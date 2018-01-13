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Все про:Янукович (30105) Онищенко Александр (486) Курченко (426) Фукс (4)

 Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича

Предприниматель Павел Фукс отрицает факт покупки части активов экс-президента Украины Виктора Януковича у бизнесмена Сергея Курченко, о чем говорилось в расследовании арабского Al Jazееra.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телефонном комментарии ТСН.

"То, что касается меня, информация не то что некорректна, а на уровне слухов. Мне это когда-то реально предлагали, я обсуждал это, причем не один человек ходил "по рынку", но дальше обсуждения это не пошло", – сказал Фукс.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Курченко продал Онищенко и Фуксу часть замороженных активов Януковича, - Al-Jazeera

При этом он заверил, что Курченко к нему никогда не обращался и вообще они не знакомы.

Также предприниматель опроверг существование общих дел и с беглым народным депутатом Александром Онищенко, в частности, относительно кипрских офшоров.

По словам Фукса, упомянутая в расследовании Al Jazееra кипрская компания ему не принадлежит, а украинских облигаций у него нет, никогда не было, и покупать он их не планирует.

Также читайте: Бизнесмен Фукс в качестве подставного лица скупает стратегические активы в Украине для Януковича и его сообщников, - The Washington Times

Как передавал Цензор.НЕТ, 7 января катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что Фукс вместе с Онищенко купили у Курченко часть незаконных активов Януковича и его окружения – зарегистрированную на Кипре компанию Quickpace Limited, которая удерживает бонды и наличные средства на $160 млн, замороженные судом Украины. Они якобы выплатили за офшор $30 млн в форме наличных и частного самолета.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044141
 
 
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Al Jazееra має репутацію телеканалу, який досить точно перевіряє інформацію. Факс може це все заперечувати, бо то розслідування було приватним і можливо при купівлі активів були використані схеми.
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А на росии вже почалася предвиборча компания путлера,ось-

В Омске (Россия) прогремел взрыв бытового газа в многоквартирном пятиэтажном доме.
Об этом сообщает "Рен ТВ".
В результате ЧП конструкция здания обвалилась.
https://www.obozrevatel.com/abroad/v-omske-vzorvalsya-dom-pervyie-foto-s-mesta-chp.htm
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ясный перец,прежде чем удрать из Украины Индюкович вывел всё бабло,если бы он это не сделал,то был бы круглым идиотом в глазах братана КГБиста Плешивого Педофила...,ибо в конторе не любят не зачищенных концов...
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Шо за обряд,чего это с фуксом проделывают

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Душат пионерским галстуком для получения оргазма! Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича - Цензор.НЕТ 477
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сный перец,прежде чем удрать из Украины Индюкович вывел всё бабло,если бы он это не сделал,то был бы круглым идиотом в глазах братана КГБиста Плешивого Педофила...,ибо в конторе не любят не зачищенных концов...

часть бабла он отдал Манафорту
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в панике человек делает иного ошибок и Витьок Индюк как истинный бандос их наделал немало...
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Фукс работает четко- под прикрытием Порошенко и учитывая его интересы. Есть такая профессия/ призвание- Родину продавать. Гарант в этом преуспевает. Бизнес, просто бизнес..
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Кондитер стал гарантом только с 7 июня 2014 года,что было до этой даты туфта
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Правление Порошенко- апофеоз коррупции и сдачи интересов Украины.
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Если бы Кондитер сдал Украину вы бы сейчас в ЖОпе сидели и не вякали... Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича - Цензор.НЕТ 2323
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как там Плешивый Пежофтл говорил?Харьков Донбасс Днепр Херсон Николаев Одесса и Приднестровье,это НовоОтсоссия? ню ню
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Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
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Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере.🙋
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в городе Салават спасателям РАБссии уменьшили зарплату в 2 раза,получил на руки по 4 500 рублей,спасатели бунтуют ранее это же сделали на УРАВАГОНзаводе и других предприятиях.
Денех сейчас нет,но вы держитесь.. Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича - Цензор.НЕТ 9616
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Гроші пішли у кримський мост. Далі буде...
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Хуйло уже выбрали.Все знают. Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича - Цензор.НЕТ 5608 Это- Путин.
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в Чувашии оштрафовали одиннадцать пенсионеров на сумму 10 000 рублей,за то что они собравшись возле своих домов выразили недоверие ихнему директору колхоза.Суб признал сходку пенсинеров в дяревне Майдан и назначил штраф. Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича - Цензор.НЕТ 9515
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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.
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9 июля 2004 года в Москве был убит Пол Хлебников,главный редактор рюсскага издания Форбс РАБссия.Это тоже на совести Плешивого...
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украинцы- свободолюбивый Народ. В отличии от кацапов и Хохлов у Украинцев не было и НЕ БУДЕТ сцарей, пусть, даже и ШОКОЛАДНЫХ.
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сцарь в Украине был,Данилыч,два раза подряд кстати...
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цензор, де новые темы и новые хотя бы боты( что всё застопорилось а, я же сегодня ночью не сплю в 7 часов вечера проснулась от недавно, что у вас такое плохое обслуживание пользователей безобразие, , а ведь ещё где-то ночь а где-то утро, сайт работает круглосуточно а он стоит( я напишу на вас отзыв негативный ((( где книга отзывов и предложений
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Цивилизованный Запад уже не питает иллюзий относительно Порошенко: " Порошенко- носитель традиций номенклатурно- партийных олигархических моделей управления государством.."
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Госсекретарь США Тиллерсон в конце июня 2017 предложил Порошенко добровольно досрочно уйти в отставку
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Кондитер стал КГБистом на 5 лет раньше Плешивого Педофила. Мне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича - Цензор.НЕТ 541
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"Украинская оккупация- временная",-оговорился(?) Порошенко выступая в Мариуполе 31.12.2016г. Народу данбаса и всего югавастока Петя заменил Витю.. Типерь ани вместе са СВАИМ презедентом выступют против фашистав и бендеравцев!
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Нажаль,как и прежде, у нас при власти "заробитчаны" с паспортами других государств у которых уже заранее разработаны пути отхода с комфортными " запасными аэродромами" где-то ТАМ..для которых Украина всего-лишь средство для быстрых шальных денег. Остаётся только гадать, кто, на самом деле скрывается за блестящей обёрткой РАШЕНа- Изя израильский или дон Педро панамский?
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Ни фуксманам ни вальцманам с боцманами никто не верит .хоть меняй фамилию хоть не меняй а на роже написано .
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Пережили ляхiв з москалями- переживем i гройцманiв з вальцманами ( але з ними треба поспiшати😁)
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Можем порадоваться за Ахметова(бизнес партнёра Порошенко), который благодаря патронажу того же Порошенко улучшил свои позиции в рейтинге Блумберге (и наш с вами карман тоже в этом поучаствовал: ротердам+; тарифы итд..)
Однозначно- це Перемоги.., но не наша с Вами, Граждане Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМне это когда-то предлагали, но дальше обсуждения не пошло. С Курченко вообще не знаком, - Фукс отрицает выкуп активов Януковича
 
 
 
 
 
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