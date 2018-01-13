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Все про:взятка (3474) ГПУ (8421) облсовет (338) Одесса (4716)

 ГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ

Правоохранители разыскивают депутата Одесского областного совета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу начальник Департамента расследования в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

"Этот человек сейчас скрывается от органов досудебного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - сказал он.

В то же время на вопрос, отвечает ли действительности распространенная в СМИ информация, что этим депутатом является Олег Бабенко, представитель ГПУ ответил: "Я этого не опровергаю".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в пятницу НАБУ проинформировало, что действующему депутату Одесского областного совета и его вероятному сообщнику объявили подозрение за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику Бюро.

По информации издания "Инсайдер" депутатом Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 000 долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3044140
 
 
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Цікаво за що саме давав хабар цей Олег Бабенко?
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцат

И даже название подходит "Рассказ о неизвестном герое"
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Зам мера Запорожья,до задержания и после
ГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ - Цензор.НЕТ 5713
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Традиция, передающаяся из поколения в поколение...
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На днях Итальянская полиция нанесла разгром мафии! Арестовано было 175 мафиози. Все их счета весь их бизнес накрыли. Вот это я НАЗЫВАЮ РЕЗУЛЬТАТ! Наши же пидорасы с очкастым алкашом Луциком вообще никого не могут посадить . Потому что "в доле"! ПОЗОРИЩЕ! 25 лет Украина как "якобы нэзалэжна" и ни одного коррупционера не посадили. Скоты вонючие!
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А шоу с задержанными экс налоговиками в вертольотах,это кто не знает реалий и посмотрел представления, и ведь тоже плять мнения сложилось аналогичное
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Есть различия! Когда Итальянская полиция "щимит" мафию то государство отбирает незаконный бизнес у мафии тот же криминальный бизнес по ритуальным услугам государство отобрало у мафии. Когда же наш алканавт Луцик устраивает шоу с вертолетами и спецназом то это просто "пускать пыль в глаза суспильству". и показывать спектакли. РАЗНИЦУ ЧУВСТВУЕТЕ?
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Юра! Пиздуй во Франкфурт продолжай пить "кэлых пыва"
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Юра! Пиздуй в Амстердам и дальше всречай "случайно" Коломойского!
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Я надеюсь что вся молодежь выедет с Украины а здесь останутса только пенсионеры. И нехай Гройсман с ними возитса. Украина-непригодная для человеческой жизни страна.
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Фрякция БПП всем составом обязана утырка взять на поруки...панамские патриоты своих не сдают.
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Этого типка бпп взяло на поруки. Ессно внутриутробно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ
 
 
 
 
 
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