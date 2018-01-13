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Все про:дороги (1531) Киев (15179) Кличко (2500) ремонт (735)

 Бульвар Вернадского, проспекты Бандеры и Палладина, - Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в столице на 2018-й

Киев не будет снижать темпов обновления дорожного покрытия и в этом году в столице планируют отремонтировать как минимум 300 км дорог и проездов.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

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"Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году", - сказал Кличко.

Он отметил, что с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.

"Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход", - сказал городской голова.

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Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также он напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет.

Кличко отметил, что в этом году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, двух транспортных развязках - на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела.

Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044145
 
 
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Дороги не ремонтувались 20-30 років, на це лише кошти списувались...
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Их и в этом году то не сильно ремонтировали: имел счастье прокатиться через половину страны （Кировоградская, Черкасская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области）пред Новым годом. Так вот, совершенно не видно, чтобы Автодор хоть бы ямочный ремонт проводил к зиме в Кировоградской и Черкасской областях； в Винницкой области Гайсинский район －это вообще ночной кошмар для водителя, а далее по области так же видно,что ямочного ремонта в этом году к зиме никто не делал； Хмельницкая область от Винницы до Хмельницкого －колея и ямы по колено；хорошие дороги от Хмельницкого до Тернополя и от Тернополя до Львова （это вообще явно совершенно новое асфальтное покрытие）； отЛьвова до Стрия （до поворота на Трускавец）хорошая дорога, а дальше －тихий ужас.
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В нас по області ремонтували, по місту, до Львова нормальну дорогу нарешті зробили.
В тому році була на Франківщині, там траси перестилали.
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Від Стрія до Дрогобича або Трускавця прокатайся. Якщо машини нe жалко...
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Треба було їхати через Чернівці, з Чернівців на Львів нова дорога.
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так при желании, можно на лесную дорогу заехать, застрять там, сделать фото и выложить с комментарием, "зрада! украли все бабло! бедные медведи, до сих пор, до своих берлог по колено в грязи ползут, хотя расчитывали на автобаны!"
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мост на нивках уже "сдал" ко Дню Независимости..
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И всю Зраду туда закатать вместе с Педаликом))..
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У Кличка вже нема шансів виграти наступні вибори.
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Прости запоздал маленько. уяснил дякую. короче это все такой же открытый вопрос - кто?..
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никто и не спорит. Он просто мер ху.... плохой.
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нічо...підучиться і стане краще...Скільки часу треба навчитися щоби кервувати сучасним літаком? а тут цілий Київ.
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На всех нерегулируемых пешеходных переходах, стройте островки безопасности.

"Как минимум 300 км дорог", - Кличко о планах по ремонту дорожного покрытия в столице на 2018-й - Цензор.НЕТ 9144
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И на зебре, поперек проезжей части.

Вы уверены что это защитит вас от очередного упито-унюханного баклана..... Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 8509
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Конечно. Вон там три забетонированных столбика видите ?
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А я подтверждаю. Ремонтируются.
У меня на Виноградаре было несколько улиц, реально лет 10 никто их не делал. Сплошной танкодром. Осенью успели снять слой асфалта, досыпать щебёнки и положили хороший новый слой. Аж непривычно стало.

Если дальше так будет, то здорово.
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вопрос в том, сколько продержится этот новый слой
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До каденції Юльки стовідсотково не протримається.
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Что бы кто не говорил,но Кличко, единственный нормальный мэр для Киева, за все годы независимости! Надо опять за него голосовать на выборах!
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Особливо мені подобається наміри продовжити контракт з Київенерго Ахметова та знов підняти ціни на все.
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даже при черновецком так массово не дерибанилась земля и не вырубывались парки.
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Ты так говоришь, как будто это что-то плохое
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ну если для вас уничтожение титушками в ночи чужой собственности это хорошо.. Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 6691
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Якщо твій сусід у тамбурі поставить телефонну будку і біотуалет то ти будеш тільки рад.
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думка бота для мене вкрай важлива..
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ну й нащо ті парки? я був колись у Пітері - так там цілі квартали немає жодного деревця.
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Абсолютно согласен. По крайней мере в сфере дорожного строительства.
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Дороги в Києві знаходяться у жахливому стані і оновлення лише 300 км не виправить ситуацію.
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Так, але існує такий парадокс. Чим гірша торога, тим менше на ній аварій... Бо всі водії уважні і не перевищують швидкість.
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Це не дороги, а краще сказати - битий шлях😊
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"Битий шлях" в украинском языке - мощеная дорога, булыжная мостовая.
Вчи мову Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 1983
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Статистику ведуть по святах, а не по дорогах.
Але якось дивно, була дорога погана -ніяких дтп, тільки но зробили- почались аварії.
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есть хорошие дороги и есть там места где чаще всего происходят дтп из за сложности трассы, а не покрытия. и так есть как ты говоришь, но только лишь как подтверждение моих слов в виде исключения. это исключительный пример о котором ты говоришь. а вообще как правило там где плохая дорога бьются многие не по своей вине, а по вине тех кто следит за трассами. просто, если следовать твоей логике тогда зачем немцам автобаны? если там много убивается людей...
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Боковые улицы нужно специально "искривлять", чтобы придурки не носились по ним со страшной скоростью.

