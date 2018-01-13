 ГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу начальник Департамента расследования в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

"Этот человек сейчас скрывается от органов досудебного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - сказал он.

В то же время на вопрос, отвечает ли действительности распространенная в СМИ информация, что этим депутатом является Олег Бабенко, представитель ГПУ ответил: "Я этого не опровергаю".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в пятницу НАБУ проинформировало, что действующему депутату Одесского областного совета и его вероятному сообщнику объявили подозрение за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику Бюро.

По информации издания "Инсайдер" депутатом Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 000 долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.