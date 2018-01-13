 Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям

Запрет будет внедряться постепенно: сначала два воскресенья в месяц (первое и последнее) останутся рабочими для предпринимателей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Польша".
Потом, с 2019 года магазины будут работать одно воскресенье в месяц до полного отказа.
Закон еще должен подписать президент Анджей Дуда. Инициатором такого решения стала партия "Право и Солидарность". Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями. На стороне такого правила выступила Католическая церковь, ставя в пример другие европейские страны.
Но предусмотрены и исключения. Можно будет заниматься торговлей по воскресеньям - кондитерским, цветочным магазинам, пекарням и кафе.
Нарушителям же предусмотрели штрафы. Это от 1 тысячи до 100 тысяч злотых. Возможен даже тюремный срок за систематическое нарушение.
Оппоненты закона заявляли, что торговля в выходные дни стимулировала предпринимательство и помогала росту занятости работников.
поляки дебилы
О каких магазинах речь? Если о шмотках- вопрос спорный. Если о продуктовых,аптеках и т.д.- однозначно- закон вредный.Во первых, религия должна быть отделена от государства, и , во вторых, каждый предприниматель и работник сами решают, когда им работать, а когда отдыхать.А что касается алкоголя- то в большинстве стран такие ограничения есть. А вопрос об оплате решается трудовым законодательством.
хорошо пока в северной америке семейные ценности укрепляют дополнительно шопингом по воскресеньям..
у нас до 5-6 часов дня в воскр все работает, в остальные дни до 9-10 вечера. люди пашут как папы карла, многие допоздна, в будни на шопинг вечером нет или сил или времени.
а 1000 даже на приличное жилье не хватит
халявщиков хватает, но в основном люди хотят жить хорошо, потому и вкалывают
По той логике нужно по воскресеньям на всем земном шаре всем судам лечь в дрейф, а экипажи телепортировать по домам. Они тоже за семейные ценности.
Только телепортацию партия еще не изобрела...
кстати да, коров и свиней надо кормит и коров доить итд.
так же полиция, медики, спасатели и все те кто в не прирывном цыкле, металургия, электростанции итд.
Могли бы обязать работодателей, например, платить двойную зарплату за работу в воскресенье. И тогда владелец магазина сам бы решал, работать в воскресенье, или сделать выходной.
Но обязывать не работать всех из-за каких-то условностей, типа дней недели - идиотизм.
дроны будут работать 24/7 с Амазона покупки привозить
что бандиты таких понятий как жалость, сострадание, доброта, чилавечность не знают)
сами себя за хер укусили!
Люди всю неделю работают, а в выходные едут купить например обувь, стройматериалы, бытовую технику, ну и едой заодно затариться. Теперь только суббота останется для этого.
Непонятно, почему никто не протестовал, только в интернете повозбухали немного.
2. многие люди работают всю неделю, включая Субботу, и шанс скупиться на следующую неделю только в Воскресенье.
3. сейчас, когда закон еще не действует, в Воскресенье во всех супермаркетах ВСЕГДА паломничество! что же будет теперь по Субботам?!?
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https://news.pn/ru/politics/172465