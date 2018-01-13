 За сутки 11 января на Донбассе зафиксировано 622 взрыва, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете организации от 12 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - около 620 против ориентировочно 410", - отметили в ОБСЕ.

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"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав в том числе 42 взрыва против 4 соответственно", - говорится в отчете.

"В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала такие нарушения линий отвода: 10 января - миномет (М-120-15 "Молот", 120 мм), который стоял восточнее г. Талаковка, а 11 января - 2 неподвижные буксируемые гаубицы (2А65" Мста-Б "152 мм) на территории объекта в с. Приволье", - сообщили наблюдатели.

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"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 1 реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм), которая двигалась в северном направлении вглубь поля вблизи с. Качкарское, 13 буксируемых гаубиц (Д-30" Лягушка ", 122 мм) неподалеку от с. Новоалександровка, а также 34 РСЗО (БМ-21) примерно в 6 км к юго-востоку от г..Миусинск ", - подчеркнули в Наблюдательной миссии.

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