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 Опубликован закон, который подчиняет Госспецслужбу транспорта Минобороны

В парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственной специальной службе транспорта" о статусе Государственной специальной службы транспорта", который переподчиняет Государственную спецслужбу транспорта Министерству обороны Украины. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

Теперь Госспецслужба транспорта будет включена в систему Министерства обороны Украины с уточнением организационных основ ее функционирования в мирное время и особый период. 

Предполагается, что переподичнение позволит более эффективно использовать бюджетные деньги, предусмотренные на обеспечение обороноспособности государства. 

Согласно тексту документа, закон позволяет увеличить численность сотрудников службы в случае необходимости. На данный момент штат составляет 5 тыс. человек, из низ - 4 тыс. 600 военнослужащих. 

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В особый период численность Госспецслужбы транспорта увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу по указу о мобилизации. Набор военнослужащих проходит на добровольной основе по контракту и кадровому составу, а также по призыву. 

Закон вступит в силу завтра, 14 января 2018 года.

Документ призван выполнить решение СНБО от 13 сентября 2017 года, введенное в действие указом президента №278/2017. Данное решение предусматривает функционирование с 1 января 2018 года Государственной специальной службы транспорта в системе Министерства обороны Украины.

В Верховной Раде документ был принят 5 декабря 2017 года. Такое решение поддержали 232 народных депутата. А 11 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044156
 
 
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