 В результате пожара на железнодорожных складах в Одессе погиб мужчина, - ГСЧС 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 12 января в 10:35 по ул. Заньковецкая, 19 на кровле одноэтажного здания (частично жилое, частично административное) на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная" возник пожар.

"В 13:32 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 400 м2. На месте пожара обнаружено 1 погибшое лицо мужского пола", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2 тыс. 700 патронов к ним.



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