читаєте?Чи,тільки пишете? Там же рузьким язиком написано, що після перевірки, будуть засипати.
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. После этого уже можно будет полностью мини́ровать.и засыпать ТРУБУ
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Жебривский конченная гнида.
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там твои стараются-стараются все трубы разбомбить-а жебривський,гнида,восстанавливает их...палишься,даже без топора.
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Саме під час іспитів і можуть пошкодити (по наводкі своєї агентури), а потім газогон буде закопано в землю.
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Мишень для орков парашенских готова.
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Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский - Цензор.НЕТ 9001

Знаймотесь. Це - Артем Семеніхін, міський голова Конотопа (член партії ВО "Свобода"). Маршрутчики поставили йому умову, що ціни на проїзд виростуть з 3 до 6 грн, а якщо він відмовиться підписати ці зміни - вони не будуть працювати. І дійсно, в один з днів вони вийшли на страйк та зупинили всі маршрути і в Артема не залишалось іншого виходу, окрім як... розторгнути з ними договори (до цього не було формальних підстав) та оголосити, що нові договори будуть заключатись лише з перевізниками, які погодятся на ціну в 2.5 грн. На наступний день частина перевізників прийшла та погодилась возити людей за 2.5 грн, хоча до цього розповідали, що 3 грн - не рентабельно, що пальне зросле в ціні та інші відмазки.
А в Одесі ціну повишають з 5 до 7 грн, а міська рада нам каже, що це ще людям пощастило, бо менше, ніж 8 грн - це збиткові поїздки і хай взагалі всі радіють. Мабуть, власники всіх маршруток просто благодійники, якщо весь цей час возили людей по збитковим тарифам та знов погодились возити по новим, теж збитковим, тарифам. А пам'ятаєте, яка запекла боротьба була в кінці минулого року за маршрут №9 ? Мабуть, благодійники змагались, хто візьме собі цей маршрут та буде робити більше добрих справ. Доречі, злі язики кажуть, що поставити маршрутку на маршрут в Одесі коштує 1000 доларів на рік.
Ну,як-то полюбляє казати міський голова Одеси Труханов - "довєряй дєлам"!
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А мером года по иновациям стал мер Винницы Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7053.соевая реальность.
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між іншим- Семеніхін проти порошенка.
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Тоді я не дивлячись на його дійсно гарну роботу у Конотопі буду проти нього.
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Даремно, чи не єдиний нормальний кандадат, я б за нього голосував.
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Для мене Саакашвілі як лакмусовий папірець. Раніше я голосував за Свободу, а якщо вони змінили переконання, то тепер не буду.
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Я голосував за ПС, а свободівці не змінили переконання, не знаю звідки то взяв Сорен, але в нас свободівці не підтримали Міхо за непрозорості його фінансування.
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Я теж не чув, що кияни підтримують Міхо. У мене повно родичів у Києві, багато знайомих і друзів. За Саакашвілі жодного, хоч більшість підтримувала Свободу.
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А я був проти Кличка, хоч кияни його тоді підтримали. Тепер все, його не оберуть.
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ну ви Алі таким чином і про Саакашвілі відповіли.
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Ні. Тут зовсім інша історія. Я визнаю, що у другий раз кияни підтримали Кличка. Тепер на нього не просто ображені, а дуже невдоволені. А Саакашвілі взагалі не користується повагою в Києві, тому у нього шансів 0.
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Київ це невся Україна. і як кажуть- у кожного додіка своя методіка. у мене своя Авдіївський газопровід повністю готовий до початку випробувань, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 8514
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Дійсно, що не вся. Але янукович пішов проти киян...
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воно пішло проти України ! чи не так?:
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В цьому році я буду особисто питати жителів Конотопа про Саакашвілі. Не впевнений, що він їм подобається.
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Серьезно ? Моргуша мэр года ? Мой однокурсник по истфаку, ни рыба ни мясо в то время.
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Да по иновациям,сам продавец трусов поздравлял на всю страну.
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Це був такий собі татов синочок, тато при СРСР завідував ресторанами і кафе Вінниці.
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так это современная элыта,бывшие сынки партии.Поэтому и не можем вырваться из прошлого.
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и долго они так провозят по 2,50?пока маршрутки на ходу не начнут разваливаться.просто владельцы переложат стоимость ремонта на водил,те начнут увольняться.
а свободовец весь в белом,обломал барыг Авдіївський газопровід повністю готовий до початку випробувань, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 7075.только все равно через полгода-годик придется поднимать тариф...и не факт ,что до 6,скорее гораздо выше.

