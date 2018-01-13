 Город Дубно на Ривненщине получил европейский грант в размере 730 тыс. евро на утепление учебных заведений

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, Дубно выиграло европейский грант по энергоэффективности по программе "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты". Следовательно, город получит 730 тыс. евро на утепление и модернизацию систем в нескольких учебных заведениях районного центра.
Также, как сообщают местные СМИ, общий бюджет проекта составляет 913,4 тыс. евро, из них 182,7 тыс. евро (20%) должны выделить из бюджета Дубно.
Уже в этом году проектом предусмотрено утепление одного дошкольного учебного заведения на сумму почти 43 тыс. евро, утеплить и реконструировать крышу в другом детсаду, на что предусмотрено 144,4 тыс. евро, обустроить систему отопления с установлением индивидуальной твердотопливной блочно-модульной котельной в ООШ №6. На это выделено 305,6 тыс. евро.
В ближайшие два года за счет грантовых средств в почти 300 тыс. евро планируют также установить индивидуальную твердотопливную блочно-модульную котельную в седьмой школе города.
По предварительной информации, первый транш гранта Дубно получит в этом году уже в первом квартале.
Генплокулолша третьего тысячелетия там маеток имеет))) Порешала. Вот там и будет все европейское "утепление")))
А теперь считаем ======>
(43 000 / 400)*1.5(м/кв) = 161,25 м/кв с учетом того, что каждьій "квадрат" у вас будет обеспечен, контролером, "аккумом" и преобразователем на 1к..
1кв\м с только панели стоит 75-150$.
Как то так.
и несколько (обязательно) на дома завуча и директора школы, и администрации (не всем) городка