 Бульвар Вернадского, проспекты Бандеры и Палладина, - Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в столице на 2018-й

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
"Однозначно мы не должны сбавлять темпов ремонта дорог. Дороги нам достались в наследство в ужасном состоянии, некоторые не ремонтировались по 20-30 лет. Напомню, в 2016 году мы отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 году - 300 км. И как минимум 300 км дорог мы планируем отремонтировать в этом году", - сказал Кличко.
Он отметил, что с такими темпами ремонта улично-дорожного покрытия, за два-три года Киев должен соответствовать европейским стандартам качества дорог.
"Ремонт дороги - это не только новое асфальтовое покрытие. Это и новые тротуары, новое освещение, новые переходы, это комплексный подход", - сказал городской голова.
Мэр также отметил, что столичная власть контролирует качество нового дорожного покрытия и эффективность использования подрядчиком средств при проведении ремонтных работ. Также он напомнил, что подрядчики дают гарантию на новые дороги - 5 лет.
Кличко отметил, что в этом году в Киеве продолжат обновлять важные транспортные магистрали. Так, уже весной, при благоприятных погодных условиях, будут продолжены работы на улицах Елены Телиги, Семьи Кульженко (бывшая Петра Дегтяренко), Алма-Атинской с путепроводом через трамвайные пути, Владимирской, Набережном шоссе, двух транспортных развязках - на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела.
Кроме того, в 2018 году планируется капитальный ремонт бульвара Вернадского, проспектов Тычины, Бандеры и Палладина, Дарницкой площади, улиц Академика Туполева, Заболотного, Довженко, Федорова, моста Метро через Русановский пролив и многих других объектов.
В тому році була на Франківщині, там траси перестилали.
Вы уверены что это защитит вас от очередного упито-унюханного баклана.....
У меня на Виноградаре было несколько улиц, реально лет 10 никто их не делал. Сплошной танкодром. Осенью успели снять слой асфалта, досыпать щебёнки и положили хороший новый слой. Аж непривычно стало.
Если дальше так будет, то здорово.
Вчи мову
Але якось дивно, була дорога погана -ніяких дтп, тільки но зробили- почались аварії.
Здесь все пешеходы останутся целы
Вот ещё один вопрос- все знают, что Черновицкий живет в Грузии , а его сын Степа в каталонии , в Испании, даже знаю место поточнее. Почему Луценко и Гройсман, столько времени уделяющие вопросу экстрадиции Саакашвили любыми путями, клепающими пленки , не запрашивают об экстрадиции Черновицкого: который просто угробил Киев? Ведь он же не в рашке, чтоб сказать, как овоща не выдают.
Черновицкий распродал бесценные земли , отдал на выкуп помещения государственные - и его никто не ищет!
Причины здесь другие. Не хотят, чтобы он начал сливать всех, кому отдал помещения в центре Киева, всевозможные бывшие библиотеки, жеки, почты , отдельные здания и тд, которые превратились в сдаваемые в аренду шикарные магазины или вообще снесены и на их месте построены дома.
Трасса Одесса - Киев тоже местами в ужасном состоянии. Возле белой церкви - это позорищные руины. Какая Европа ?
Безвиз , безвизом, но дорог нет. И дешевых перелетов тоже. Где лоукостеры, спорящие между собой за размещение хабов в Украине? Из Одессы вообще не вылететь напрямую. Нужно лететь сначала в Киев или в Стамбул. Последний раз летела в Барселону из Кишинева! Самые дешёвые билеты там! А до Кишинева машиной- вместо сел в Одессе в самолёт и через три часа на месте.
Кроме того, из- за обесценивания Гривны - вообще путешествия становятся проблематичными. Это как в рассказе огенри Когда девушка продала свои волосы, чтобы купить любимому ремешок для часов, а тот продал часы, чтобы подарить ей гребень для волос. Безвиз есть - но все меньше шансов им воспользоваться.