 Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телефонном комментарии ТСН.

"То, что касается меня, информация не то что некорректна, а на уровне слухов. Мне это когда-то реально предлагали, я обсуждал это, причем не один человек ходил "по рынку", но дальше обсуждения это не пошло", – сказал Фукс.

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При этом он заверил, что Курченко к нему никогда не обращался и вообще они не знакомы.

Также предприниматель опроверг существование общих дел и с беглым народным депутатом Александром Онищенко, в частности, относительно кипрских офшоров.

По словам Фукса, упомянутая в расследовании Al Jazееra кипрская компания ему не принадлежит, а украинских облигаций у него нет, никогда не было, и покупать он их не планирует.

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Как передавал Цензор.НЕТ, 7 января катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что Фукс вместе с Онищенко купили у Курченко часть незаконных активов Януковича и его окружения – зарегистрированную на Кипре компанию Quickpace Limited, которая удерживает бонды и наличные средства на $160 млн, замороженные судом Украины. Они якобы выплатили за офшор $30 млн в форме наличных и частного самолета.