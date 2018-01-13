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Все про:Польша (4024) сейм (62)

 Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям

Сейм Польши принял закон, которым в стране запрещается торговля по воскресеньям

Запрет будет внедряться постепенно: сначала два воскресенья в месяц (первое и последнее) останутся рабочими для предпринимателей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Радио Польша".

Потом, с 2019 года магазины будут работать одно воскресенье в месяц до полного отказа.

Закон еще должен подписать президент Анджей Дуда. Инициатором такого решения стала партия "Право и Солидарность". Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями. На стороне такого правила выступила Католическая церковь, ставя в пример другие европейские страны.

Но предусмотрены и исключения. Можно будет заниматься торговлей по воскресеньям - кондитерским, цветочным магазинам, пекарням и кафе.

Нарушителям же предусмотрели штрафы. Это от 1 тысячи до 100 тысяч злотых. Возможен даже тюремный срок за систематическое нарушение.

Оппоненты закона заявляли, что торговля в выходные дни стимулировала предпринимательство и помогала росту занятости работников.

Также читайте: Парламентский кризис в Польше: Шидло обвинила оппозицию в разжигании вражды между поляками

Источник: https://censor.net.ua/n3044138
 
 
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работники торговли в конце концов тоже люди и имеет семьи.
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а работники медицины, полиции, атомных станций, аэропортов - не люди? им по воскресеньям нужно работать? даешь всем выходной в воскресенье!!!!!!!!! и пусть вся страна остановится.
поляки дебилы
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увы, несчастье случыии не по плану приходит (медики, службы спасения итд) а в магазине можно купить необходимое в суботе.
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и что? кого это колышет? воскресенье святой день. медики тоже хотят в рай. хотят выходной.
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это всем беременным скажи - и не думаите рожать (как пример)
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почему же. пускай рожают. у медиков выходной как у всех верующих. все равны.
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не ну можно конечно полить здание в суботе, чтоб не вздумали гореть в воскресение, купатса чтоб не утонули в воскресение можно запретить, короче - не шагу из дома и на полной диете по воскресениям.
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сходите к адвентистам. они вам антихристу раскажут как в субботу работать.
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знаешь, вот запретите торговлю алкоголя уже в суботу после 13-00 в том числе пиво и всё, никто из торговцев не будет протестовать.
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потому что это не полезный товар. и мало кто продает только бухло. какса наполнится от продажи полезных товаров
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так что, в Норге или в Свериге касса не наполняется? Кстати, выгодно открывать магазин по воскресениям только до того времени, пока продавцам не надо платить достоиной зарплаты - в странах, где продавцу должны платить достоино, там не работает магазины по воскресениям - просто факт.
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шо за нах? смена продавца например 2/2. пришла смена работать в воскресенье и в понедельник. за что в воскресенье платить больше?
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я писал о достоиной оплате а не больше или меньше по воскресениям, повторяю - каждый час работы с достоиной зарплатой.
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а она по воскресеньям не такая достойная как в другие дни, что нужно делать выходной?
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нет, работа мне достовляет радость - ты много сам херни придумываешь и как решение и факт выдаешь - не красиво это.
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В США работают. Некоторые -24/7. В Канаде- тоже.Но.... Верующие евреи- не работают в субботу и их бизнесы закрыты. Все, без исключений.Кроме Скорой помощи.И никто не заставляет. Они это добровольно делают
О каких магазинах речь? Если о шмотках- вопрос спорный. Если о продуктовых,аптеках и т.д.- однозначно- закон вредный.Во первых, религия должна быть отделена от государства, и , во вторых, каждый предприниматель и работник сами решают, когда им работать, а когда отдыхать.А что касается алкоголя- то в большинстве стран такие ограничения есть. А вопрос об оплате решается трудовым законодательством.
