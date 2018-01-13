EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Киевские новости, Здоровье
  1339  41
Все про:вакцина (291) КГГА (1912) Киев (15179) эпидемия (707) корь (17)

 От кори за два дня привито более 2 тыс. человек, киевляне могут обращаться за вакцинацией в выходные, - КГГА

Только за два дня в лечебно-профилактических заведениях Киева против кори вакцинировались 2223 ребенка и взрослых.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Количество желающих вакцинироваться от кори в Киеве выросло в пять раз

Директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что вакцинация - самый надежный способ уберечься от кори, следовательно такая активность киевлян и сохранит их здоровье, и поможет минимизировать риск возникновения эпидемии кори в столице.

По ее словам, в настоящее время введена ежедневная работа кабинетов прививок.

"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности для всех желающих вакцинироваться и прививать детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", - отметила Гинзбург.

Уже разработан график работы районных кабинетов по вакцинации граждан, которые могут посетить медиков в удобное для себя время и даже по выходным. С графиком работы кабинетов можно ознакомиться на сайте горгосадминистрации.

Также отмечается, что для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии. Срок годности - 10.2018.

Читайте также: В Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев заболевания корью, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3044157
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
маловато..нужно больше истерики в СМИ..
 показать весь комментарий
 
 
«…Ей только исполнилось 17 лет, и она умерла от двухстороннего воспаления легких - осложнения после заражения корью, причем были сделаны все прививки. Корью она заразилась в больнице, куда ее привезли по рекомендации врачей для бронхоскопии легких - "чтобы не болела". О том, что эпидемия кори гуляет с августа месяца, в больнице, естественно, никто не предупредил», - сообщает отец.
По мнению Гальчинского, в известность не поставили, потому что, по статистике, было рано называть это «эпидемией» или же нужны были деньги перед Новым годом.
«В результате сухие цифры статистики забрали мою дочь. Если бы можно было вернуться назад, я заперся бы с ней в доме и забил все окна и двери до весны. И глубоко наплевать на все ЗНО и общеобразовательную систему в целом», - написал он.
По словам убитого горем отца, лучше бы три года девочка сидела в одном классе, но была живой.
«Насколько я знаю, из 5 детей, умерших вместе с моей дочкой, в "статистику" внесли двоих, в ином случае надо объявлять эпидемию, проводить поголовную вакцинацию и ставить все на карантин. Уважаемые родители! Прошу вас тысячу раз подумать, прежде чем отпускать детей в детский сад, школу и другие общественные места, потому что эта болезнь забирает жизни наших детей», - пишет он.
 показать весь комментарий
 
Детей от общественных мест не изолируешь. Нужны прививки, чтобы они не болели.Не все умирают от кори, а только ослабленные, с осложнениями этой инфекции.Можно умереть в школе и от травмы, можно заболеть и другим тяжелым заболеванием и умереть.Много причин для смерти и наперед не знаешь где соломку подстелить.Этот отец напрасно винит себя.
 показать весь комментарий
 
Из сообщения отца погибшей девочки следует: 1. у девочки были проблемы с легкими (иначе бронхоскопию бы не назначали), и именно болезнь лёгких стала причиной её смерти, 2. вероятно, именно корь усугубила течение болезни, 3. прививки от кори не подействовали.
Вопрос, каким парадоксальным образом получается из этого случая сделать вывод, что детей надо прививать?
По каналу "Украина" показали сюжет из инфекционки, взяли интервью у женщины, которая там лежит с двумя детьми. В конце сюжета тот же вывод - спасут только прививки. А женщина эта, между прочим, у себя на странице в ФБ написала, что один из детей полностью и по графику привит был от кори, при этом оба ребенка болеют одинаково тяжело.
 показать весь комментарий
 
 
Читаємо: Захворіла на пневмонію як ускладнення від кору.
Наступний рядок читаємо- кором вона заразилася в лікарні, коли робили бронхоскопію.
Бронхоскопію просто так не робитимуть. Маю підозру що була абсцедуюча пневмонія- уже на той момент. Через що і робили бронхоскопію. Організм був ослаблений, от щеплення і не захистили.
 показать весь комментарий
 
Прививка в момент эпидемии не дает защиту от заболевания. Для защиты должно пройти время - месяц хотя бы.
 показать весь комментарий
 
 
Делать, но беречь ребенка месяц от окружающих людей,чтобы не заразился. А через месяц будет уже иммунитет. По другому ничего не придумать.
 показать весь комментарий
 
