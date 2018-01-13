 Решение Краматорского суда засекретили из-за интересов следствия, - Енин о конфискации $1,5 млрд Януковича

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Дело в том, что касательно примерно сотни предприятий, которые проходят в рамках нашего уголовного производства, идут активные следственные действия. В том числе с использованием механизмов международно-правовой помощи. Очевидно, что проводить расследования в режиме онлайн, чтобы подсказывать вероятным преступникам о том, куда мы пойдем дальше - это значит обрекать на неудачу дальнейший ход следствия и сводить его на нет", - сказал он.
Вторым мотивом засекречивания, по словам Енина, является обеспечение безопасности участников уголовного процесса.
Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.
На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.
Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.
Что за наивность ?
Онищенко разве выдали.
Чи ви скажете що я агент ФСБ? А коррупція на тому ж рівні - це норма?
Какой в этом смысл ?
Запад назначает одних олигархов хорошими , другим плохими, а украинцы должны бегать.
Если у пороха рыльце в пушку - он не разрешит это сделать
В нее входят: КУА «Инвестиционный капитал Украина» и одноименная инвестиционная компания. В соучредителях КУА с момента основания значился муж Валерии Гонтаревой Олег. Группу ICU в 2007 году возглавляет Валерия Алексеевна. Именно она стала главным идейным вдохновителем и инициатором создания инвестиционной структуры. В течение года ICU выходит на 6 место по объемам инвестиционных сделок в Украине.
Связи с «банком Путина».
ICU тесно сотрудничала с заместителем главы российского «ВТБ банка» (второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала; мажоритарный владелец - правительство РФ.) Юрием Соловьевым, так как четверть структуры принадлежала его жене - Галине Улютиной (еще по 22,74% было у управляющих партнеров - Константина Стеценко и Макара Пасенюка).
Гонтарева долгое время скрывала деловые связи с Юрием Соловьевым.
Правда открылась в 2016 году, когда разгорелся панамский оффшорный скандал. Общественности стали доступны документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на оформлении оффшорных компаний. Выплыл документ 2013 года, согласно которому компания Quillas Equities, оффшор Юрия Соловьева, дал заем в 10 млн долларов другому оффшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Средства были переведены на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ - RCB Cyprus. В договоре о займе фигурирует адрес Keranto, полностью совпадающий с «пропиской» центрального офиса группы ICU в бизнес-центре Леонардо в Киеве. Операцию курировал Дмитрий Недельчев, специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета ICU.
РОЗПИЛЯЛИ.