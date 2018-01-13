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Все про:Одесса (4722) пожар (2962) ГСЧС (1186)

 В результате пожара на железнодорожных складах в Одессе погиб мужчина, - ГСЧС 

В Одессе в результате пожара площадью 400 м2 на железнодорожных складах станции "Одесса-Товарная" погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 12 января в 10:35 по ул. Заньковецкая, 19 на кровле одноэтажного здания (частично жилое, частично административное) на территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная" возник пожар.

"В 13:32 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 400 м2. На месте пожара обнаружено 1 погибшое лицо мужского пола", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями ГСЧС из помещения военизированной охраны проведена эвакуация 71 единицы стрелкового оружия и более 2 тыс. 700 патронов к ним.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044158
 
 
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Знову склади розікрали а будівлі підпалили, щоб усе надійно "вигоріло". Лише цього разу поступили розумніше- підкинули якогось бомжа ("палія"). Все сходиться - діло можна закривати. В Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці ... навіть до цього не докумекали ... скоти.
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А погибший начальник склада или бухгалтер?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате пожара на железнодорожных складах в Одессе погиб мужчина, - ГСЧС 
 
 
 
 
 
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