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В Україні потрібно заборонити торгівлю алкоголем з 17.00 п'ятниці по неділю включно.
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В Україні потрібно заборонити торгівлю алкоголем
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В Україні необхідно взагалі заборонити торгівлю алкоголем після 20.00 кожний день і до 07.00
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В Україні необхідно взагалі заборонити торгівлю
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не только поляки, в германии и франции тоже самое.
хорошо пока в северной америке семейные ценности укрепляют дополнительно шопингом по воскресеньям..
у нас до 5-6 часов дня в воскр все работает, в остальные дни до 9-10 вечера. люди пашут как папы карла, многие допоздна, в будни на шопинг вечером нет или сил или времени.
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ну не разсказываи басни, если работает до 9-10 вечера, то это уже в две смены, иначе противозаконно получается.
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возможно где то 7 часов, ну вообше все остольные работает 7,5 часов и летом 6,5 (если работа не непреривном цыкле) часов, чтоб могли быть больше с жэной, детьми.
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с женой и детьми - это так в законе написано или вы сами за всех отстрелялись?
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до 9-10 вечера - это и смена в 12 часов 3,5 дня в неделю
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я не знаю сколько работает продавцы, выдел что они меняется где то в 4 часа дня и больше не знаю - все меняется или часть - незнаю, возможно кто то начинает работать в 8 утра, возможно некоторые начинает в 10 часов, чтоб было больше работников в час пики - эта не моя специфика или решать эту задачу магазинов.
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такой принцып и традиции, да поддерживает семьи и интересы семьи.
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где я сказал что в одну смену? в чем басня?
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Угу. "Пробзділось шось у Дацькому князівстві..."
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у вас там бомжам и прочим бездельникам классно живется - почти 1000$ ежемесячного пособия каждому люмпену.
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помощь не дольше 6 мес в основном.
а 1000 даже на приличное жилье не хватит
халявщиков хватает, но в основном люди хотят жить хорошо, потому и вкалывают
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Ты попробуй эту помощь получить сначала. Преимущество имеют только потомки бывших рабов. Все остальные собирают миллион справок. И помощь во многом состоит изтк называемых фудстэмпов. На них можно купить только продукты.
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Ви,часом, не чули таких слів як сарказм і троллінг Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 7652
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а во Франковске в воскреснье и так толком нифига не купишь. только супермаркеты работают
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мой поставщик у себя в горах на франковщине колядует и бухает целый январь. половину февраля ходят бухать селом к селу. и примерно в марте покупатели в киеве увидят первые его товары
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А моряки не люди тоже?
По той логике нужно по воскресеньям на всем земном шаре всем судам лечь в дрейф, а экипажи телепортировать по домам. Они тоже за семейные ценности.
Только телепортацию партия еще не изобрела...
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тупить не мои стиль, но по ходу тебе подходит, да и не только тебе.
кстати да, коров и свиней надо кормит и коров доить итд.
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да, компенсирует в другие дни, но есть професии и цыклы работы, где не может быть прерывание - та же корова, если целый день не доить - всё, проблем будет уйма.
так же полиция, медики, спасатели и все те кто в не прирывном цыкле, металургия, электростанции итд.
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эти проблемы не стоят того что бы потерять возможность в воскресенье радоваться жизнью, семьей и детьми. нельзя быть быть все счастливее и счастливее благодаря несчастью других людей
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Надо законодательно запретить коровам и свиньям жрать по выходным и вуаля - проблема решена!
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Дебилы те, кто поддерживают политиков, голосующих за подобные законы.
Могли бы обязать работодателей, например, платить двойную зарплату за работу в воскресенье. И тогда владелец магазина сам бы решал, работать в воскресенье, или сделать выходной.

