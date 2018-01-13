 Опубликован закон, который подчиняет Госспецслужбу транспорта Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

Теперь Госспецслужба транспорта будет включена в систему Министерства обороны Украины с уточнением организационных основ ее функционирования в мирное время и особый период.

Предполагается, что переподичнение позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, предусмотренные на обеспечение обороноспособности государства.

Согласно тексту документа, закон позволяет увеличить численность сотрудников службы в случае необходимости. На данный момент штат составляет 5 тыс. человек, из низ - 4 тыс. 600 военнослужащих.

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В особый период численность Госспецслужбы транспорта увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу по указу о мобилизации. Набор военнослужащих проходит на добровольной основе по контракту и кадровому составу, а также по призыву.

Закон вступит в силу завтра, 14 января 2018 года.

Документ призван выполнить решение СНБО от 13 сентября 2017 года, введенное в действие указом президента №278/2017. Данное решение предусматривает функционирование с 1 января 2018 года Государственной специальной службы транспорта в системе Министерства обороны Украины.

В Верховной Раде документ был принят 5 декабря 2017 года. Такое решение поддержали 232 народных депутата. А 11 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

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