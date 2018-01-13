 Сутки в АТО: враг 10 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Читайте также: За сутки 11 января на Донбассе зафиксировано 622 взрыва, - ОБСЕ

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников в районе Троицкого.

Более двух с половиной часа с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений ВСУ. Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Погибшего на Донбассе воина Виктора Сухина похоронят на Кировоградщине 15 января

Напомним, 11 января российские наемники 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.