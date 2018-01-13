 Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"Суд заслушал доводы сторон обвинения и защиты и решил продлить на 60 дней срок содержания под стражей подсудимого Саркисяна без права внесения залога", - озвучил решение следственный судья Роман Гончаров.

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Саркисян заявил, что объявляет голодовку в знак протеста.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.



15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.