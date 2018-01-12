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 Политика Украины
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 Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде

Проголосовать за проект закона об Антикоррупционном суде в ближайшее время будет трудно.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в "Вечернем прайме" в эфире телеканала "112 Украина" народный депутата от фракции БПП Мустафа Найем.

"Мой прогноз таков - мы не пройдем этот закон (об Антикоррупционном суде) быстро. Будут большие скандалы. Более того, к нему есть уже сейчас ряд замечаний со стороны влиятельных экспертов. Думаю, это протянется надолго, даже если его примут, его подпишут не сразу", - заявил нардеп.

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Он добавил, что пока не принят закон об Антикоррупционном суде, необходимо наладить работу НАБУ и других антикоррупционных органов. Кроме того, в отличие от Антикоррупционного суда, создание Государственного бюро расследования происходит очень быстро, в результате чего, по мнению депутата, государство получит "еще одного монстра с дубинкой".

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"Я очень удивляюсь, почему у нас юристы, адвокаты, прокуроры, общественность, активисты не обращают на это внимания. Я вас уверяю - этот орган создадут. Он уже почти создан! Там процедура отбора кадров прописана таким образом сейчас, что это не проблема создать этот орган. Проблема в том, что мы получим еще одного монстра с дубинкой, который будет расследовать дела должностных лиц, не относящихся к коррупции, служебные преступления, касающиеся НАБУ, СБУ, ГПУ. Это орган, который будет расследовать преступления действующего президента, когда он уйдет в отставку или когда покинет свой пост", - считает нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3044136
 
 
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Это будет похлеще закона августа 2015 года. Забаганки путена-барыг могут очень плохо закончиться.
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Педро, похоже, уже решил, кого из честных продажных судей туда назначить! Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 7487
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Весь час ВР створює структури, які багатьох не цікавлять. Але ВР нічого не хоче робити для полегшення дрібного бізнесу, за рахунок якого досі виживає велика кількість людей.
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наем лукавит,ведь вопрос не в том кто ловит взяточников и воров,а в том - кто их будет за решётку отправлять,нужны судьи с железными яйцами и они в украине присутствуют
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Половина західних фахівців (Маккейн би порадив), половина своїх активістів. Тільки такий суд.
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Впервые за многие годы ЕС призвал бороться не просто с коррупцией , а организованной преступность. Но, итальянская "Коза ностра" отдыхает, по сравнению, с тем, что сварганил Овощ, а барыга доделал. Слушал этого мудака и даже не представляю, что может нам спасти.
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Я пишу, о том, что называют мафия, по мировым понятиям. А красиво это называется ОПГ.
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Надо чтобы в АС были наёмники из Запада. С нашими толку не будет.
Любую хорошую задумку изговнят исполнением.
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Наем уже всех своих родственников пуштунов переправил, но не останавливается...
Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 2158 Назар Приходько‏ @nazareye 10 янв.
За даними ДМС, 57% з тих, хто отримує статус біженця в Україні - є громадянами Афґаністану. А чого ви дивуєтесь? То родичі Наєма
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Чует моё сердце, шо мы на пороге грандиозного шухера. (с)
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Вот это парень.

Проблему корупції перебільшують ті, хто зацікавлений у дестабілізації в Україні. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю грузинському виданню Forbes, яке сам голова українського уряду поширив у себе на Facebook 12 січня.

Так, что кто говорит о коррупции в Украине, тот пособник Путина. Вот такие дела.........
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Не иначе как путена собираются судить.
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Корупцию создал не овощ а кучма ублюдок .

Не кучма, а брежнев создал коррупцию.
По остальному возражений нет.
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Плешивого Педофила не будут судить,он хороший КГБист Мы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 4015ВиолончеГЛИСТ
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Хтось може мене переконати чи та бабця що тримає плакат знає, що на ньому написано
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не пройдем этот закон быстро. Будут большие скандалы, - Найем о принятии законопроекта об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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