 ГПУ продолжает поиск депутата, которому объявлено подозрение за попытку дать взятку 500 тысяч у.е. сотруднику НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу начальник Департамента расследования в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.
"Этот человек сейчас скрывается от органов досудебного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - сказал он.
В то же время на вопрос, отвечает ли действительности распространенная в СМИ информация, что этим депутатом является Олег Бабенко, представитель ГПУ ответил: "Я этого не опровергаю".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в пятницу НАБУ проинформировало, что действующему депутату Одесского областного совета и его вероятному сообщнику объявили подозрение за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику Бюро.
По информации издания "Инсайдер" депутатом Одесского облсовета, которому предъявлено подозрение в предложении взятки в 500 000 долларов агенту НАБУ, оказался Олег Бабенко из фракции Блока Петра Порошенко.
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцат
И даже название подходит "Рассказ о неизвестном герое"