"Как минимум 300 км дорог", - Кличко о планах по ремонту дорожного покрытия в столице на 2018-й - Цензор.НЕТ 8090
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У на є такі вулиці і там періодично знаходять розбиті авто.
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Кто разбил авто - некоторое время не сможет ездить. Всё ж польза.
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У мене є ціла серія фото таких аварій. Особливо це жахливо було на Троєщині. Там авто висіло прямо на торгівельному кіоску, були летальні випадки...
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Предложите другой вариант борьбы с любителями адреналина. Огонь на поражение ?
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Створити нову дорожню поліцію, яка буде виконувати свої функції. Зараз поліція Авакова безвідповідальна. Авто як стояли на тротуарах і газонах, то так і стоять. Камер мало і водії дуже часто порушують правила.
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И на каждой боковой улице поставить по полицейскому ?
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То вже вирішить сама поліція. Поки вони взагалі погано працюють.
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проще на каждом переходе положить лежачего...
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та да - це підвищена загазованість і розбивається ходова.
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всё гораздо проще до безобразия, это уже практикуют в европе и россии. при тех осмотре в автомобиль ставится датчик, как симка телефона, и компьютер реагирует на превышения скорости, даже если в поле разгонишся, где никто не видит, штраф все равно прийдёт по почте, это экономит много денег на содержание ментов и реально повышает безопасность. и это бесплатно для водителей и выгодно для общества.
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Угу, на росії всюди кладуть чіпи проти перевищення,
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Это федеральная трасса Лена. Хотели ее немного заасфальтировать, но тут случился Крымнаш
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Киев- лицо Украины и , конечно, должен быть и с ухоженными парками, и с дорогами , и с бесплатными зонами отдыха для людей- как это в Барселоне , например.
Вот ещё один вопрос- все знают, что Черновицкий живет в Грузии , а его сын Степа в каталонии , в Испании, даже знаю место поточнее. Почему Луценко и Гройсман, столько времени уделяющие вопросу экстрадиции Саакашвили любыми путями, клепающими пленки , не запрашивают об экстрадиции Черновицкого: который просто угробил Киев? Ведь он же не в рашке, чтоб сказать, как овоща не выдают.
Черновицкий распродал бесценные земли , отдал на выкуп помещения государственные - и его никто не ищет!
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Черновицкий входит в международную номенклатуру, он неприкасаемый (пока).
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він належить до правлячого класу - олігархії.
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Десятки лет прожил в Европе и ни разу не слышал, что бы ктото ремонт дорог за счёт налогоплательщиков, выставлял как достижение, или хотябы упоминал о строительстве)) а вот для нашего колхоза это прогресс "Щонайменше 300 км доріг", - Кличко про плани щодо ремонту дорожнього покриття столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 2163, клычко ты в берлине прожил всю жизнь, а европейцем так и не стал, или думаешь быдло схавает и будет радоваться))
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РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ,не надо пургу гнать...,я приехал в небольшой городок Украины из РАБссии в 1982 году...,асфальтирована была только центральная улица,летом 2017 года забацали асфальт ,теперь на велике по утрам катаюсь без проблем... "Щонайменше 300 км доріг", - Кличко про плани щодо ремонту дорожнього покриття столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 169заезжаю даже в соседние хутора и городки,там тоже асфальт уложен...НЫТИКИ блин...
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Заходишь тут(273) ПРОНЬКО КАТАСОНОВ "СВОЯ" ЧУЖАЯ ЭЛИТА - YouTube в комменты и рассказываешь россиянам как им хорошо живется, а то плачут сволочи, наверное не в ту россию попали. Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 8516
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Прочитал твой комментарий и понял, что россия обогнала всю Европу по уровню жизни Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 8140
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Таки да, они даже олигархов на Мальту выгоняют, чтоб не мешали жить . Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 2146
