 Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в "Вечернем прайме" в эфире телеканала "112 Украина" народный депутата от фракции БПП Мустафа Найем.
"Мой прогноз таков - мы не пройдем этот закон (об Антикоррупционном суде) быстро. Будут большие скандалы. Более того, к нему есть уже сейчас ряд замечаний со стороны влиятельных экспертов. Думаю, это протянется надолго, даже если его примут, его подпишут не сразу", - заявил нардеп.
Он добавил, что пока не принят закон об Антикоррупционном суде, необходимо наладить работу НАБУ и других антикоррупционных органов. Кроме того, в отличие от Антикоррупционного суда, создание Государственного бюро расследования происходит очень быстро, в результате чего, по мнению депутата, государство получит "еще одного монстра с дубинкой".
"Я очень удивляюсь, почему у нас юристы, адвокаты, прокуроры, общественность, активисты не обращают на это внимания. Я вас уверяю - этот орган создадут. Он уже почти создан! Там процедура отбора кадров прописана таким образом сейчас, что это не проблема создать этот орган. Проблема в том, что мы получим еще одного монстра с дубинкой, который будет расследовать дела должностных лиц, не относящихся к коррупции, служебные преступления, касающиеся НАБУ, СБУ, ГПУ. Это орган, который будет расследовать преступления действующего президента, когда он уйдет в отставку или когда покинет свой пост", - считает нардеп.
честныхпродажных судей туда назначить!
Любую хорошую задумку изговнят исполнением.
Назар Приходько @nazareye 10 янв.
За даними ДМС, 57% з тих, хто отримує статус біженця в Україні - є громадянами Афґаністану. А чого ви дивуєтесь? То родичі Наєма
Проблему корупції перебільшують ті, хто зацікавлений у дестабілізації в Україні. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю грузинському виданню Forbes, яке сам голова українського уряду поширив у себе на Facebook 12 січня.
Так, что кто говорит о коррупции в Украине, тот пособник Путина. Вот такие дела.........
Не кучма, а брежнев создал коррупцию.
По остальному возражений нет.