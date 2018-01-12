 Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в "Вечернем прайме" в эфире телеканала "112 Украина" народный депутата от фракции БПП Мустафа Найем.

"Мой прогноз таков - мы не пройдем этот закон (об Антикоррупционном суде) быстро. Будут большие скандалы. Более того, к нему есть уже сейчас ряд замечаний со стороны влиятельных экспертов. Думаю, это протянется надолго, даже если его примут, его подпишут не сразу", - заявил нардеп.

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Он добавил, что пока не принят закон об Антикоррупционном суде, необходимо наладить работу НАБУ и других антикоррупционных органов. Кроме того, в отличие от Антикоррупционного суда, создание Государственного бюро расследования происходит очень быстро, в результате чего, по мнению депутата, государство получит "еще одного монстра с дубинкой".

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"Я очень удивляюсь, почему у нас юристы, адвокаты, прокуроры, общественность, активисты не обращают на это внимания. Я вас уверяю - этот орган создадут. Он уже почти создан! Там процедура отбора кадров прописана таким образом сейчас, что это не проблема создать этот орган. Проблема в том, что мы получим еще одного монстра с дубинкой, который будет расследовать дела должностных лиц, не относящихся к коррупции, служебные преступления, касающиеся НАБУ, СБУ, ГПУ. Это орган, который будет расследовать преступления действующего президента, когда он уйдет в отставку или когда покинет свой пост", - считает нардеп.

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