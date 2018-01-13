 Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.
П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов.
Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.
(Манафорт уже все для себя по ходу решил и будет спасать свою , а не Трампа жопу)
С кем ?
Огласите позалуйста весь список тех кто против интересов США, а так же их деловых ктн актах с иносраными компаниями.