 Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.

П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.

Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

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