Но обязывать не работать всех из-за каких-то условностей, типа дней недели - идиотизм.
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У них есть замена, а если ты частный предприниматель? Или тебе не прибыльно нанимать еще людей для поочередной смены?
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ага, еще запретить в воскресенье общественный транспорт, неотложную медицинскую помощь, аварийные службы,развлекательные мероприятия ...там тоже люди работают...
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А что, разве работники торговли работают без выходных?
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Жаль в Польше климат не тот, а то бы и сиесту ввели!
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вот кстате да, шота в последнее время поляки скурвились. хотя, в последнее ли?
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Я за. У нас работодатели хотят , чтобы работали как можно больше, а платить Я, как можно меньше.
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при частной собственности иначе не бывает) вы себя представьте по разные стороны прилавка, ?, у вас сеть магазинов, она приносит доход, но как-то мало, да ещё эти продавцы живые и есть хотят( и им тоже мало гадам(, так)?
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никто не работет 7 дней в неделю. даже в магазинах работают посменно. кто кого заставляет перетруждатся в воскресенье?
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ну перетруждаться заставляет нужда, а ещё очень-очень редко очень редкое заболевание трудоголизм
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как то всё равно), но интересно а смысл зачем, хоть это и в польше но же рядом а у нас власти попугаи, а если надо что-то купить например, а, можно закупить заранее, ну так обратно что это ограничивает тоже само купят но в один день за два или три
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это называется католичество головного мозга. что бы не грешили и не работали в воскресенье
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ааа, тю. про это и не подумала, меньше всего про религию
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не вопрос
дроны будут работать 24/7 с Амазона покупки привозить
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А поліцейські дрони їх штрафуватимуть)) Доречі в Польщі немає амазона, лише польска версія німецького.
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до речі, в Україні була фелія Аллегро, Аукро величалась. Чомусь померла. Зараз існує фелія ОЛХ... Теж помре чи ні?
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а церковные дроны будут их сбивать.. Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 3818
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А продаж релігійних послуг церква не згодна заборонити в неділю?
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вы это священнослужителям скажите, проклянут и порвут на брытанский флаг, а потом ещё и похоронят за оградой кладбища чтобы другим неповадно было Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 1183 .. коммерсанты. одним словом
что бандиты таких понятий как жалость, сострадание, доброта, чилавечность не знают)
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то есть, свечами и прочей атрибутикой, им тоже нельзя будет торговать по Воскресеньям?
сами себя за хер укусили!
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Це дуже спірне питання, бо іноді треба купувати і у неділю. Мабуть треба це питання спочатку обговорювати.
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Ну да, семейные ценности. Усядутся дружно за стол в воскресенье и будут дружно общаться, каждый со своим смартфоном)
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а для этого нужно дать выходной работникам интернет-провайдеров
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Странно... зачем это дело карать законом , с понедельника по пятницу работают все и суббота это отдых как минимум до 12 - 00 потом что бежать шопиться в очередях ... как для меня, так шопинг это тоже работа, страшно утомляет если пойти с женой, фигня короче как и не продавать алкоголь после 23-00 и до 10 - 00...считаю это унижением потребителя
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это не просто унижение потребителя, это геноцид потребителя Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 3719
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Это правда геноцид. На колоссальных стоянках супермаркетов в воскресенье яблоку негде упасть. Свободного места нет, при том что паркинги там огромные.
Люди всю неделю работают, а в выходные едут купить например обувь, стройматериалы, бытовую технику, ну и едой заодно затариться. Теперь только суббота останется для этого.
Непонятно, почему никто не протестовал, только в интернете повозбухали немного.
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так, не смотря на смайлик, я сказал более чем серьезно. лично у меня нет возможности по будням шопится
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Честно говоря, не понимаю я этого. Частный магазин, когда хочет, тогда и работает. А так-то, если законодательно запретили, значит так же законодательно запретите снимать с частников бабло за аренду, за коммуналку и прочее в те дни, когда они не работают.
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Я тоже. Пусть люди сами решают когда им работать. Да и покупателю, который не бездельник, а на работе, выходные для шоппинга удобнее. Защита "семейных ценностей" закрытием магазинов - вообще бред сивой кобылы.
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мракобесие какое-то. церковь борется с конкурентами
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Так у них там прихожан шото около 80% населения или чуть больше - хорошая база для укоренения мракобесия.
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здесь виден сговор церкви и власти. власть дает цекрви дополнительных прихожан и прибыль в воскресенье, церковь всячески хвалит власть до выборов и на выборах
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И промывает рабам божьим мозги на предмет поддержки одобренной попами политсилы.
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Шо, правда?! Кто бы мог подумать! А чем они от попов отличаются?
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преступления по восквресеньям не совершались даж в дохлом сССре по пьяне... Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 656
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Пикничок за городом на природе...шашлычок...баба..музычка и тонна бутылок из по пива водки после себя... Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 8023 ...
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Очевидно одне. Там , де держава намагається контролювати особистість, сильні особистості не можуть існувати. Бо вони не схиляться перед контролем і виїдуть. Польща останні роки йде по хибному шляху. Як і велика частина Світу.
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1. работники за выход в Воскресенье получают двойную ставку и всегда только "за"!
2. многие люди работают всю неделю, включая Субботу, и шанс скупиться на следующую неделю только в Воскресенье.
3. сейчас, когда закон еще не действует, в Воскресенье во всех супермаркетах ВСЕГДА паломничество! что же будет теперь по Субботам?!?
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андвентисты всем раскажут что должно быть по субботам
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вывод такой - лентяи всегда рады любому выходному, особенно если работодатель еще и оплатит его.
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ще одни ідіоти... треба ще зробити усі автомобілі червоно-білими
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Панове, то все фігня. Ось вам для підняття настрою. Задоволення гарантоване.
Ілля Кива: "Аваков сказал, что я буду президентом"
https://news.pn/ru/politics/172465
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все може бути Тимошенчиха ж реальний кандидат, то чому б не Кива може хоч порядок наведе.
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походу лишнехромосомные не только на севере...
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На гербе какая то курица общипаная с короной Польские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям - Цензор.НЕТ 7231 .можэ фото неудачное ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольские законодатели запретили работать магазинам по воскресеньям
 
 
 
 
 
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