примерно такж е управляли государством йуля с шапкокрадом.держали доллар по восемь,пока не накопили астрономических долгов.
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мало того,и сам ты ничего не сделал-учиться не хотел,над собой не работал...
лучше отойди от зеркала и не заморачивайся Авдіївський газопровід повністю готовий до початку випробувань, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 2420.так и дошкандыбаешь до старости.
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Я розумію так, що нитка газогону повністю проходить по контрольованій Україною місцевості..
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Да но для пушек продавца куриц это не проблема.
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я тоже так понял
этот газогон (с нашей територии и по нашей територии) заменит тот, который все время подрывали ихтамнеты или перекрывали мышебратья (та линия шла от ворога)
или я не понял радости?
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Жебривский уже наверняка передал оркам координаты, куда стрельнуть по газоводу, чтоб уже наверняка и потом заново ""осваивать"" деньги на ремонт
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Завтра ждем сопливого нытья Жебракивського, что в результате прицельного обстрела, кацапские орки вновь повредили газопровод. Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7938
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Интереsно: а какое именно гоsударsтво он имел в виду?!
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Мне вот интересно если мы удрали от управления с Москвы,то по чему по настоящее время у нас в Украине осталась старая московско ордынская система управления властью? Как противно видеть когда чиновники разных мастей смотрят в рот друг другу. Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский - Цензор.НЕТ 490
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Когда будете подключать к домам, сообщите о тарифе гражданам. Также скажите, что тариф уже в режиме зима/лето не работает. Думаю, что местные не захотят подключаться
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То нехай ті, хто "не захотят" готують на кострах. І біля них же гріються.
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За бюджетные деньги построили газопровод,которым в большей степени будет пользоваться Авдеевский коксохим( абсолютно нищий гражданин Ахметов). И даже скажут ,что этот "бескорыстный" человек дал часть средств. На пятом году войны построили несколько км газопровода. ВЫ ОБЯЗАНЫ обеспечить гражданское население всем необходимым,ОБЯЗАНЫ. Но вы еще на пятом году войны не решили с водой( она Ахметову без надобности). Властные уроды!
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От яскравий приклад розбазарювання державних коштів соєвими дегенератами. Кошти ідуть на ремонт газогону (!!!) в зоні бойових дій. Влучання будь-якого снаряду спричинить вибух і, можливо, екологічну катастрофу. Окрім того, мільйони гривень в прямому і переносному смислах "ідуть в трубу".
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Авдіївський газопровід повністю готовий до початку випробувань, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 4839 Який ремонт??? Це нова гілка по території підконтрольній Україні.
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Построен газопровод, куча рабочих на огромном заводе будет получать стабильную зарплату, металлурги - кокс, государство - налоги. Но нытики и в этой новости никак не уймутся, всё считают деньги Ахметова
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Полная зрада.Липецк, офшор и братан плешивый педофил с Бриллиантами для Диктатуры Пролетайрята. Авдіївський газопровід повністю готовий до початку випробувань, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 7851
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Зрадо**** ы , дегенераты сидят в кремле и кучка недобитых рыгокоммуняк в Украине , для которых чем хуже в Украине , тем лучше для них !
Вот , к примеру , что вылазит на поверхность некоторых мацковских упырей , которых вы , тролляки , так рьяно поддерживаете ;
По информации ЦРУ США, российские военные хакеры стоят за кибератакой в Украине в июне 2017 года, которая ставила за цель разрушить финансовую систему страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в ведомстве.

Военные агенты из ГРУ РФ создали вирус NotPetya. Такой вывод "с высокой степенью уверенности" сделали в ЦРУ в ноябре прошлого года.

Вирус также поразил системы в Дании, Индии и Соединенных Штатах. Но больше половины зараженных компьютеров были в Украине.

Ранее группа ИС сообщала о том, что ранее СБУ установила причастность РФ к хакерским атакам на госпредприятия и органы власти Украины.
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Маловероятно. ГРУ - сугубо военная разведка. Им плевать на финансовую систему стран.
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Три года авдеевка получала газ по 2.20 рублей.а платили по 6.85 гривен.интересно кто решил помочь авдеевке?
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А ты из кодла Газпрома который требует 2,2лярда$ за поставки газа без учета на не подконтрольную территорию?
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Для уродцев, типа тех кто вещает,что нельзя считать деньги Ахметова поясняю. АКХЗ является поставщиком услуг тепла населению и МОНОПОЛИСТ для этого города. ПОЭТОМУ он ДОЛЖЕН принять ВСЕ меры к обеспечению БЕЗАВАРИЙНОГО снабжения населения услугой по теплоснабжению. Почему? Потому,что при покупке права распоряжения активами ГОСУДАРСТВЕННОГО коксохимического предприятия,поставлявшего эту услугу,ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО внесено в общественный договор,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для выполнения. АКХЗ работал или поддерживал жизнедеятельность? Да.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский
 
 
 
 
 
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