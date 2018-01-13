 Сутки в АТО: враг 10 раз нарушил перемирие, ранено двое украинских воинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников в районе Троицкого.
Более двух с половиной часа с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.
На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений ВСУ. Учитывая то, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь в ответ.
В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, 11 января российские наемники 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Добрим людям на здоров'я!
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/01/12/280187-ukrayinskyy-snayper-likviduvav-terorysta-postrilom-2700-metriv
Такие дела.
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
А то , что "пархатый кондитер" 10 раз отказался выполнять свой конституционный долг и вводить военное положение в стране.