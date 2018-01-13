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 Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта

Спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в отмывании денег

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.

П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Также читайте: Суд в США запретил Манафорту общаться с прессой после редактирования статьи в издании Kyiv Post

Источник: https://censor.net.ua/n3044139
 
 
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хм..обратный отсчет для Трампа пошел.... Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта - Цензор.НЕТ 1408
(Манафорт уже все для себя по ходу решил и будет спасать свою , а не Трампа жопу) Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта - Цензор.НЕТ 4636
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Та їх судять вже довше, ніж Януковича.
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Сговоре против интересов США с кем.
С кем ?
Огласите позалуйста весь список тех кто против интересов США, а так же их деловых ктн актах с иносраными компаниями.
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Манафорт,верни бабло нашему Индюковичу,кОпиталист проклятый... Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта - Цензор.НЕТ 4538
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Справа проти Пола Манафорта так просто не пройде, бо це зачепить Трампа і все його оточення.
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Зацепит только тем что Манафорт был его политолухом.
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А как она пройдет? Поделись, пожалуйста.
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Барыга Трамп хитрый миллиардер,а где вы встречали не хитрого миллиардера?правильно.на РАБссии...,и зовут его ВиолончеГЛИСТ КГБист. Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта - Цензор.НЕТ 2474
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Там норм чувак, спец-прокурор. Путин-очковая кобра
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Песков думает-Когда он угомонится, я заебался выглядеть идиотом.
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Помню вначале 90-х годов Путлер опустил Питер Собчака по полному тарифу,газеты РАБссии тех лет призывали посадить Путлера за решетку за воровство и бабла и мяса.Питер был голодный,но видимо уже тогда у Плешивого была крыша нехилая....
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" А вас, Манафорт, я попрошу остаться". Мюллер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта
 
 
 
 
 
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