 Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний.

Сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки. Накачивать будут поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосферах трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда - три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу.

Далее закачиваем газ и начинаем подключать дома.

Дал указание всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать процесс", - написал губернатор.

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