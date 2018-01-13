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 Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста

Приморский суд Одессы удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о продлении срока ареста экс-директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформа.

"Суд заслушал доводы сторон обвинения и защиты и решил продлить на 60 дней срок содержания под стражей подсудимого Саркисяна без права внесения залога", - озвучил решение следственный судья Роман Гончаров.

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Саркисян заявил, что объявляет голодовку в знак протеста.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3044137
 
 
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Саркісян був директором цього лагерю та несе повну відповідальність за дітей. Чекаємо арешту Труханова.
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В Україні не існує смертна кара. Більше того, за пропозицію Ердогана винести на розгляд питання смертної кари багато хто критикував. Тепер маємо те, що маємо.
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Початок буде у 2019 -20 роках. Доживемо.
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Труха - неприкосновенен, поскольку уж больно близок он к Педро. Вместе засветились в панамском деле и вместе дерибанят одесскую землю. Педро и Труха, как оказалось, отлично поладили. Представители Блока Порошенко почти синхронно голосуют в Одесской мэрии за вкусные земельные вопросы вместе с депутатской фракцией Труханова. Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста - Цензор.НЕТ 5624
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Прийде час і всі будуть відповідати по закону.
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Уверен, что это будет не как в песне: "Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе". Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста - Цензор.НЕТ 8963
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Пусть окочуриться, головной боли меньше.
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Там такая туша, за месяц не съесть. Или он как Савченко голодать будет, что потом жо...а в двери не проходить будет?
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Почему его не отпустят под личное обязательство ?

Опасаются что он будет бегать от полиции по крышам.
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армяшки сами по себе как народ-лживое лицемерное говно.турки в своё время всё правильно делали.
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Армяне разные бывают! Сергей Нигоян тому пример! Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста - Цензор.НЕТ 4796

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да,думал про него...исключение которое подтверждает правило...
а вцелом ..ну даже валера пермяков подтвердит.
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В Україні можна підняти зарплати на рівень європейських. Запросто. Можна продавцям в супермаркетах підвищити зарплатню так євро до 1000, металургам євро до 3000, нафтовикам десь на той же рівень і т.д. Що для того потрібно? Щоб ті, хто то отримував, виробляв товарів і послуг у грошовому еквіваленті більше, ніж ота зарплата. При чому матеріальних товарів, тих, які всі купляють. Бо якщо, припустимо, підвищити вчительці зарплату до 2000 євро десь в джунглях (а вчителька також виробляє товар - постачає знання) - то то будуть не євро, а фантики, бо нічого вона на них не купить. Тобто без матеріального товару національного виробника - ніяких зарплат не буде, буде інфляція. Будуть керувати мавпи, які вміють лише красти і срати, буде параша в Україні. Хоча і з матеріальними тортами Рошенка (мабуть я вже заробив на 5% з кожного торта за таку рекламу).
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Нажаль це показуха , при більш гучному процесі його випустять і проїдуть. Але суть не в цьому ,суть в цій всій системі і її диригенті.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста
 
 
 
 
 
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