Если у вас ребенок по жизни здоров и нет болеет, то корь сама по себе не страшнее самой прививки. Но прививку вы пойдете и сделаете - получите не нулевую вероятность сделать из ребенка овоща на всю жизнь. А корью надо еще заболеть, да и не страшна она сама по себе. Лучше с нею месяц повозиться, чем всю жизнь с какой нибудь автоимунной болезнью - что калечит жизнь и ребенку и всех близких.
 показать весь комментарий
 
 
Хотите альтернативное от официального мнение? Почитайте в ЖЖ amantonio? У него там много интересного про корь есть, может что-то полезное для себя найдете.
 показать весь комментарий
 
Это Вы с прививкой от гриппа перепутали. В случае кори непривитым можно делать прививку через 2-3 дня после контакта с больным. http://www.7ya.ru/article/Privivka-ot-kori/
 показать весь комментарий
 
то есть, после контакта с больным, когда вирус 99% был передан, надо еще ввести дополнительно этот же вирус в виде прививки?
Нельзя же верить каждому идиоту в интернете.
 показать весь комментарий
 
Вам никогда не приходила в голову мысль, что если бы в прививке был тот же вирус, то она приводила бы к полноценному заболеванию?
Прививка сразу после контакта с больным корью создает высокий титр антител ослабленным вирусом, пока концентрация вируса дикого штамма не достигла критических значений в организме. В случае кори это срабатывает даже после заражения, в случае гриппа - нет. Разная скорость размножения вирусов, разная степень подобия прививочных и диких штаммов и много других факторов.
 показать весь комментарий
 
Что верно то верно, в маленькой дозе прививки специально добавлены адъюванты - которые и вгоняют в стресс иммуную систему на выработку антител. Все адъюванты являются сильнейшими нейротоксинами - соли алюминия, ртути, формальдегид, формалин и так далее. Если пересчитать количество в их в вакцине на допустимое количество при приеме пищи - это превышает в десятки раз нормы для взрослого человека. Ну а прививкой - годовалого малыша - они попадают сразу в кровь, а не пищеварительный тракт. Учитывая что малышей еще нет гемо-энцефалического барьера - то напрямую в мозг, учитывая что соли алюминия, ртути и так далее, практически не выводятся то через время (месяцы) вы даже и не поймете почему ваш ребенок перестал развиваться или не может сконцентрироваться, или откуда у него возникла астма, или почему появился диабет первого типа, который не является вражденной болезнью, или почему ребенок превратился в аутиста.
 показать весь комментарий
 
 
В СССР прививали всех. И тимеросал тогда был в вакцинах. Но перестали развиваться только Вы.
 показать весь комментарий
 
Привитые от кори с высоким титром антител тоже заболевают ею, и распространяют тоже, кстати. При этом переболевшие корью в натуральном виде имеют пожизненный иммунитет. Так что высокий титр антител не является прямым эквивалентом иммунитета к заболеванию, и многие исследования это подтверждают.
Так что спасительная сила прививок в разгар эпидемии, это вопрос очень спорный.
 показать весь комментарий
 
напоминает очень истерику с птичьим гриппом
 показать весь комментарий
 
 
Да, тогда благодаря истерике эпидемии удалось избежать. Теперь ряд людей считает, что меры, предпринятые тогда были напрасными. Отличная логика.
 показать весь комментарий
 
От кори за два дня привито более 2 тыс. человек, киевляне могут обращаться за вакцинацией в выходные, - КГГА.

А раніше з вакцинацією не складалось... Це вже схоже на вислови із Жванецького: "В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом катастрофически опережает".
 показать весь комментарий
 
 
Это напоминает иsтерию 2009 года по поводу sвинного гриппа - тогда аптеки тоннами продавали вsякие амизоны и арбидолы, которые по sути фуфломицины, а не лекарsтва..
 показать весь комментарий
 
 
ребенок уже умер от кори ,при чем тут тимохин свиной грипп...
 показать весь комментарий
 
То есть люди купили лекарства, приняли их, надели марлевые повязки, сделали прививки - и эпидемии не случилось. И Вы сделали вывод, что все это зря. Обалденная логика.
 показать весь комментарий
 
