От кори за два дня привито более 2 тыс. человек, киевляне могут обращаться за вакцинацией в выходные, - КГГА.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Количество желающих вакцинироваться от кори в Киеве выросло в пять раз

Директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что вакцинация - самый надежный способ уберечься от кори, следовательно такая активность киевлян и сохранит их здоровье, и поможет минимизировать риск возникновения эпидемии кори в столице.

По ее словам, в настоящее время введена ежедневная работа кабинетов прививок.

"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности для всех желающих вакцинироваться и прививать детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", - отметила Гинзбург.

Уже разработан график работы районных кабинетов по вакцинации граждан, которые могут посетить медиков в удобное для себя время и даже по выходным. С графиком работы кабинетов можно ознакомиться на сайте горгосадминистрации.

Также отмечается, что для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии. Срок годности - 10.2018.

Читайте также: В Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев заболевания корью, - Минздрав