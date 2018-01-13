 Решение Краматорского суда засекретили из-за интересов следствия, - Енин о конфискации $1,5 млрд Януковича

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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"Дело в том, что касательно примерно сотни предприятий, которые проходят в рамках нашего уголовного производства, идут активные следственные действия. В том числе с использованием механизмов международно-правовой помощи. Очевидно, что проводить расследования в режиме онлайн, чтобы подсказывать вероятным преступникам о том, куда мы пойдем дальше - это значит обрекать на неудачу дальнейший ход следствия и сводить его на нет", - сказал он.

Вторым мотивом засекречивания, по словам Енина, является обеспечение безопасности участников уголовного процесса.

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Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.