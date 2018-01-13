От кори за два дня привито более 2 тыс. человек, киевляне могут обращаться за вакцинацией в выходные, - КГГА.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
Директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что вакцинация - самый надежный способ уберечься от кори, следовательно такая активность киевлян и сохранит их здоровье, и поможет минимизировать риск возникновения эпидемии кори в столице.
По ее словам, в настоящее время введена ежедневная работа кабинетов прививок.
"Такое решение принято для того, чтобы обеспечить равные возможности для всех желающих вакцинироваться и прививать детей. В частности тем, кто не может покинуть рабочее место в будни", - отметила Гинзбург.
Уже разработан график работы районных кабинетов по вакцинации граждан, которые могут посетить медиков в удобное для себя время и даже по выходным. С графиком работы кабинетов можно ознакомиться на сайте горгосадминистрации.
Также отмечается, что для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии. Срок годности - 10.2018.
По мнению Гальчинского, в известность не поставили, потому что, по статистике, было рано называть это «эпидемией» или же нужны были деньги перед Новым годом.
«В результате сухие цифры статистики забрали мою дочь. Если бы можно было вернуться назад, я заперся бы с ней в доме и забил все окна и двери до весны. И глубоко наплевать на все ЗНО и общеобразовательную систему в целом», - написал он.
По словам убитого горем отца, лучше бы три года девочка сидела в одном классе, но была живой.
«Насколько я знаю, из 5 детей, умерших вместе с моей дочкой, в "статистику" внесли двоих, в ином случае надо объявлять эпидемию, проводить поголовную вакцинацию и ставить все на карантин. Уважаемые родители! Прошу вас тысячу раз подумать, прежде чем отпускать детей в детский сад, школу и другие общественные места, потому что эта болезнь забирает жизни наших детей», - пишет он.
Вопрос, каким парадоксальным образом получается из этого случая сделать вывод, что детей надо прививать?
По каналу "Украина" показали сюжет из инфекционки, взяли интервью у женщины, которая там лежит с двумя детьми. В конце сюжета тот же вывод - спасут только прививки. А женщина эта, между прочим, у себя на странице в ФБ написала, что один из детей полностью и по графику привит был от кори, при этом оба ребенка болеют одинаково тяжело.
Наступний рядок читаємо- кором вона заразилася в лікарні, коли робили бронхоскопію.
Бронхоскопію просто так не робитимуть. Маю підозру що була абсцедуюча пневмонія- уже на той момент. Через що і робили бронхоскопію. Організм був ослаблений, от щеплення і не захистили.
Нельзя же верить каждому идиоту в интернете.
Прививка сразу после контакта с больным корью создает высокий титр антител ослабленным вирусом, пока концентрация вируса дикого штамма не достигла критических значений в организме. В случае кори это срабатывает даже после заражения, в случае гриппа - нет. Разная скорость размножения вирусов, разная степень подобия прививочных и диких штаммов и много других факторов.
Так что спасительная сила прививок в разгар эпидемии, это вопрос очень спорный.
А раніше з вакцинацією не складалось... Це вже схоже на вислови із Жванецького: "В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом катастрофически опережает".
вы все еще много едите?
Оригинальненько.
например, http://www.7ya.ru/article/Privivka-ot-kori/
А на чем основаны Ваши аргументы?
Если принцип "клин-клином вышибают", тогда да, главное, что бы здоровье выдержало.
Моего ребенка не советовали прививать от кори даже при эпидемии гриппа. Хотя ребенок был здоров.
Есть принцип - успеть создать высокий титр антител ослабленным вирусом, пока концентрация вируса дикого штамма не достигла критических значений в организме. В случае кори это срабатывает даже после заражения, в случае гриппа - нет. Разная скорость размножения вирусов, разная степень подобия прививочных и диких штаммов и много других факторов.
Мне кажется, что это дело случая. И прививка- это плацебо.
Не закуплена прививка от ветрянки- и болейте на здоровье! Хотя от ветрянки осложнения вплоть до рассеянного склероза могут быть- а могут и не быть. Ну , как с корью))