А скільки дітей можна було б врятувати якби гроші не пішли на цю брудну смердячу пику яка жере за наш з вами рахунок так що нирки відмовили а тепер подався знову ж таки за наш з вами рахунок ні не в українську лікарню а в Ізраіль - боїться падаль жити хоче! От скажіть будь ласка це тільки мені навіть собаку чи кота хворого шкода - а цього слугу народу а ні капельки?
От кори за два дня привито более 2 тыс. человек, киевляне могут обращаться за вакцинацией в выходные, - КГГА - Цензор.НЕТ 225
 показать весь комментарий
 
 
Не пошел с..ка в рехформированые больницы.Все рехформы нужно на таких как этот п..р проверять.
 показать весь комментарий
 
 
ну что, украинцы?
вы все еще много едите?
Від кору за два дні щеплено понад 2 тис. осіб, кияни можуть звертатися за вакцинацією у вихідні, - КМДА - Цензор.НЕТ 5948
 показать весь комментарий
 
 
Прививки во время эпидемии?
Оригинальненько.
 показать весь комментарий
 
 
Вы против этого? Специалисты советуют, если непривитый ребенок старший 6 месяцев контактировал с заболевшим, в течение 3-х дней сделать прививку.
например, http://www.7ya.ru/article/Privivka-ot-kori/
А на чем основаны Ваши аргументы?
 показать весь комментарий
 
Да, в той статье упомянуты 4 производителя. Они за рекламу вскладчину платят или мировой комитет Тайного заговора фармацевтов из членских взносов это дело финансирует?
 показать весь комментарий
 
Т.е. если человек уже заразился, его срочно нужно заразить другим штаммом?
Если принцип "клин-клином вышибают", тогда да, главное, что бы здоровье выдержало.
Моего ребенка не советовали прививать от кори даже при эпидемии гриппа. Хотя ребенок был здоров.
 показать весь комментарий
 
Ну, есть советчики и яйцом болезни выкатывать. Или над кроваткой иконку повесить.
Есть принцип - успеть создать высокий титр антител ослабленным вирусом, пока концентрация вируса дикого штамма не достигла критических значений в организме. В случае кори это срабатывает даже после заражения, в случае гриппа - нет. Разная скорость размножения вирусов, разная степень подобия прививочных и диких штаммов и много других факторов.
 показать весь комментарий
 
Если у Вас нет специализированной мед литературы. почитайте в интернете о вакцинации вообще и от кори в частности. "Специалисты" советуют разные крашеные лампочки покупать за несколько тысяч грн. которые" излечивают" от всех болезней, и прочую лабуду которая помогает лишь облегчить ваш кошелек.
 показать весь комментарий
 
Вы чем воду лить, поделитесь найденным фактом и дайте ссылку.
 показать весь комментарий
 
о,сразу побежали...а когда говорят им ,то им просто лень...Дебилы безалаберные
 показать весь комментарий
 
 
Надо засекретить число заболевших и умерших от осложнений. Взять подписку о неразглашении с родственников умерших и с медперсонала. Зачем эта паника?
 показать весь комментарий
 
Известно зачем - втюхать вакцины, иначе их выбрасывать, а это деньги и большие.
 показать весь комментарий
 
Наша родственница, была педиатр , профессор, специализировалась по легким, Так она нам советовала не прививать детей. Первую прививку от корь, паротит , краснуха сделали уже после ее смерти. Но все- таки есть подозрение, что все это огромный бизнес. Нет статистики доступной и достойной доверия по заболевшим привитым, по течению болезни у привитых детей и непривитых. Понятно одно, что привитые тоже болеют. Была даже недавно статья на ЦН- что заболело шестеро- двое из них непривиты. То есть привитых заболело ровно в три раза больше
Мне кажется, что это дело случая. И прививка- это плацебо.
Не закуплена прививка от ветрянки- и болейте на здоровье! Хотя от ветрянки осложнения вплоть до рассеянного склероза могут быть- а могут и не быть. Ну , как с корью))
 показать весь комментарий
 
Щеплення це обдурювання людей, жодної користі ,та захисту воно не дає .Почитайте навіть цей форум Тут є і правдиві відомості. Для утворення імунітету потрібен час, а вірус ось уже поруч.Навіть ,якщо повезло і утворився через місяць імунітет, епідемія піде на спад. Цей сумнівний імунітет протримається раптом кілька місяців дальше титр антитіл піде на спад, це закономірний природний процес. Зате перенесений кір в дитинстві дає повний імунітет на все життя. А від щеплень вже померло дуже багато дітей, просто так , бо комусь треба виконати план щеплень
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОт кори за два дня привито более 2 тыс. человек, киевляне могут обращаться за вакцинацией в выходные, - КГГА
 
 
 
 
 
 вверх