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Аквариус, не смешите мои тапки. Даже по Трампу идут расследования, а тут вдруг 'неприкасаемое ' чмо - черновецкий!
Причины здесь другие. Не хотят, чтобы он начал сливать всех, кому отдал помещения в центре Киева, всевозможные бывшие библиотеки, жеки, почты , отдельные здания и тд, которые превратились в сдаваемые в аренду шикарные магазины или вообще снесены и на их месте построены дома.
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Вы свои тапки почаще мойте, чтобы гости от смеха не умерли.
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Словения- вот образец для подражания в строительстве дорог. Даже итальянские дороги несравнимо хуже. При этом они уже улучшают и так по нашим меркам шикарное. А у нас - это слезы. Не знаю, как Киев , но трассы в ужасном состоянии. Летом повелись на рассказы Гройсмана про отремонтированные дороги и съехали с с М6 . Результат - получили две гули , которые потом поочередно взорвались. Приехали домой на эвакуаторе, два колеса -400 долларов- сократили называется.
Трасса Одесса - Киев тоже местами в ужасном состоянии. Возле белой церкви - это позорищные руины. Какая Европа ?
Безвиз , безвизом, но дорог нет. И дешевых перелетов тоже. Где лоукостеры, спорящие между собой за размещение хабов в Украине? Из Одессы вообще не вылететь напрямую. Нужно лететь сначала в Киев или в Стамбул. Последний раз летела в Барселону из Кишинева! Самые дешёвые билеты там! А до Кишинева машиной- вместо сел в Одессе в самолёт и через три часа на месте.
Кроме того, из- за обесценивания Гривны - вообще путешествия становятся проблематичными. Это как в рассказе огенри Когда девушка продала свои волосы, чтобы купить любимому ремешок для часов, а тот продал часы, чтобы подарить ей гребень для волос. Безвиз есть - но все меньше шансов им воспользоваться.
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Та же фишка, у нас все летают с Румынии, в 5 раз дешевле.
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Надо строить платные дороги как в Европе и России, все совок кончился
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Это фотомонтаж - руские ездят на Жугулях, а на фото люксовый внедорожник из Англии
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Минулого року в ремонті доріг України я побачив зрушення на краще .. Дорога з Дніпра в Кривий Ріг після двох років відсутності будь-якого ремонту , нарешті минулого літа і осені розпочала буквально відроджуватись - зараз майже половину відстані можна проїхати по добрій дорозі.. Ділянки зношеного покриття повністю вирізаються й перестеляються двома шарами асфальту.. І так не тільки на цій дорозі - доводиться їздити по всій Україні.. Якщо тенденція збережеться й надалі - то років через три нарікати на стан основних доріг не будемо... Хоч до ремонту під'їздних доріг до сіл від автотрас ще ніхто не брався..
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Зараз прийде Помолова з Кривого і все спростує...
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Звикай говорити за себе, а не за когось... А якщо не прийде або не спростує - будеш згодним з тим , що ти брехунець?
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А что там возле Решетиловки? Как-то ездили, как после танкового биатлона
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Предлагаю одну из улиц назвать в честь Лионеля Месси,зарплата его вБарселоне в год 100 миллионов долларов,это круто.Люблю Барыг Бульвар Вернадського, проспекти Бандери і Палладіна, - Кличко розповів про плани щодо ремонту доріг у столиці на 2018-й - Цензор.НЕТ 9997
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Ну так отмывать надо бюджет.Не жалко.Пусть тырят,но и делают качественно.Южный мост это вообще аномальная зона.Ремонт всегда..
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это из разряда - мы всем подняли пенсии))) до сих пор прибавку несут и мы выдадим пенсии к новому году в декабре - зачем пистеть?
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Ну с такими ценами на ремонт денег не хватит и на 300 км. Вот бульвар Вернадского обьявили тендер еще в 2017. 1.8 км нового покрытия - 2 млн.ЕВРО !!!! оценка работ о от витликового кодла Киева. 2 млн.евро !!! Смотрю на Прозорро тех.документацию. Заявлено 120 люков на дороге !!!Лично прошелся эти 1.8 км в двух направлениях - нсчитал 27 люков !!!! На тендер пришли не "своя" беларксквя фирма - фирму сняли, а после "разборок" тендер отменили. Наверное на 2018 год цена еще вырастет. Коррупция 'сьела" прследние остатки мозгов.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиБульвар Вернадского, проспекты Бандеры и Палладина, - Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в столице на 2018-й
 
 
 
 
 
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