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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ривненщина (514) финансирование (1227) энергосбережение (136) энергоэффективность (66)

 Город Дубно на Ривненщине получил европейский грант в размере 730 тыс. евро на утепление учебных заведений

Город Дубно Ривненской области получил европейский грант на утепление учебных заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, Дубно выиграло европейский грант по энергоэффективности по программе "Соглашение мэров - Демонстрационные проекты". Следовательно, город получит 730 тыс. евро на утепление и модернизацию систем в нескольких учебных заведениях районного центра.

Также, как сообщают местные СМИ, общий бюджет проекта составляет 913,4 тыс. евро, из них 182,7 тыс. евро (20%) должны выделить из бюджета Дубно.

Уже в этом году проектом предусмотрено утепление одного дошкольного учебного заведения на сумму почти 43 тыс. евро, утеплить и реконструировать крышу в другом детсаду, на что предусмотрено 144,4 тыс. евро, обустроить систему отопления с установлением индивидуальной твердотопливной блочно-модульной котельной в ООШ №6. На это выделено 305,6 тыс. евро.

Читайте также: В 2017 году более 150 тысяч украинских семей "утеплились" за счет государства, - Гройсман

В ближайшие два года за счет грантовых средств в почти 300 тыс. евро планируют также установить индивидуальную твердотопливную блочно-модульную котельную в седьмой школе города.

По предварительной информации, первый транш гранта Дубно получит в этом году уже в первом квартале.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Фонд энергоэффективности позволит экономить 1,5 млрд кубометров газа в год, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3044154
 
 
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Аби кому вони грошей не дають, підзвітність до євроцента.
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Не поверю, что дали грант 700к евро не будучи увереньіми, что деньги пойдут по назначению.
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получил не город а чиновники. Эти твари если 10% для города оставят то хорошо будет
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Типа чиновнику на счет зачислят єти деньги?! Да нет же их перечислят в бюджет города. То есть вьі, просто врете.
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Боти знайшли спосіб як підкачати собі наші гроші...
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Европейский грант на УТЕПЛЕНИЕ! УТЕПЛЕНИЕ, Карл! Что это за страна такая, где чтобы утеплить школу и детский сад надо европейский грант получать???
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это обычная программа развития возобновляемой энергетики и эконмии прирдных рессурсов. Вам это в паРаше не понять, Карл!
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Ага, возобновляемая энергетика - перестилка крыши и твердотопливная котельная ))))
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перестилка крыши солнечными батареями!
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эта программа давно разрекламирована и ведеться в Запднй Украине за счет фонда ЕС. Утелпене за счет возобновляемой энергии. В Европе везде так.
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Я дійшов до першоджерела, ні слова про сонячні.
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Старею наверное, прочитал но нигде не нашел про солнечные ...
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Прикинь в Дубно скоро летом не заедешь Кругом будет рябить в глазах от солнечных батарей И на тюрме А зона в Дубно нехилая И на мэрии и на ментятне И усе ето за 700 тыс евро На школах которых в этом Дубно штук две или три Тоже будут стоять солнечные панэли На радость высокооплачиваемым сторожам етих школ Прикинь жизнь лоха пенсионера в Дубно который сторож Станет рисковорй профессией За 10 тыс евро Местные жжигиты прибьют старикашку не задумываясь
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Все намного банальней...
Генплокулолша третьего тысячелетия там маеток имеет))) Порешала. Вот там и будет все европейское "утепление")))
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Может что-то и ведется, но за 43 тыс евро вы крышу солнечными батареями не перекроете. Я просто знаю, сколько они стоят. Этих денег просто на современную теплоизоляцию хватит. Дай Бог, чтобы дети в тепле были.
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панелей за 43к $ не хватит на крьішу? 350-400 Стоит полноценная система в 1.5м/кв. А єто панель (1.5м/кв), компьютер-контролер, аккумулятор (авто-аккум, поьішенной емкости) и киловатньій преобразователь. В 2015 году себе собрал, вот такую туристическую систему.
А теперь считаем ======>
(43 000 / 400)*1.5(м/кв) = 161,25 м/кв с учетом того, что каждьій "квадрат" у вас будет обеспечен, контролером, "аккумом" и преобразователем на 1к..
1кв\м с только панели стоит 75-150$.
Как то так.
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я читаю то, что написано в новости. где вы это нашли?
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Ну можно собирать каждый год дрова через телевизор, а можно один раз утеплить.
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Собирали в позапрошлом году. Сейчас по РашаТВ прекратили эту акцию ибо поняли что не скрепно показывать безоколонку топящую дровами.
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Oh my God, откуда такая осведомленность о РашаТВ?!
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На ЦН бывают новости из цикла " вести с дурдома".
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Не думаю, что ЦН выдал новость о том, что "сейчас по РашаТВ прекратили эту акцию".
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Криша в садике по 4000 грн/м.кв???? Вот это распил.... Люди свои крыши перекрывают металочерепицей с перестройкой балок и утеплением максимум за 1000 грн/м.кв
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предполагаю:
и несколько (обязательно) на дома завуча и директора школы, и администрации (не всем) городка
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Не можу зрозуміти, це чергова потужна реформа ? )))
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Скільки в Дубно депутатів місцевого рівня ? Тут депутат блоку петра порошенка по 500.000 долярів хабарі деє а ви тут Европейський грант ..потрясти кожного місцевого депутата і ніяких грандів не потрібно ...потрясти верховну зраду віддамо борг МВФ ..потрясти шоколадне гамно в України появиться золотовалютний резервний фонд .
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если это наворованное, отжатое, то национализировать не грех Місто Дубно на Рівненщині отримало європейський грант у розмірі 730 тис. євро на утеплення навчальних закладів - Цензор.НЕТ 3915
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Киллер для НКРЭ обошелся бы гораздо дешевле. А тепла от него было бы больше. Місто Дубно на Рівненщині отримало європейський грант у розмірі 730 тис. євро на утеплення навчальних закладів - Цензор.НЕТ 6629
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Дело в том Костя шо у Петручио --панамского етих мэнэджэров на рошене шо собак нерезаных И у многих из них еще нет хатынок в Конче--Заспе как у Вовка и еще пары тройки его подельников Дабы перемочить ету рошеновскую нечесть Тут взвод килеров потребуется
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГород Дубно на Ривненщине получил европейский грант в размере 730 тыс. евро на утепление учебных заведений
 
 
 
 
 
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