EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1550  22
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6450) ранение (1685) штаб (987) Донбасс (15170) Антитеррористическая операция (15380)

 Сутки в АТО: враг 10 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток, совершая обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностям, вооружения БМП и гранатометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Читайте также: За сутки 11 января на Донбассе зафиксировано 622 взрыва, - ОБСЕ

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников в районе Троицкого.

Более двух с половиной часа с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений ВСУ. Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина похоронят на Кировоградщине 15 января

Напомним, 11 января российские наемники 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Сутки в АТО: враг 10 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3044144
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Війна продовжується, але німецькі Габріелі вже говорять про зняття санкцій з росії.
 показать весь комментарий
 
 
вы знаете, немецкое теле- все время анонсирует что то кацапское, то историю, то культуру, а без Володьки, то ни одна новость не новость. Им бы начать игнорировать эту страну, а то едешь в метро и рожа ботоксного во всей упырськой красе.
 показать весь комментарий
 
 
Вас теж вітаю з Щедрим вечором! Сьогодні нам теж не дають забути цю недолугу росію.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Как-то читал, СКОЛЬКО руцких "немцев" живёт в Германии, счёт идёт чуть-ли не на миллионы. В Восточной Германии, всё ещё живёт совок (советское мышление) которое можно изменить лишь по принципу "горбатого могила исправит"
 показать весь комментарий
 
 
Добрий ранок! Сьогодні Щедрий вечір, то побажаємо українським воїнам здоров'я та гарного настрою!
 показать весь комментарий
 
 
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
 показать весь комментарий
 
 
Український снайпер ліквідував терориста пострілом з 2700 метрів 12.01.2018 20:20 Українські військові на Світлодарській дузі в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі викликали паніку у бойовиків прицільним обстрілом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, повідомляють Патріоти України. За його словами, в середу, 10 січня, вранці на Світлодарській дузі в районі селища Травневе після обстрілу терористами українських позицій з ствольної артилерії загинув один боєць АТО і один був поранений. Опівдні цього ж дня українські снайпери кілька годин спостерігали за терористами з відстані близько 1000 метрів. При цьому бойовики, які перебували на своєму опорному пункті, нічого не запідозрили: спокійно виходили курити. "І ось момент настав. Одночасно два терориста вийшли з укриття. Перший постріл потрапив точно в ціль. Терорист замертво впав на землю. Другий встиг смикнутися, і тут же куля його наздогнала. Частки секунди і у терористів 1-200, 1-300. На позиції терористів почалася паніка. Пораненого швидко почали відтягувати за гребінь землі, і він опинився поза зоною видимості для нашого снайпера", - зазначив Мисягін. Він додав, що на іншій українській позиції, що розташована на відстані близько 2700 метрів від описаних подій, помітили, як терористи відтягнули пораненого, і боєць АТО одним точним пострілом ліквідував терориста. "За час війни я ніколи не чув, щоб з відстані 2700 метрів при пориві вітру, а на Світлодарській дузі вони постійно, наш боєць точно вразив ціль. Такий результат викликає тільки повагу і захоплення", - підсумував волонтер.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/01/12/280187-ukrayinskyy-snayper-likviduvav-terorysta-postrilom-2700-metriv
 показать весь комментарий
 
 
Только что, около 8.30 орки под мариком (скорее всего в районе Водино) дважды с перерывами обстреляли чем-то тяжелым наших в два приема, с перерывом минут в пять. Причем работала целая батарея, а может и несколько, ибо плотность огня была сопоставима с плотностью залпа "Град". Позже еще добавили из минометов, но уже одиночным и несистемно. Наш арта пока не отвечала (даже если они получили приказ открыть огонь, то на данный момент они еще не могли покинуть базовый лагерь).
Такие дела.
 показать весь комментарий
 
 
А ОБСЄ спит и видит сладкие сны о постепенном снятии санкций...
 показать весь комментарий
 
Парашинам не до праздников. Озабочены, как всегда, пьяной молотиловкой. Не ведают лишь простой истины - Господь все видит и не прощает, особенно в такой Праздник святой, как сегодня.
 показать весь комментарий
 
 
*
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
 показать весь комментарий
 
 
нервов крепких и спокойствия запас,а еще тепла и 7 жизней
 показать весь комментарий
 
 
"Різдвяне перемиря" закінчилося так і не розпочавшись. Чи варто було від "православної" Росії очікувати чогось іншого?
 показать весь комментарий
 
Надо писать не то , что враг 10 раз нарушил перемирие - т.к. это бред.
А то , что "пархатый кондитер" 10 раз отказался выполнять свой конституционный долг и вводить военное положение в стране.
 показать весь комментарий
 
Слово "перемир'я" давно вже звучить як образа людської гідності українців...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в АТО: враг 10 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов
 
 
 
 
 
 вверх